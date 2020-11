Farmen-Thor sparer seg til ekteskapet - dette ser han etter i en partner

Thor Haavik har markert seg på Farmen i år, og har blitt en populær person både blant deltagerne og seerne. Han er fortsatt med i kampen om hytte og bil, og har unngått å havne i tvekamp så langt.

Men om det ikke har blitt tvekamp så har det hvert fall skjedd mye annet moro. I løpet av oppholdet så har han blant annet frelst, døpt og hatt gudstjeneste med de andre deltagerne.

– Jeg har blitt ganske overveldet over hvor mange flotte meldinger jeg har fått i etterkant, forteller Haavik når God kveld Norge møter han i barndomshjemmet på Mathopen utenfor Bergen.

– Det gjør meg veldig rørt, og man blir litt satt ut av det. Jeg håper og tror at jeg har gjort kristen-Norge stolt, fortsetter den nyutdannede presten. Nylig startet han i jobben som prest i Salhus menighet.

Se hele reportasjen hjemme hos Thor i videovinduet øverst i saken.

Ville bli fotballspiller

På Mathopen beskriver han en trygg oppvekst, og vil gi mye skryt til foreldrene sine, som han føler seg veldig heldig med.

– Mamma har vist meg hva kjærlighet er, hun har elsket meg ubetinget hele tiden og vært der for meg. Pappa har gitt meg stå-på vilje, han har vært fotballtreneren min, og pushet meg til å gå 100 prosent for det jeg brenner for, forklarer Haavik, som lenge var en lovende fotballspiller.

Med Løv-Ham vant han blant annet Dana Cup i Danmark, men en skade satt dessverre stopp på satsningen da han var 17. Det var da Arsenal-supporteren virkelig fant kristendommen.

Opplevelsen på gutterommet har han fortalt om til God kveld Norge tidligere:

Mislykket frieri

Med en av Vestlandets vakreste utsikter er det ikke rart at Haavik har hatt en flott oppvekst. Mens han står på terrassen og ser på «skaperverket» som han kaller det, bringer det også tilbake noen ikke fullt så gode minner.

– Jeg har jo fridd én gang i livet mitt, til den flotte jenten som bodde her, forteller Haavik og peker på nabohuset.

– Det ble dessverre et nei! Jeg har fortsatt vanskeligheter med å komme over det, selv om jeg bare var fire år, ler presten.

Siden har det heller ikke blitt noen seriøse forhold, og han forteller at han sparer seg til ekteskapet.

– Men er det vanskelig å holde seg unna fristelser?

– Nei, sånn sett har jeg vært heldig for jeg vet ikke hva jeg går glipp av, ler Farmen-deltageren.

FORNØYD: Thor har ikke noe å utsette på omgivelsene der han er oppvokst. Foto: Kristoffer Arnesen

Viktig med samme interesser

Han forteller at han aldri har vært så veldig fristet til verken «det ene eller det andre». Men han gleder seg veldig til å finne damen i sitt liv.

– Jeg er selvfølgelig spent på hvor mye kraft som er i de fysiske fristelsene, for det tror jeg er veldig, veldig sterkt. Det blir spennende å oppleve det, innrømmer Haavik.

Han forklarer at han nærmest har vært gift med kirken de siste årene, og det er kanskje en grunn til at han ikke har funnet noen å dele livet med.

– Hva ser du etter i en fremtidig partner da?

– Siden den kristne troen er en så stor og viktig del av livet mitt så er det viktig at vi kan dele den sammen.

– Også ser jeg etter en jente som elsker menneskene rundt seg og har et varmt hjerte. Så er det viktig å ha noen av de samme interessene også, smiler han.

Det skader heller ikke at vedkommende ser bra ut.

– Man blir vel gjerne forelsket i utseende, også elsker man hjertet til personen. Personen er det viktigste, men så er det jo selvfølgelig viktig at man synes den du skal dele livet med er attraktiv, sier 26-åringen, som foreløpig trives alene.

– Det er veldig fint å være singel og være «enestesående». Da kan man dedikere seg fullt og helt til det man brenner for, smiler han.

Brukt 1000 timer på bønnested

Haavik tar oss med til et sted rett ved barndomshjemmet som betyr mye for han. Kun et steinkast unna huset er det en liten kolle hvor han kan be i fred og rod.

FINNER ROEN: Hit går Thor når han skal finne roen og koble på Gud. Foto: Kristoffer Arnesen

– Når jeg går forbi her så kobler jeg på en måte av verden, også kobler jeg meg på Gud og finner roen. Her har jeg sikkert brukt 1000 timer de siste ni årene, forklarer han.

Han pleier å gå mens han ber, og er glad for at stedet er skjermet så ingen tror han er gal der han går frem og tilbake i stillhet.

– Hver dag i uken så har jeg et tema som den bønnestunden handler om. Mandag da gjelder det å lytte til Guds stemme. Finne roen og se hvilke tanker som kommer. Tirsdag er takkedag. Da takker jeg for 30 gode ting i livet. Onsdag er ikke noe spesielt tema. Torsdag da ber jeg for familie, venner og bekjente.

– Fredag ber jeg for verden, lørdag er synnsbekjennelse. Da forteller jeg om de tingene som jeg skulle ønske jeg kunne endre eller gjøre noe med. Søndag da planlegger jeg hele uken som ligger foran. Det er en veldig fin måte å finne roen og la Gud gjøre noe i ditt eget liv, forklarer Farmen-presten.