Jan Bøhler topper listen for Oslo Senterparti

– Vi føler vi har fått en turbo på laget, sier fylkesleder Bjørg Sandkjær i Oslo Senterparti.

Den tidligere Arbeiderparti-profilen Bøhler ankom lørdagens nominasjonsmøte i fylkeslaget iført grønn caps og treningstøy. Der ble han klappet inn som førstekandidat for Oslo Senterparti, uten motkandidater. Her er håpet at han skal sikre partiet en Oslo-kandidat for første gang siden 1997.

På andreplass står fylkeslederen selv.

Partiet har også fått med seg en annen avhopper fra Arbeiderpartiet. Tor Erik Røberg Larsen står på tiende plass.

