Frykter for ekteskapet hvis Trump vinner

THE VILLAGES (TV 2): For fem år siden giftet Chris Andersen (70) og Ann Boyd (70) seg. Dersom Donald Trump vinner, er de redd for at ekteskapet er over.

Det amerikanske presidentvalget nærmer seg med stormskritt. På TV 2s sammenstilling av målinger leder Biden med 5,8 prosentpoeng nasjonalt.

Men i den store vippestaten Florida, er løpet svært jevnt, og en viktig gruppe for de to kandidatene er eldre – som det er mange av i delstaten.

Blant dem er Chris Andersen (70) og Ann Boyd (70) som TV 2 møter i The Villages, en by kun for pensjonister, som ligger en times kjøretur utenfor Orlando.

– I 2015 flyttet vi hit permanent og vi har elsket hvert sekund av det. Vi har masse venner her, vi kan være ute, spille golf og gjøre alt vi vil, sier Chris.

PYNTET TIL VALG: Ekteparet Andersen og Boyd frykter det verste om president Trump får fire nye år i Det hvite hus.

Frykter for ekteskapet

Her bor de sammen med hunden sin, Harvey, i et område med romslige hus og velstelte hager.

De to har vært kjærester i 49 år, og giftet seg i San Fransisco i 2008.

– Vi fløy dit med venner for å bli gift fordi det var lovlig i California og ikke i andre stater. Det ble ikke lovlig over alt før i 2015, sier Ann.

Men nå forteller de at de er bekymret over hva som kan skje med ekteskapet nå. Da likekjønnede ekteskap ble lovlig i USA, stemte fem høyesterettsdommere for, mens fire stemte mot.

– Nå ville det vært seks mot tre – imot, sier Ann.

– Er dere redde for at noe kan endre seg?

– Ja, de kan fjerne ekteskapet, sier Chris.

Samtidig sier hun at hun er bekymret for å bli nektet å få samme behandling som andre, fordi hun er homofil.

– Hva om det er en lege, en spesialist, et sykehus eller en tjeneste jeg virkelig trenger, og fordi jeg er homofil vil de ikke gi meg den tjenesten? Er det rett? Den bedriften bruker veiene jeg er med på å betale for, og politiet og brannvesenet jeg er med på å betale for, beskytter dem. Det er det som plager meg. Vi vil at alle skal ha de samme rettighetene og mulighetene og beskyttelsen, sier hun.

– Og nå vet vi jo at vi definitivt har betalt mer skatt enn ham, skyter Ann inn, og sikter til New York Times avsløring om Trumps skattebetalinger.

TROR PÅ BIDEN: Ann Boyd.

Demokrater

De to kommer begge fra republikanske familier, men forteller at de på 70-tallet gikk over til demokratenes side.

– Vi stemte ikke på Reagan. Det var da det snudde. På den tiden begynte vi å ha mange homofile venner og mente også at kvinners rett til å selvbestemt abort var viktig, så derfor ble høyesterett også viktig for oss, sier Ann.

Med tiden har ekteparet blitt svorne demokrater, og Chris er via Sumter County Democrats folkevalgt på delstatsnivå.

GRÅT: Ekteparet gråt da Hillary Clinton tapte valget i 2016. Minnene har de hengt opp i garasjen.

– Jeg ble mer involvert i 2016 etter at Hillary Clinton tapte, det var hjerteskjærende. Etter at det skjedde var det en kjerne av oss som bestemte oss for at vi ikke kunne la det skje igjen. Vi ville gjøre alt vi kunne for å forsikre oss om at Donald Trump ikke blir gjenvalgt, sier hun.

De viser frem kontoret de har hjemme, hvor Chris bruker store deler av dagen på å jobbe med politikken. Ved siden av datamaskinen ligger dokumenter og papirer.

HJEMMEKONTOR: Chris jobber mange timer i uka for at Biden skal bli landets nye president.

Fremme ligger jakkemerker som de designer og lager selv. Ann viser et hvitt jakkemerke met et komma og påskriften «la».

– Skjønner dere? spør hun, men det tar litt for lang tid før poenget tas, og Ann forklarer:

– Comma-la. Kamala.

Ved vinduet står en stor punchingbag med en tegning av Donald Trump.

– Bruker dere den?

– Noen ganger, innrømmer Chris og ler.

UPPERCUT: Chris bruker en boksepute med bilde av president Trump når hun trenger å få ut litt aggresjon.

Flere republikanere

Mens vi står ute i hagen, der plenen ser ut til å være klippet etter millimeterpresisjon, går naboer forbi, hilser og vinker.

I flere av vinduene bortover gaten henger Biden-plakater fremme, men det er ikke det som er normalen i The Villages.

Ekteparet forteller at det er flest republikanere som holder til her. Ifølge Chris er det omtrent 25.000 demokrater i hele Sumter county.

– Mens det er sikkert 58 til 59.000 republikanere i fylket – men The Villages er jo nesten hele fylket, sier hun.

PENSJONISTBY: I The Villages er engasjementet før valget stort blant innbyggerne.

Mange av golfbilene som beboerne bruker som fremkomstmiddel er pyntet med Trump-flagg og plakater. Demokratene ser ut til å være noe mer diskrete, for det er få Biden-flagg i forhold.

Men damene forteller at også den blå siden har begynt å blomstre frem.

– For fire år siden ville vi ikke hengt ut Hillary-flagget vårt, men vi har Biden-flagget ute nå, sier Ann.

– Biden leder på de nasjonale meingsmålingene nå, men tror dere han kommer til å vinne til slutt?

– Jeg tror at sjansene for at han vinner er veldig gode. Jeg føler meg bedre på dette laget enn om jeg hadde vært på det andre, men du vet aldri. En av tingene man må være forsiktig med, er at selv om folk svarer på en meningsmåling, betyr ikke det at de har stemt. Hva om noe skjer og de ikke får stemt. Hva om de stemmer Biden men stemmen deres ikke blir registrert, sier Chris.

De to er helt tydelige på at Joe Biden er rett kandidat.

– Spesielt for kvinner, eller egentlig alle som har et hjerte, fordi han er Trumps motpol, sier Ann, og legger til:

– Han er helt motsatt av Trump. Jeg tror det betyr mye for mange. Han bryr seg om folk. Han har et hjerte, og det er jeg ikke sikker på at den andre mannen har.

Samtidig understreker de at de egentlig alltid har vært «Hillary-folk».

– Vi var knust, og gråt i tre dager etter at hun tapte, sier Ann.

– Hun var den mest kvalifiserte personen vi noen sinne vil ha for president, men de ville ikke ha en smart kvinne, sier Chris.

– Europeiske land har funnet ut av det, og kan ha smarte kvinner, men vi henger litt etter, legger hun til.

– Men kanskje det blir en kvinne som visepresident nå?

– Ja, vi liker henne godt, sier Chris.

HJERTE FOR BIDEN: Ann og Chris håper de kan puste lettet ut etter valgdagen 3.november.

Koronasmitte

Tidligere denne måneden var Donald Trump i The Villages og holdt et valgkampmøte.

– Ingen hadde masker på og folk stod skulder til skulder, sier Chris, og legger til:

– Jeg beundrer Joe Biden. Han unngår å gjøre ting som kunne hjulpet kampanjen hans fordi han virkelig verdsetter folk og livene deres. Han vil beskytte dem, og går foran med et godt eksempel, sier Chris.

– Har dere hørt om noen som ble syke etter valgkampmøtet her?

– Ikke ennå, men de følger med på tallene og det begynner å øke nå, sier Ann.

– Han kan ikke en gang holde sine ansatte friske, og heller ikke visepresidenten. Hvordan kan jeg stole på at han kommer hit og holder alle andre friske, legger Chris til.