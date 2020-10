Mer regn i Oslo enn i Bergen for første gang siden 1993: – Tilfeldig

På målestasjonen på Blindern i Oslo ble det registrert 205,9 millimeter nedbør i oktober. Det er 145 prosent over normalen, som er på 84 millimeter.

Florida i Bergen fikk på sin side 188,5 millimeter med nedbør, som er langt mindre enn det som er vanlig for oktober. Der er normalen på 271 millimeter.

– Det har vært klissvått på Østlandet, mens det på Vestlandet har vært relativt tørt til oktober å være, sier vakthavende meteorolog Bente Wahl til NTB.

Værbildet endret seg

Skal vi tro meteorolog Eldbjørd Moksnes er det en ren tilfeldighet at Oslo og Østlandet har hatt mer regn enn Bergen og Vestlandet.

– Mye av det henger sammen med hvordan værsituasjonen har vært. Som oftest ligger Østlandet litt i le bak fjellene østafjells, mens lavtrykket har kommet inn over Vestlandet, forklarer Moksnes og fortsetter:

– Men nå er det litt annerledes. Lavtrykket har kommet inn fra sør og innover Østlandsområdet, mens Vestlandet har ligget i le.

Ingen trend

– Er det en trend, eller er det en tilfeldighet at Oslo har mer regn enn Bergen i oktober?

– Dette varierer fra år til år, men det er nok mer tilfeldig. Jeg har ikke datagrunnlag for å si noe annet, sier hun.

Nedbørsdøgnet sluttet 08:00. Derfor kunne man fastslå statistikken for oktober tidlig 31. oktober.

Ikke like våt november

Meteorolog Moksnes har gode nyheter å komme med dersom du fryktet at november skulle bli like våt som oktober.

– Klart det er vanskelig å spå det akkurat nå, men ser vi på prognosene for den første uka i november, så ser vi en tørrere værtype. Derfor kan jeg si at det ikke er sannsynlig at november blir like våt som oktober, sier hun til TV 2.

(©NTB)