Leiemorder fikk 700 kroner for å drepe kona - nå er ektemannen dømt

En norsk borger bosatt i Oslo er dømt til 21 år i fengsel for medvirkning til drap i Pakistan ved å ha bestilt drap på kona, samt for medvirkning til drapsforsøk på to andre personer.

Mannen er i 60-årene og har bodd i Norge i over 40 år. Fredag fikk ektemannen dommen på pålydende 21 år.

Den drapsdømte har vært gift i Norge mange tiår. Han har også barn. I 2006 reiste han til Pakistan og giftet seg med kone nummer to. Paret fikk to barn sammen.

TV 2 omtalte saken da mannen ble siktet tilbake i 2018.

Skutt av sikkerhetsvakt

Det var 31. mai i 2017 ble den nye kona skutt og drept i en forstad utenfor storbyen Lahore. Kvinnen som ble drept, etterlater seg to barn. Hun ble 40 år gammel.

Gjerningsmannen, som var en sikkerhetsvakt, ble overmannet av vitner.

Til lokalt politi har mannen forklart at det var et bestilingsdrap fra Norge. Han har også blitt intervjuet på pakistansk TV.

Der hevdet mannen at han ble lovet 100.000 rupees av den norske ektemannen hvis han drepte kona hans. Ifølge skytteren fikk han aldri hele summen. Han mener å ha fått bare 11.000 rupees. Det tilsvarer 700 kroner.

– Avverget nye drap

I tillegg til å være siktet for å ha bestilt drap på sin egen kone, var den norske borgeren også siktet for medvirkning til drapsforsøk på ytterligere to personer. Begge to skal være i mannens slekt, og de skal ha hatt noe uoppgjort.

– Det var omstendigheter som gjorde at det var tidskritisk å gå til pågripelse, men jeg kan ikke gå i detalj her.

– Vi mener at norsk politi satte i gang tiltak som vi mener bidro til å avverge drapene, sa politiadvokat Sturla Henriksbø til TV 2 i 2018.

Ett år før siktelsen skal norsk politi ha blitt gjort kjent med saken og startet en omfattende etterforskning som nå har ledet til pågripelse.

I tillegg til en straff på 21 år i fengsel, er mannen dømt til å betale nærmere fire millioner kroner i erstatning og oppreisning til pårørende.