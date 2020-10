– Ensomhet er like skadelig som 15 sigaretter om dagen

Ensomhet er en så stor global epidemi at pensjonister begår små forbrytelser for å havne i fengsel og dermed slipper å være alene.

Samtidig som vi nå kan være påkoblet til enhver tid, føler stadig flere mennesker seg ensomme.

Allerede før koronapandemien traff oss var ensomhet et digert problem verden over, sier professor og forfatter Noreena Hertz.

Hun har nå skrevet en bok om emnet, som heter «Ensomhetens århundre», som hun er aktuell med i Norge.

Hun bestemte seg for å skrive en bok om ensomhet etter at hun oppdaget at svært mange studenter på universitetet hvor hun jobbet kom inn på kontoret hennes og fortalte at de var ensomme og følte seg isolerte.

– Vi tenker på ensomhet som noe som stort sett påvirker eldre folk. Det gjør det selvsagt også. Men det var det at unge folk opplevde ensomhet så sterkt som gjorde at jeg ønsket å grave i det, sier Hertz i et intervju med Fredrik Skavlan på TV 2.

– Fengsel er en sosial oase

– Hva er den mest oppsiktsvekkende du har opplevd når du har reist rundt om i verden for å skrive denne boka?

– Noe av det som gikk veldig inn på meg var i Japan, der den raskest voksende aldersgruppen som blir fengslet er pensjonister. Pensjonister som går inn for å begå små forbrytelser fordi de er så ensomme og de søker selskap og omtanken de får i fengsel. Japanske forskere som har sett på dette fenomenet har mange sitat fra eldre som sier ting som: «Fengsel var som en oase for meg, et sted hvor jeg fikk selskap». Når de så på hvem disse eldre, som havnet i fengsel, var så hadde ikke halvparten av dem snakket med familien på over et år, sier forfatteren.

Hun forteller at det ikke er bra for vår mentale helse å være for alene, men de går også utover en fysiske helsen vår.

Ensomhet gjør oss syke.

– Når vi er ensomme går vi inne i «kjemp eller flykt»-modus, fordi vi egentlig er flokkdyr som er skapt for å være sammen. Evolusjonen har formet oss til å ikke være alene, så når vi er ensomme gjør kroppen alt den kan for å si: «ikke vær ensom».

Ensomhet gir hjerteproblemer

Hertz sier at blodtrykket vårt går opp, stressnivået øker, evnen til å bekjempe infeksjoner går ned – alt dette ber oss om å ikke være ensomme.

– Ensomhet er like helseskadelig som å røyke 15 sigaretter om dagen. Det øker også risikoen for hjerteproblemer med 30 prosent, og vi har 40 prosent større sjanse for å bli demente dersom vi er ensomme. Så det er svært dårlig for vår fysiske helse også, men vi snakker ikke om det som et folkehelseproblem, sier den anerkjente professoren.

– Er det også et problem at vi ikke går til butikken så mye lenger? At vi har fått endrede levevaner og får ting levert på døra?

– Ja, for det handler om de små mikromøtene vi har i løpet av dagen. Personen på kaffesjappa som du hilser på, eller at du slår av en prat med bokhandleren. Alle disse små mikromøtene er faktisk veldig viktige for å føle oss knytet til hverandre, gladere og mindre ensomme, sier hun.

– Så selv bare en kjapp tur i kiosken for å kjøpe en avis kan hjelpe?

– Ja, forskere har vist til at bare et møte med folk på bare 30 sekunder kan bety mye for om vi føler oss tilknyttet. Det er ikke bare dype forhold vi må pleie, men også forhold til lokalsamfunnet.

Betaler for å få venner

Hartz har, i arbeidet med boken, oppdaget en helt nye bransje som har oppstått av ensomheten vår. At folk betaler for å leie seg en venn for noen timer.

– Jeg prøvde faktisk dette selv i New York. Jeg gikk på en nettside og leide en platonisk venn. Jeg leide vennen Britney, vi møttes på en kafe og drakk latte sammen. Så gikk vi på Manhattan, pratet og gikk i butikker, det var faktisk moro. Flere ganger så glemte jeg faktisk at jeg betalte for henne. Men jeg ble raskt dratt ned på jorden igjen. Da våre tre timer var over og vi var i klesbutikken og prøvde hatter så snur hun seg og sier: «Tiden er ute, det blir 120 dollar, takk», sier Hertz og ler.

– Hvor stor er denne bransjen?

– 620.000 venner er tilgjengelig for leie på rentafriend.com. Da jeg sprute Britney hvem som vanligvis leier henne, svarte hun kvinner og menn mellom 30 og 40 år. Karrierefolk som har veldig lange arbeidsdager og har flyttet til Manhattan, men ikke gatt tid til å skaffe seg ekte venner.

Forfatteren sier at konseptet er ekstrem, men tallene viser at det ensomhet er et kjempeproblem.

– I Storbritannia er en av fem briter ensomme store deler av tiden, mens en av åtte briter soer at de ikke har en eneste venn de kan stole på. Jeg prøvde å se om det var forskjell i Sverige, Finland og Norge, men faktisk så er det ikke det. Det er litt bedre, men ikke mye bedre, sier Hertz.

– Sosiale medier bør forbys

– Hva burde vi gjøre med dette?

– Det er mye vi kan gjøre. Myndighetene kan gjøre mye. Jeg mener at sosiale medier er det 21.århundrets tobakksindustri, og det burde ha blitt regulert, spesielt når det gjelder barn. Jeg mener avhengighetsskapende sosiale medier for barn bør forbys, sier Hertz.

Professoren og forfatteren sier at det er små ting vi alle kan gjøre for å bekjempe ensomhet.

– Er det noen som er ensomme i nettverket ditt? Ta kontakt! Kan du møte dem? Gjør det! Eller bare ta en telefon til dem. Å bare vise noen som føler seg ensom, forlatt eller usynlig at vi er der for dem, husker dem og tenker på dem kan bety enormt for mennesker.