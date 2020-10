Southampton-sjefen åpner for Moi-retur

For et drøyt år siden var landslagsspilleren i kulden. Strålende prestasjoner i Celtic kan gi ham en ny sjanse i Premier League.

Senest torsdag viste Mohamed Elyounoussi seg frem for Celtic. I en vanskelig bortekamp mot Lille scoret 26-åringen to ganger.

Først en lekker avslutning fra 20 meter, så var han klinisk da han mottok et lavt innlegg i feltet.

Se målene øverst.

Landslagsvingen har startet på sin andre sesong på utlån fra Southampton. Premier League-klubbens manager, Ralph Hasenhüttl, får med seg hva Elyounoussi får til i Celtic.

– Jeg er dypt investert i hva utlånsspillerne mine gjør. Og jeg er veldig glad for at han (Elyounoussi) scoret, og det gleder meg å se det, sier Southampton-sjefen under en pressekonferanse, ifølge nettstedet HampshireLive.

Southampton-sjef Ralph Hasenhüttl har fått sving på sakene etter en trå start på sørkysten. Foto: Matthew Childs

Etter å ha imponert for den skotske klubben, kan han få sjansen til å returnere til Southampton når låneavtalen går ut etter denne sesongen.

– Og, definitivt, spilleren har en sjanse til kanskje å komme tilbake og bli en del av laget. Kanskje neste år, sier Hasenhüttl.

Var i kulden

Da TV 2 snakket med Hasenhüttl i forkant av forrige sesong, hadde ikke Moi engang vært på benken i de fire siste treningskampene for Southampton.

På spørsmål om han ville være i klubben da overgangsvinduet stengte fire dager senere, svarte østerrikeren «vet ikke» – men uten å stenge døren for at Moi kunne ha en fremtid i klubben.

Siden han ble lånt ut i fjor, har 26-åringen scoret 14 mål og slått ti målgivende pasninger på 36 kamper, ifølge Transfermarkt.

Mois kontrakt med Southampton strekker seg til sommeren 2023. Sørkystklubben betalte 170 millioner kroner for spilleren sommeren 2018.

– Jeg har ikke fått vist meg fram der ennå. De har brukt mye penger på meg, og har fortsatt trua på meg. Jeg tror dette utlånet blir bra for begge parter. Forhåpentligvis får jeg en bra sesong, uten skadeproblemer. Jeg er glad for å slippe usikkerheten, sa Elyounoussi til TV 2 da utlånsavtalen med Celtic ble forlenget.

Roses av eksperter

Flere britiske fotballeksperter merket seg også Mois vakre mål mot Lille. Martin Keown, tidligere Arsenal-forsvarer, minnet om at den franske motstanden spilte Champions League-fotball senest i fjor.

– De slapp neppe inn et mål som var bedre enn det. Det var vakkert, og det ga dem en strålende start, sa Keown, ifølge Daily Record.

Tidligere Premier League-mester Chris Sutton stemte i.

– Det var enestående. Keeperen var sjanseløs. Han ser litt opp, vet akkurat hva han vil gjøre, og utfører det perfekt. Skruen, presisjonen ... et strålende skudd, sa han.