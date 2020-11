Den ultimate testen på forholdet: – Vi var i en spesiell situasjon

GOD KVELD NORGE (TV 2): Øyunn Krogh (25) og Levi Try (23) åpner opp om utfordringene som nyforelsket par under «Sommerhytta»-innspillingen.

Øyunn og Levi sikret seg seieren under årets sesong av TV-programmet «Sommerhytta». Fredag gjestet paret «Senkveld med Helene og Stian».

De møttes for første gang for to år siden etter å ha matchet på dating-appen «Tinder». Deretter sendte Levi en melding til Øyunn på Instagram og spurte om de skulle møtes. Paret har holdt sammen siden.

Var nyforelsket

Øyunn er kanskje allerede kjent for mange fra danse-appen «TikTok», hvor hun har nesten 50.000 følgere.

Til Helene og Stian forklarer hun at de var i en spesiell situasjon da de ble med på «Sommerhytta»-programmet. Levi hadde nemlig meldt dem på uten at hun visste det, ganske tidlig i forholdet.

På spørsmål fra Helene om det var «den ultimate testen på forholdet» svarer Øyunn:

–Vi var i en veldig spesiell situasjon, vi var jo nyforelsket når vi gjorde det her. Så jeg vet ikke om det hadde blitt samme resultat hvis vi hadde gjort det i dag, om det hadde vært like lite krangling.

Etter at paret vant konkurransen har de fått mye positiv respons og rørende tilbakemeldinger. De har også fått noen henvendelser litt utenom det vanlige.

Hadde klikket mer nå

Det er ett år siden innspillingen av «Sommerhytta» og nå bor paret sammen i Oslo.

I Senkveld-studio hevder Øyunn at det kan hende hun hadde tatt mer styring hvis de skulle ha gjennomført prosjektet i dag.

– Jeg vet hvert fall at jeg hadde kanskje funnet meg i mindre. Jeg tror jeg hadde klikket litt mer, sier hun og Levi reagerer med et påtatt sjokkert uttrykk.

– Ikke at du var noe grusom, å herregud, skynder hun seg å tilføye mens publikum bryter ut i latter.

– Hva var det vanskeligste å samarbeide om?

– Det vanskeligste å samarbeide om var nok at jeg er en perfeksjonist. Jeg kan gjøre ting ti ganger og synes at det er like gøy hver gang, og Levi .. Altså det er nesten så han ikke gidder å gjøre det igjen, påstår 25-åringen og Levi ler.

