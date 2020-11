«Det har aldri vært vanskeligere å få gå verdenscup for Norge»

Ikke bare er nivået skyhøyt både på landslaget og blant utøverne som følger like bak. Kvotene har de siste årene krympet betraktelig, og i år er nåløyet trangere enn noen gang.

Petter Soleng Skinstad er TV 2s langrennsekspert. Foto: Olof Andersson/tv 2

Som at ikke det var nok, vil pandemien neppe gjøre det lettere å gå seg inn i verdenscuptroppen.

Norge har siden gullfesten startet i VM i 2007 vært beste nasjon i alle mesterskap. Etter en litt treg start på Tour de Ski, utviklet også det seg til en norsk nyttårsfest. I verdenscupen er det tett mellom de norske flaggene både i enkeltrenn og sammendraget.

Konsekvensen av dominansen, som riktignok er under press fra Russland og Sverige spesielt, er at kvotene har krympet betraktelig. Før en ny sesong er nåløyet trangere enn noen gang.

Nå er det i utgangspunktet bare seks nordmenn av hvert kjønn som får starte i verdenscuprenn. Dersom lederne av verdenscupen og skandinavisk cup er norske, har disse personlige friplasser. For et par år siden var grunnkvoten åtte, i tillegg til de to friplassene.

Aller verst har innskrenkningene imidlertid gått utover de nasjonale kvotene. Da Petter Northug og Therese Johaug tok sine første medaljer i Sapporo i -07, kunne nærmere 25 nordmenn av hvert kjønn gå verdenscup i de påfølgende rennene i Holmenkollen og Drammen.

Nå vil det aldri være mer enn tolv nordmenn på start i ett og samme renn, selv ikke i Norge. Minst to av disse må tilhøre U23-klassen. Legger du da til at herrelandslaget består av tolv løpere, hvor ingen er under 23 år, begynner dette regnestykket å bli vanskelig å få til å gå opp.

På rekruttlaget finner du også seks løpere, og fire av disse kan kjempe om de to U23-plassene. Her skulle en kanskje tro det var enklere for damene, men med økt satsing på kvinnelangrenn i Skiforbundet er det også 16 damer på elite- og rekruttlandslag.

Med andre ord vil det alltid være flere landslagsløpere i stallen enn det finnes plasser i verdenscupen. Da kan det ikke være lett å stå utenfor landslaget, særlig ikke tatt i betraktning at Skiforbundet har ytterligere fem regionlag med til sammen 44 hardtsatsende løpere.

Til sammen er det utrolige 78 seniorløpere som skal ikle seg Norges Skiforbunds klær i vinter, og det er aldri flere enn 24 løpere som får gå verdenscup samtidig.

Skrur vi tiden tilbake til nevnte VM-sesong i 2007, fantes det bare A-lag for kvinner, menn allround og menn sprint. Til sammen utgjorde dette 20-25 utøvere. Samtidig sørget de nasjonale kvotene for at over 40 kunne gå verdenscup samme dag. Smak litt på den.

Som at ikke det var nok, bidrar fort restriksjonene utøvere og støtteapparat må forholde seg etter til å gjøre det hele enda vanskeligere for de utenfor landslag denne spesielle sesongen.

Det er ikke gitt at Norge i like stor grad vil fylle kvotene i hvert eneste renn, spesielt ikke i tourene. Det vil også være nærmest umulig å sette inn reserver på kort varsel, og sannsynligheten for at ledelsen ønsker store utskiftninger fra renn til renn er liten. Fordelen av å være landslagsløper har vel heller aldri vært større når det gjelder uttak.

Når det er sagt, er det foreløpig ingen som vet hvordan vinteren blir og om det i det hele tatt blir noe av verdenscupen.

Åpningen i Ruka er det eneste som har fått klarsignal. Verdenscupen på Lillehammer avhenger av støtte fra kulturminister Abid Raja, og i Mellom-Europa strammes det stadig til. Enn så lenge står både løpere, ledere og publikum og venter på grønn mann.

En annen potensiell tvist, er at en samlet norsk tropp blir smittet og havner i karantene allerede i finske Ruka.

Da kan plutselig B-laget få sjansen likevel, selv om det nok må mange forfall til før Marius Skjelbæk & Co. blir å se i landslagsdrakta ...