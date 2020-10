Har levert «svært interessante» Hagen-tips til politiet

Drapssiktede Tom Hagen (70) utlovet i juni en dusør på 10 millioner kroner for opplysninger som leder til at kona hans blir funnet. Ifølge forsvarer Svein Holden har det gitt resultater.

Lørdag er det to år siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem på Fjellhamar i Lørenskog kommune.

Tom Hagen ble i april, etter halvannet års intensiv etterforskning, pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap. Selv nekter milliardæren enhver befatning med forsvinningen.

Etter at 70-åringen ble løslatt av Eidsivating lagmannsrett, som mente at bevisene ikke holdt, gikk han ut i TV 2-programmet Åsted Norge via sin forsvarer Svein Holden.

UTLOVET DUSØR: Tom Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, sier at dusøren har gitt interessante resultater. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Der utlovet Hagen en dusør på 10 millioner kroner for opplysninger som kan bidra til at kona blir funnet.

Par-tre «svært interessante» tips

Forsvarer Svein Holden forteller til TV 2 at han har mottatt mange tips.

– Alle er oversendt til politiet. Et par-tre av dem vil jeg betegne som svært interessante, sier han.

– Hva handler de om?

– Jeg ønsker ikke å gå inn på det.

– Er det utbetalt noen form for dusør hittil?

– Nei.

TV 2 har ikke lyktes med å få en kommentar fra politiet angående tipsene som er levert til dem.

I Lørenskog-saken er det flere ubesvarte spørsmål, blant annet hvem som er de såkalte «Futurum-mennene», hvem som kjører den mystiske 08.56-bilen ved åstedet like før forsvinningen og hvem som befant seg i baksetet på den røde BMWen i Ås noen timer etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant.

Har diskutert egen etterforskning

– I hvilken grad har dere diskutert om det er aktuelt å gjøre egne etterforskningsskritt?

– Det er et tema som vi har diskutert. Samtidig har vi tiltro til og håp om at politiet vil finne ut dette på egen hånd. Det er den mest effektive måten å etterforske en straffesak. Politiet har helt andre midler til rådighet enn hva privatpersoner har, sier Holden.

– Hvilke aspekter ved saken ville det vært mest åpenbart å se nærmere på?

– Vi har en utfordring med at klienten ikke har innsyn i sakens dokumenter. Dermed er vi avskåret fra å diskutere sakens beviser og å vurdere ulike synspunkter med han. For alle praktiske formål umuliggjør det et initiativ fra vår side.

– Langt unna en tiltale

Politiinspektør Agnes Beate Hemiø opplyser til TV 2 at politiet fortsatt jobber intensivt med Lørenskog-saken.

De mener fortsatt at Tom Hagen har drept eller medvirket til å drepe kona si. Likevel har politiet ikke skrinlagt teorien om at det kan være en kidnapping, slik de først mente.

– Ser dere etter andre potensielle gjerningspersoner?

– Det kan jeg ikke uttale meg om, sier Hemiø.

Politiet verken vil eller kan tidfeste når de regner med å være ferdig med å etterforske Lørenskog-saken.

Forsvarer Svein Holden mener det er helt usannsynlig at Riksadvokaten vil ta ut en tiltale mot Tom Hagen slik bevisbildet er nå.

– Ja, det er svært langt unna en tiltale. For det første tror jeg det vil være vanskelig for politiet å bevise at det i det hele har skjedd et drap i Sloraveien 4. Jeg tror det er minst like sannsynlig at hun ble ført bort i live, sier forsvaren og fortsetter:

– Vi vet heller ikke hva som skjedde etter at hun forsvant. Lagmannsretten har vært klare på at bevisene ikke holdt til fengsling, og så vidt meg bekjent har det ikke tilkommet noe av vekt mot Tom Hagen etter det.