Sheffield United og Sander Berge senket av en av sine egne

Sheffield United – Manchester City 0-1:

Se scoringen som senket Sheffield United øverst!

Manchester City ble som ventet for sterke for Sander Berge og nordmannens Sheffield United i Premier League lørdag formiddag. En fulltreffer av Kyle Walker sørget for at Pep Guardiolas mannskap vant 1-0.

Walker har tidligere spilt for Sheffield United i to perioder helt i begynnelsen av sin karriere.

Han ble matchvinner med sin scoring i det 27. minutt.

– Det har bare vært Manchester City de første 27 minuttene. Så var det Sheffield United-gutten Kyle Walker, som er i superslag, som brente til fra 25 meter og sendte City i ledelsen. En nydelig scoring av formspilleren, som fortsatt har følelser for Sheffield United, oppsummerte TV 2-kommentator Simen Stamsø Møller etter scoringen som sørget for 0-1-tap for Sheffield United.

Manchester City dominerte totalt før hvilen, men etter sidebyttet hevet Sheffield United seg. Sander Berge var involvert i et par gode sjanser offensivt og gjennomførte nok en bunnsolid kamp for sitt lag.

– Det ble nok et knepent tap mot et av de beste lagene for Sheffield United. Sander Berge spilte en god kamp, men det holdt ikke inn, sa Stamsø Møller.

– Sander Berge spilte meget godt og er nok i sitt livs form, mente Brede Hangeland i Premier League-studio etter kampen.

– Sheffield United ble totalt overkjørt

Manchester City presset og presset helt fra avspark. Etter 28 minutters spill klarte ikke Sander Berge og lagkameratene i Sheffield United å stå i mot presset lenger. Kyle Walker sendte Manchester City helt fortjent i ledelsen med en suser fra 25 meter.

Manchester City fortsatte presset frem til pause. Utrolig nok ledet Pep Guardiolas menn kun 1-0 etter de første 45 minuttene.

– Sheffield United ble totalt overkjørt, slo TV 2-ekspert Solveig Gulbrandsen fast i pausen.

– Sheffield United hadde ingen plan, og var knapt nok ikke innenfor 16-meteren til City en eneste gang i omgangen, poengterte Brede Hangeland om Sander Berge og lagkameratenes innsats.

Berge markerte seg offensivt

Etter pause roet Manchester City ned noe av intensiteten i angrepsbølgene.

I det 66. minutt stormet Sander Berge inn i Citys 16-meter, og fikk slått inn. City fikk imidlertid avverget.

– Sander Berge skapte mye og stod bak Sheffield Uniteds største sjanse. Han har spilt veldig bra, men laget er ikke effektive nok foran mål, sa Stamsø Møller.

Til tross for at Sheffield United hevet seg etter pause, klarte Chris Wilders menn aldri å få inn utligningsmålet. Manchester City vant kampen sett under ett fullt fortjent 1-0, og klatret til syvendeplass på tabellen.

Sheffield United er fremdeles nest sist på tabellen med ett poeng på syv kamper.