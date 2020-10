Over 20.000 koronasmittede i Norge – 498 nye registrert siste døgn

Det var ved midnatt registrert 20.061 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall. Det er en økning på 498 meldte tilfeller siste døgn.

De siste to dagene er økningen på 993 meldte tilfeller, ifølge tallene fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

I gjennomsnitt tar det ett til to døgn fra et prøvesvar foreligger til det blir registrert i MSIS. Tallene kan dermed gi et misvisende bilde av smittesituasjonen de siste dagene, siden det ikke framkommer når prøven er tatt – bare når den er registrert.

