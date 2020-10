Bekrefter brudd

For fem år siden ga Touraj «Tooji» Keshtkar (33) opp artistkarrieren for å fokusere på mindfulness og en ny livsstil. Det var slik han traff Chris Hovde og de ble kjærester.

Nå bekrefter Hovde til God kveld Norge at det er slutt mellom dem.

«Jeg elsker deg for alltid»

I et rørende innlegg på facebook deler Hovde nyheten hvor han skriver følgende:

«Du lærte meg å elske igjen og du lærte meg å bli en bedre version av meg selv. De sier at den som står deg nærmest er ditt største speil. Det var du definitivt.»

«Du vil alltid være mitt livs største kjærlighet, du vil alltid være min beste venn og du vil alltid ha en spesiell plass i hjertet mitt.

Nå er det tid for å la deg gå, så du kan fortsette å bli den fantastiske mannen jeg ser deg som. Jeg elsker deg for alltid Touraj azizam.»

Sjokkerte Norge

Keshtkar vant Melodi Grand Prix i 2012 med låten «Stay», men valgte å legge opp som artist etter han sjokkerte hele Norge med låten «Father».

I 2015 stod han nemlig frem som homofil ved å ha sex med en mannlig prest foran kirkealteret i musikkvideoen til låten.

Selv mener han at det var et budskap om kjærlighet, og at videoen bidro til noe positivt ettersom den skapte debatt. Han brukte videoen til å stå frem som homofil på en kunstnerisk måte.

– Kunst skal få deg til å tenke, provosere og reflektere. Jeg er stolt av det, og hadde definitivt gjort det igjen, sa Keshtkar til God kveld Norge i fjor.

Falt raskt for hverandre

Keshtkar og Hovde traff hverandre via en felles interesse for sevutvikling. Etter å ha sett et foredrag om mindfulness og bevissthet som Hovde holdt, tok Keshtkar kontakt med ham for å lære mer.

De avtalte å møtes på en bar i forbindelse med jobb, men falt raskt for hverandre.

– Så gikk det sånn 15 minutter, så begynte vi å kline, fortalte Keshtkar i intervjuet med God kveld Norge.

I forkant av møtet hadde begge vært på hver sin selvutviklingsreise. Keshtkar i New Zealand og Hovde hadde vært i India, hvor han blant annet levde som munk.

Keshtkar ønsker ikke å kommentere bruddet overfor God kveld Norge.