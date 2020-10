Unngår streik i flybransjen

Flere timer på overtid kom Fellesforbundet og NHO Luftfart fram til et resultat i meklingen om flyoverenskomsten. Dermed blir det ikke streik.

Det opplyser Fellesforbundet natt til lørdag.

– Tre timer over midnatt la mekleren fram et forlag til løsning som forhandlingsdelegasjonen mener det er grunnlag for å anbefale medlemmene å stemme for, sier forhandlingsleder Trygve Skogseide.

Ifølge Fellesforbundet går satsene opp med 5,9 prosent, og minstelønna økes.



Det var på forhånd meldt plassfratredelse for 434 organiserte bakkemannskap ved Aviator Airport Alliance og Widerøe Ground Handling AS i Kristiansand, Bergen, Trondheim, Bodø og Tromsø.

Bodø ville blitt hardt rammet

I Bodø ville både Norwegian og Widerøe måtte kansellere alle flygninger både til og fra dersom det ble streik.

– Det stemmer, bekreftet kommunikasjonssjef Catharina Solli i Widerøe overfor TV 2 fredafg.

– Ved en eventuell streik vil all trafikk til og fra Bodø kanselleres. Vi sender derfor ut tekstmelding til alle passasjerer som potensielt blir berørt, og gir muligheten til å booke om, sier hun.

Videre forteller Solli at ved en eventuell streik, er nødt til å hente inn flyene til basene sine.

Etter det TV 2 erfarer, gjelder dette også for Norwegian. TV 2 vet også at det har blitt diskutert om man skal kansellere fredagens siste flygning fra Oslo til Bodø.

– Vil jobbe hardt

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian. Han henviste oss til pressevakta.

– Vi forholder oss til situasjonen. Jeg kan ikke si noe mer enn det nå, men dersom det blir streik, vil vi jobbe hardt for å berøre minst mulig, sier Andreas Hjørnholm til TV 2.

Fellesforbundet har rundt 2500 yrkesaktive medlemmer i flybransjen.