Politiet bekrefter drap – mann i 20-årene siktet i saken

Politiet i Agder bekrefter fredag kveld at de etterforsker et drap i distriktet. En mann i 20-årene er pågrepet på Evje og er siktet i saken.

Klokken 22.36 skriver politiet i Agder på twitter at det er gjort en pågripelse av en mann som er siktet for drap.

– Pågripelsen skjedde uten dramatikk. Det er iverksatt tekniske og taktisk etterforskning og politiet er i en innledende fase, skriver politiet.

Til TV 2 bekrefter operasjonsleder i Agder politidistrikt, Miriam Stausland at en person er drept.

Ytterligere informasjon om drapet vil ikke politiet komme med fredag kveld.

– Det vil ikke bli gitt ytterligere opplysninger før lørdag, skriver politiet.

Like etter klokken 23.30 skriver politiet at de inviterer til pressekonferanse i Kristiansand klokken 12 lørdag. Rundt et kvarter senere presiser de at det er én person som er død, etter at de har fått flere spørsmål om dette.