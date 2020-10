– Folk gjør seg klare for tirsdag, for vi vet ikke hva som vil skje

00 00 00 00

– Jeg stemmer for Trump. Jeg vil beholde våpnene mine, og jeg tror vi er i trøbbel hvis Biden vinner, sier Michelle Wills.

TV 2 møter henne i en våpenbutikken Nordic Gun and Pawn i Wildwood i Florida. Hun forteller at hun vil føle seg utrygg dersom Joe Biden går av med seieren i presidentvalget.

– Jeg tror ikke han vil ha oss bevæpnet og det skremmer vettet av meg, for for å være ærlig går det veldig fort nedover med dette landet, sier hun, og fortsetter:

– Så jeg kjøper mye ammunisjon og ekstra våpen, og hvis de kommer hjem til meg har jeg våpnene. De skal ikke ta dem fra oss.

Når TV 2 møter Wills i butikken, har hun akkurat kjøpt seg et nytt håndvåpen.

– Dette er bursdagspresangen min, den kostet ham 600 dollar, sier hun og peker på ektemannen Andy Wills.

Etter å ha jobbet som politimann i 25 år, gikk han av med pensjon i mars. Nå hjelper han til i butikken når det trengs.

– Og jeg kommer hit for å kjøpe våpen hele tiden, forteller han.

– Hvor mange våpen eier du?

– Antakeligvis flere enn 40.

Han viser frem en av butikkens absolutte bestselgere, en AR15.

– Mange kjøper disse fordi de er enkle å skyte med, de er veldig presise. Og så har du håndvåpen, som folk kjøper mye av, sier han, og forteller at det har vært spesielt travelt i butikken den siste tiden.

Og det gjelder ikke bare i denne butikken. Over hele landet har 15,1 millioner personer kjøpt seg våpen fra mars til september, skriver New York Times. Det er 91 prosent flere enn den samme perioden i fjor.

– Mange er redde for retningen ting er på vei, så de vil forsvare seg selv. I den amerikanske kulturen har du alltid kunnet forsvare deg selv, og mange begynner å innse at dette kan være tiden hvor du kanskje må forsvare deg selv, sier Andy Wills.

Han forteller også at mange førstegangskjøpere nå kommer for å gå til anskaffelse av våpen.

– De gjør seg klare for tirsdag, for sikkerhets skyld, for vi vet ikke hva som vil skje, legger Michelle til.

– Folk er redde

Også Richard Albrecht, som har jobbet i våpenbutikken i Wildwood i elleve år, kan fortelle at salget har økt betraktelig.

– Det er mye opptøyer og plyndring i USA, og folk er redde, så de kjøper våpen som aldri før. Det har eksplodert siden januar, sier han, og fortsetter:

– Det ble mye da vi gikk gjennom riksrettssaken. Da de skjønte at det ikke kom til å virke, fant de ut at de skulle gjøre covid til en stor greie. Alt dette har økt våpensalget hos oss utrolig mye, med 500 prosent mer enn i fjor.

– Så covid-19 har ikke vært negativt for salget hos dere?

– Det hindrer ikke folk fra å kjøpe våpen, nei.

Richard Albrecht har jobbet for Nordic Gun and Pawn i elleve år.

I mars gjennomførte FBI 3,7 millioner bakgrunnssjekker for våpenkjøp i USA. Det er ifølge The Trace, en nyhetsorganisasjon som jobber med å belyse problematikk rundt våpen i landet, det høyeste tallet noen sinne.

Richard Albrecht viser frem et semiautomatisk våpen, og forteller at det er populært å ha hjemme for å kunne beskytte eiendommen sin.

– I tilfelle det noen sinne kommer plyndrere eller bråkmakere, som vi har sett andre steder – men vi kommer ikke til å ha det her, for vi er en konservativ stat. Vi tror på å eie våpen og har våpen og ammunisjon hjemme, og det er vanskelig å plyndre noen som har våpen i hendene, sier han, og legger til:

– Hvis plyndringen hadde begynt her, ville vi alle vært her med våpnene våre. Ladd.

Fjernet våpen fra hyllene

Torsdag opplyste den amerikanske varehuskjeden Walmart at de ville fjerne våpen fra butikkhyllene sine, nettopp i frykt for opptøyer og plyndringer.

Beslutningen ble tatt etter netter med opptøyer og portforbud i Philadelphia, der en psykisk syk 27-åring ble skutt og drept av politiet mandag.

Kunder ville fortsatt få kjøpe våpen og ammunisjon dersom de spurte om det, opplyste Walmart torsdag.

Fredag snudde derimot butikkkjeden, og opplyste at de har besluttet å legge både våpen og ammunisjon tilbake i hyllene. Begrunnelsen er at uroen fremdeles er «geografisk isolert».

Alltid bevæpnet

Michelle Wills forteller at julegaven hennes er for personlig beskyttelse.

– Den er veldig liten, en ni millimeter, men den gjør susen. Den tar mange kuler og den er enkel å skjule. Og du trenger det her, sier hun.

– Hvorfor trenger du det?

– På grunn av hvor dette landet er på vei, jeg er ikke så sikker på hva som kommer til å skje, spesielt hvis Biden blir valgt. Jeg er en Trump-person. Jeg vil ikke se Biden bli valgt inn, for hvis han blir det, prøver han kanskje å ta våpnene våre. Men alle disse bevæpnede borgerne kommer ikke til å la det skje, så det kommer til å bli interessant.

– Jeg har en annen ni millimeter i veska. Jeg har alltid en med meg, går aldri noe sted uten, legger hun til.

Hun forteller at hun én gang har måttet vise at hun bar våpen for å forsvare seg selv, da hun opplevde at en mann kom mot henne og moren i et parkeringshus.

– Jeg ba moren min gå til bilen. Han kom mot meg, oppførte seg merkelig og spurte etter penger for bensin. Jeg hadde en rumpetaske på, jeg åpnet den, la hånden på våpenet og sa «du må gå vekk nå». Han gikk, sier hun, og fortsetter:

– Det er de øyeblikkene du ønsker å ha noe, for hvem vet hva folk vil gjøre med deg. Jeg kommer ikke til å la noen skade familien min, moren min eller noen andre. Jeg skyter deg først, hvis det er det som kreves. Hvis det er deg eller meg, er det du som ryker.