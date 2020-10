Haaland hyller evigunge Zlatan: – Den mannen er ikke normal

Det var flere som stusset da Ibrahimovic ved inngangen til 2020 byttet ut MLS-fotballen i USA med comeback i AC Milan og Serie A. Hadde svensken mer å gi toppfotballen i en av verdens beste ligaer?

18 mål på 26 kamper sier sitt. Mannen som nesten er dobbelt så gammel som Haaland, er igjen blitt en helt sentral spiller på San Siro.

Nordmannen har ved flere anledninger uttalt at svensken er et av hans store idoler.

– Det er galskap. Zlatan er 39 år gammel, og han er så bra som dette, sier Haaland til ESPN.

HYLLES: Zlatan hylles av Braut Haaland. Foto: Daniele Mascolo

Unikt

Ibrahimovic ligger øverst på toppscorerlista i Italia. Han har seks mål på tre seriekamper så langt denne sesongen.

– Den mannen er ikke normal, legger Haaland til.

Norges storscorer har selv fått en fin start på høsten i Borussia Dortmund. I Bundesliga står han med fem mål på like mange kamper, og i mesterligaen er det blitt to scoringer i klubbens to første gruppekamper.

0,89 vs. 0,69

Siden overgangen til Dortmund i januar har Haaland gjort 23 scoringer på 26 oppgjør. Det gir et snitt på nesten 0,89 mål per kamp, mens Ibrahimovic har 0,69 i 2020.

Neste oppgave for Haaland er lørdagens bortemøte med Arminia Bielefeld. Dagen etter risikerer Udinese å få merke den store Zlatan-effekten. AC Milan har ikke vært blant Serie As fire beste siden 2013, men topper nå tabellen med 13 av mulige 15 poeng etter fem kamper.

