Fosser fram i viktig vippestat

Mens stillingen er uendret nasjonalt er Joe Biden nå i ferd med å snu trenden i den viktige vippestaten Nord Carolina.

– Sjansen for at Biden skal vinne Nord Carolina har økt kraftig de siste dagene, sier TV 2s valganalytiker Terje Sørensen. Trump har vært på offensiven i staten siden midten av oktober, men nå er forhåndsstemmene i ferd med å gjøre det vanskelig for Trump å dra seieren i land.

Det er nå registrert 4 millioner stemmer i Nord Carolina. Av disse viser offentlig statistikk at registrerte demokrater har avlagt 280 000 flere stemmer enn registrerte republikanere.

I tillegg vet vi at registrerte demokrater har bestilt klart flest av de 550 000 poststemmene som ikke returnert ennå.

- Hvis vi anslår at litt over 1 million velgere skal avlegge stemme på valgdagen må Trump vinne disse stemmene med nærmere 65 prosent, sier Sørensen.

– Da begynner det å bli veldig langt fram.

De 15 valgmennene fra Nord Carolina kan bli ekstremt viktige for Biden. For lenger sør kommer det dårlige nyheter.

Joe Biden taler under et drive-in-arrangement i Tampa, Florida på torsdag Foto: Brian Snyder

Florida vipper, Trump siger fram

I Florida er situasjonen et speilbilde av Nord Carolina: Biden leder såvidt på målingene, men tendensen fra forhåndsstemmene gjør motbakken brattere for Biden.

Det er avlagt 7,5 millioner stemmer i pensjoniststaten og registrerte demokrater ligger bare 130 000 stemmer foran republikanerne.

– Vi tror at rundt 2,7 millioner velgere kommer til å avlegge stemme på selve valgdagen. Da må Trump vinne rundt 52,5 prosent av disse stemmene. Det er ikke umulig, sier Terje Sørensen.

– Det blir jevnt.

Nasjonalt er stillingen mellom Biden og Trump den samme som i går. Biden leder med 6,0 prosentpoeng. Og selv om både Florida og Nord Carolina vipper på nullpunktet, så har ikke TV 2s valgmannsprognose endret seg. Joe Biden ligger fortsatt foran med 308 valgmenn mens Donald Trump har 230.