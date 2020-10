Fra ris til ros på 24 dager: – Han har klart å snu det

Oktober kjennetegnes ofte av skiftende bris og ustabilt vær. Sånn har måneden vært også for Manchester United og Ole Gunnar Solskjær.

SØNDAG: Se Manchester United-Arsenal på TV 2 Sport Premium og Sumo fra klokken 17.00.

Pessimisme er igjen snudd til optimisme i den røde delen av Manchester. Der det ble skrevet spalte opp og spalte ned om Ole Gunnar Solskjærs framtid på Old Trafford etter 1-6 for Tottenham 4. oktober, hylles 47-åringen nå etter flere gode resultater og taktisk briljanse.

– I Manchester United føles hvert tap som en katastrofe, men selv Harry Maguire innrømmet at det var krise i luften etter 1-6 mot Tottenham. Selv om Solskjær måtte klare seg uten flere nøkkelspillere etter landslagspausen, har han klart å snu det, sier sjefsskribent for nyhetsbyrået Press Association, Simon Peach til TV 2.

Selv innrømmer også Solskjær at resultatet mot Tottenham var såpass ydmykende at United måtte svare umiddelbart.

– Jeg tror alle resultater som er så brutale som 1-6 krever et svar, og vi håndterte det. Et slikt tap er ikke noe vi bør oppleve igjen, men svaret har vært fantastisk, sier Manchester United-manageren.

Der oktober startet med braktap, endte måneden med 5-0 mot Bundesliga-leder RB Leipzig 24 dager senere. Slikt skaper optimisme rundt Old Trafford.

– Det er fremgang, og jeg synes det er et poeng når laget snakker om å være med å prege Champions League, i stedet for å fokusere på å komme seg gjennom gruppespillet, sier Peach, og fortsetter:

– Resultatet mot Leipzig kom som en bombe, men jeg er sikker på at spillerne ikke lar seg rive med. Det er kanskje litt tidlig å kalle de utfordrere, men med tro, taktiske overraskelser og en god dose flaks, er alt mulig.

Neste kamp for Solskjærs mannskap er Arsenal hjemme på søndag, et lag nordmannen fortsatt har til gode å slå i Premier League.

– Vi jobber på, og vi ønsker å utvikle oss og forbedre oss. Jeg er veldig fornøyd med reaksjonen etter starten på sesongen. Nå føler vi oss friske og klare til å konkurrere, sier en offensiv Solskjær med et smil.

Han tror flere lag kan kjempe om tittelen denne sesongen.

– Både fotballen og klubbene har utviklet seg, og flere kan konkurrere om tittelen. Selv om du har hatt to lag de siste sesongene, tror jeg mange av oss andre vil håpe å utfordre dem. Det er spennende og interessant at det ikke lenger trenger å være Arsenal eller Manchester United som vinner ligaen, avslutter 47-åringen med et smil.

