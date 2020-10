Her blir det gode «knask eller knep»-forhold

Denne uken gav FHI tommel opp til at knask eller knep kan gjennomføres hvis det gjøres på en forsvarlig måte smittevernmessig. Det vil si at barna må gå i små grupper med de som de til vanlig er sammen med.

Likevel er det enkelte, lokale variasjoner som du kan lese om HER.

Sør-Norge

Uansett om man blir hjemme eller skal ut å knaske, så vil det enkelte steder bli en stormfull halloween-aften.

– Det er ganske mye nedbør på vei. Først treffer været Sør-Norge. Det vil holde seg mildt, så nedbøren vil komme i form av regn. Det blir også en god del vind, sier StormGeo-meteorolog, Isak Slettebø.

Men er du tidlig ute skal det være mulig å samle inn litt halloween-godt tørrskodd.

– Om man ikke er sent ute, tror jeg man rekker å samle inn godteri før regnet kommer. Vinden er betydelig i morgen kveld. Sterk kuling, kanskje storm langs kysten og fjellet på Vestlandet. Ikke dagen for å gå på tur, sier Slettebø.

I Oslo-området vil det ifølge meteorologisk institutt regne både morgen og kveld lørdag, men være opphold midt på dagen.

Langs vestlandskysten vil det blåse godt lørdag.

– Vinden vil øke mer lørdag, på kvelden og starten av søndagen spesielt. I Stavanger blant annet blir det frisk bris. Men hele Sør-Norge får stort sett opphold på dagen lørdag, sier Slettebø.

Temperaturen på gradestokken vil ifølge meteorologen holde seg lav i Sør-Norge lørdag.

– Det var mye kaldere i begynnelsen av måneden. I helga ligger snøgrensa i Sør-Norge på rundt 1000 meter, men det spørs selvfølgelig litt hvor du er, sier meteorologen.

Vind i Trøndelag

StormGeo-meteorologen kommer med gode nyheter for trøndere som lurer på om det blir nedbør allehelgensaften.

– I Trøndelag blir det mye mindre nedbør, men de får mye av den samme vinden som i Sør-Norge. Spesielt i Møre og Romsdal og Sør-Vest i i Trøndelag må man belage seg på sterk kuling. det kan til og med bli storm, sier hun.

– Hvem stikker av med det beste halloween-været i år?

– Det må nok bli Midt-Norge. Trøndelag får kanskje det beste været, men det blir også bra nordover. Lite nedbør og mildt i Trøndelag, sier meteorologen.

Nord-Norge

Nord i landet vårt er det ventet et litt annet værbilde lørdag.

– Alt som kommer i sør kommer nordover. Nordland må belage seg på litt nedbør lørdag. I Troms og Finnmark vil det i helgen bli litt spredt sludd og snø, men regn langs kysten. Det vil starte med lettere vær før det blir mer og mer nedbør utover helgen, sier Slettebø.

Men hun forsikrer at temperaturen ikke vil krype alt for langt ned på det blå.

– I fjor var november den kaldeste måneden i fjor. I år ligger det an til en mildere værtype i november. Det er ingenting som tyder på at det blir kaldt. Det er et kraftig lavtrykk som forsyner landet med milde luftmasser, så det vil opprettholde en sørlig værtype, sier Slettebø.