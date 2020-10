Fengslet etter svindelskandale

«Full house»-skuespilleren Lori Loughlin (56) og ektemannen Mossimo Giannulli var tiltalt for å ha betalt 500.000 dollar, over 4,5 millioner kroner, for å sikre sine to døtre plass på University of Southern California.

Dette skjedde ved at de to jentene, Olivia Jade og Isabella Rose Gianulli, ble oppført som rekrutter på universitetets rolag, til tross for at ingen av dem drev med roing.

Hevdet sin uskyld

I den såkalte universitetsskandalen ble 50 velstående foreldre anklaget for bedrageri. Foruten Lori Louglin og Mossimo Giannulli, var også skuespiller Felicity Huffman på listen over foreldre som ble svindeltiltalt.



Huffman ble dømt til fjorten i dag i fengsel, men ble løslatt etter elleve dager. Huffman er blant de aller første som erklærte seg svindelsskyldig. Nå står altså Lori Loughlins fengselsstraff for tur.

Loughlin skulle opprinnelig ha begynt soningen 19. november. Ifølge CNN har hun fått tillatelse til å igangsette soningen tidlig, sannsynligvis for å rekke hjem til jul.

Etter å i lengre tid ha hevdet sin uskyld, erklærte Loughlin og Giannulli seg skyldige i svindel i mai i år. I en tilståelsesavtale, som må godkjennes av en domstol, heter det at Loughlin blant annet sier seg villig til å sone to måneder i fengsel og betale en bot på 150.000 dollar, rundt 1,5 millioner norske kroner.

Giannulli har i tilståelsesavtalen blant annet sagt seg villig til å sone fem måneder i fengsel og betale en bot på 250.000 dollar, rundt 2,5 millioner norske kroner.

Stor forskjell i fengselsstraff

Straffen Loughlin og Giannulli fikk er betydelig strengere enn Felicity Huffman, som kun ble dømt til fjorten dager i fengsel. Dette skyldes at Olivia Jade og Isabella Rose' foreldre betalte et betraktelig større beløp, for å få døtrene inn på universitetet.

Huffman måtte ut med omtrent 15.000 dollar, mens Loughlin og Giannulli har innrømt å ha betalt 500.000 dollar for å sikre døtrene inngang til skolen.

Foruten fengselsstraff og kraftige bøter, har universitetsskandalen ført til at Loughlins samarbeidsavtaler og skuespillerjobber er blitt totalt lagt på is. Loughlin ble for alvor kjent på 90-tallet, gjennom TV-serien Under Samme Tak, i rollen som Tante Becky.

Da universitetsskandalen var et faktum, var Loughlin med på comeback-varianten av Under Samme Tak, som gikk på Netflix. Med umiddelbar virkning ble Loughlin fjernet fra serien. I tillegg ble hun vraket fra samarbeidet med den amerikanske mediegiganten Hallmark.