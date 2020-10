Her er spørsmålene politiet trenger svar på

To år med etterforskning har gitt langt færre svar enn politiet håpet på. Her er spørsmålene de ennå ikke kan besvare.

For nøyaktig ett år siden, da Anne-Elisabeth Hagen (68) hadde vært savnet i ett år, overrasket politiinspektør Tommy Brøske mange.

Ingen var pågrepet, og politiet virket å være langt ifra en løsning på saken. Likevel uttalte Brøske at politiet håpet å løse Lørenskog-forsvinningen innen utløpet av 2019.

ÅSTEDET: Politiet mener at Sloraveien 4 i Lørenskog var åsted for et drap. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Slik ble det ikke. I stedet gikk det flere måneder før politiet pågrep ektemannen Tom Hagen (70) og siktet ham for drap eller medvirkning til drap.

Hagen har hele tiden nektet straffskyld og ble løslatt etter elleve dager i varetekt. Lagmannsretten mente at bevisene var for svake.

Siden har politiet vært svært forsiktige med å kommentere fremdriften i saken. De mener fortsatt at Tom Hagen står bak, men det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål i saken.

Hvem skrev trusselbrevet?

Da Tom Hagen kom hjem 31. oktober i 2018, fant han ifølge egen forklaring et trusselbrev på en stol i entreen. Brevet er skrevet på gebrokken norsk.

Politiet har ikke gjort funn på brevet som kan si noe om hvem som har skrevet det, men de har engasjert språkeksperter til å se på innholdet.

De første ekspertene politiet engasjerte, konkluderte ifølge TV 2s opplysninger med at brevet trolig var skrevet av en utlending. Siden har andre språkforskere ment at det er skrevet av en nordmann som forsøker å fremstå som en utlending.

Tidligere denne måneden møtte politiet en britisk språkforsker som de har bedt om å analysere brevet på nytt.

Hvem kjørte 08.56-bilen?

Politiet har hentet inn omkring 6000 timer med overvåkningsvideo i forbindelse med etterforskningen. En av de høyest prioriterte oppgavene har vært å kartlegge alle biler som kjørte i området rundt Hagen-ekteparets bolig på morgenen 31. oktober 2018.

På en video filmet fra et bygg på andre siden av Langvannet, noen hundre meter unna, mener politiet å se en bil klokken 08.56 på forsvinningsdagen. Nylig offentliggjorde de videoen:

Bilen er synlig fra klokken 08.56 og i 20 sekunder frem til klokken 08.57. Ifølge TV 2s opplysninger har politiet en teori om at den eller de som satt i bilen, har spilt en rolle i saken.

Når forsvant egentlig Anne-Elisabeth Hagen?

Helt siden offentliggjøringen 9. januar 2019 har politiet omtalt en telefonsamtale klokken 09.14 som det siste sikre livstegnet fra Anne-Elisabeth Hagen. Da snakket hun i halvannet minutt med sønnen sin.

Ifølge VG viser imidlertid Helse-appen på telefonen hennes en brå bevegelse eller et brått fall i tidsrommet mellom klokken 09.16 og 10.07.

Telefonen er imidlertid ikke aktivt i bruk i denne tidsperioden, og etter klokken 10.07 er det ikke registrert noen bevegelse.

Politiet mener derfor at perioden mellom 09.16 og 10.07 er særlig interessant.

Hvilken rolle har «kryptomannen»?

Da Tom Hagen ble løslatt fra varetekt, gikk politiet til pågripelse av en mann i 30-årene.

De siktet ham for medvirkning til drap, men har siden endret siktelsen til å gjelde medvirkning til grov frihetsberøvelse. Formelt er han ennå siktet for begge deler.

«Kryptomannen», som han har blitt hetende i media, nekter straffskyld.

Han var tema allerede i de aller første avhørene Tom Hagen ga til politiet etter forsvinningen, fordi Hagen og «kryptomannen» har møttes flere ganger på milliardærens arbeidsplass.

Hagen, som i to avhør ikke husket navnet på «kryptomannen», har forklart at de to har snakket mye sammen, fordi denne mannen forsøkte å overbevise Hagen til å investere penger i kryptovaluta.

Også politiet mener at personen har kompetanse på kryptovaluta. Det er uklart hvilken rolle politiet mener at han har spilt i forsvinningen.

Hvor forsvant millionene?

Sommeren 2019 overførte Tom Hagen rundt 10 millioner kroner til den angivelige motparten. En høyt prioritert oppgave for politiet er å finne ut hvem som var mottakeren av pengene.

Svaret på det, vil trolig kunne gi dem svar på hvem som står bak forsvinningen.

Det er fortsatt et mål for politiet å spore transaksjonen, men det er en krevende jobb.

Finnes det medhjelpere?

Tom Hagen ankommer arbeidsplassen omtrent samtidig som kona gir fra seg sitt siste sikre livstegn. Det er også flere konkrete livstegn fra Anne-Elisabeth Hagen om morgenen den 31.10.2018.

Dermed tyder det på at Tom Hagen har alibi for svært sentrale tidspunkter.

Dermed pågår det en jakt på mulige medhjelpere. Ifølge Aftenposten vurderte politiet å pågripe minst to andre personer samme dag om milliardæren ble arrestert.

Hvor er Anne-Elisabeth?

Det er kanskje det aller viktigste for politiet å få svar på. Å løse en drapssak uten et lik er svært vanskelig.

Politiet har brukt ulike verktøy, blant annet drone, hundesøk og elektroniske kart for å kartlegge 122 ulike lokasjoner hun kan befinne seg.

TV 2 er ikke kjent med hvor mange steder politiet fysisk har gjennomsøkt i jakten på henne, men de har gjort grundige undersøkelser av ekteparets eiendommer og tilstøtende vann.

Hva skulle være Hagens motiv?

Politiet har tidligere uttalt til TV 2 at de mener å ha funnet et motiv for hvorfor Tom Hagen skulle ønske å ta livet av kona si. De har imidlertid ikke ønsket å svare på hva de mener dette motivet er.

TV 2 er kjent med at Tom Hagen, de tre barna og flere personer i kretsen rundt familien har blitt stilt inngående spørsmål om ekteskapelige konflikter som ligger mange år tilbake i tid.

Tom Hagen selv har benektet at skillsmisse var aktuelt.

Hvem er Futurum-mennene?

Den morgenen Anne-Elisabeth Hagen forsvant, fanget overvåkningskameraer på arbeidsplassen til Tom Hagen opp to menn som hittil ikke er identifisert.

Politiet gikk ut og etterlyste begge de, og det ble brukt mye tid på å finne ut hvem de er.

Sommeren 2019, i samme tidsrom som de for alvor begynte å fatte mistanke mot Tom Hagen, avlyste de jakten på mennene.

Så vidt TV 2 vet er de ikke identifisert.

Har BMWen i Ås noe med saken å gjøre?

To ulike vitner sier at de så det som kan ha vært Anne-Elisabeth Hagen i baksetet på en rød BMW X3 i Ås den 31. oktober i 2018.

Det ene vitnet, Irene, forklarte til Åsted Norge at hun hadde øyekontakt med kvinnen i bilen.

– Hun beveger munnen sin som om hun sier «Hjelp meg!». Men jeg hørte ikke hva hun sa.

Politiet har forsøkt, men ikke lyktes med å knytte en tilsvarende bil verken til åstedet eller til Ås den aktuelle dagen.

En utfordring er at Irene ikke meldte seg før det hadde gått 10 uker. Årsaken til dette er at det i trusselbrevet, som Tom Hagen sier han fant hjemme, ble hevdet at motparten ville drepe kona hans dersom han kontaktet politiet.

Hva skjer nå?

Politiet bruker mye tid på å gå gjennom beslag de gjorde i Sloraveien 4 etter pågripelsen av Tom Hagen. De jobber også med å gjennomgå annen informasjon i saken.

De jobber med en ny analyse av trusselbrevet, og de forsøker å spore kryptovaluta-transaksjonen fra i fjor sommer.

Så langt kan ikke politiet gi et svar på når de forventer å være ferdig med å etterforske saken.