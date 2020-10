James Bond-helt er død

James Bond-helten ble 90 år gammel. Det melder BBC lørdag ettermiddag.

Sean Connery var den første skuespilleren som spilte James Bond.

Han er en Oscar-vinnende skuespiller fra Storbritannia. Han har blant annet vunnet en Oscar, to Bafta-priser og tre Golden Globes-priser.

Connery feiret 90 år i august.

Sju James Bond-roller

Connery har spilt i disse sju James Bond-filmene «Dr. No», «From Russia With Love», «Goldfinger», «Thunderball», «You Only Live Twice», «Diamonds are Forever» og «Never Say Never Again».

Connery, som er født i Edinburgh, ble slått til ridder av Dronning Elizabeth i 2000.

Sean Connery var en publikumsfavoritt i flere tiår. Foruten Bond-filmene er Connery særlig kjent for sin hovedrolle som en irsk politimann i 80-tallsfilmen, «The Untouchables». Det er denne filmen han fikk Oscar for i 1988.

Hans siste rolle på skjerm ble «The League of Extraordinary Gentlemen», som kom i 2003.

Han kunngjorde i 2006 at han hadde lagt skuespillerkarrieren på hyllen.

Gift med fransk kunstner

Connery fikk en sønn med sin første kone, australske Diane Cilento. To år etter skilsmissen fra skuespilleren, ble Connery gift på ny med den fransk-marrokanske kunstneren Micheline Roquebrune.

Kunstneren hadde tre barn fra sitt tidligere forhold, og var sammen med Connery frem til hans død. I løpet av det 40 år lange ekteskapet fikk de to aldri barn sammen.

Connery var en forkjemper for skotsk uavhengighet, og var medlem av Scottish National Party i Skottland.

Saken oppdateres