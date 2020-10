Lærling (19) skulle bare kjøpe middag: – Jeg ble målløs

Halloween-helgen kunne neppe startet bedre enn for 19-åringen fra Nord-Trøndelag.

Fredag 30. oktober blir en dag den 19-år gamle fiskelærlingen fra Nord-Trøndelag kommer til å huske for evig tid.

Han skulle handle inn middag, og med seg hadde han flasker for en verdi av 41 kroner. Få minutter senere var han blitt millionær.

– Jeg ble målløs. Det har ikke gått opp for meg helt ennå, sier 19-åringen som ønsker å være anonym.

Han er fiskelærling på en båt i Rørvik, og har nå fått god hjelp på veien mot drømmen.

– Jeg har hatt en drøm om å ha en egen sjark. Dette vil i stor grad bidra til å nå den drømmen, sier han til TV 2.

– Hvordan har familie og venner reagert på nyheten om at du har blitt millionær?

– Jeg tror de ble mer overrasket og glad enn det jeg ble, forteller 19-åringen.

Millioner inn på pantelotteriet

For Røde Kors er inntektene fra Pantelotteriet blitt svært viktige. I fjor mottok de hele 62 millioner kroner fra lotteriet.

– Jeg vil gjerne gratulere den lokale vinneren, og håper at han og alle andre fortsetter med å trykke på Røde Kors-knappen når de panter, sier Vigdis Nordheim, leder i Vikna Røde Kors.

– Sjokktilstand

Hos Kiwi Rørvik i Trøndelag, hvor milliongevinsten ble vunnet fredag morgen, var det god stemning.

– Hele butikken har vært litt i sjokktilstand i dag. Dette var fantastisk artig og veldig kjekt at det også er unge folk som vinner, sier assisterende butikksjef Cecilie Johnsen.

– Det er mange av kundene våre som deltar i lotteriet, og de ansatte gjør det også. Det virker som det er mange som vil støtte Røde Kors og det gode arbeidet de gjør her lokalt, sier hun.

Flere premier må deles ut

Tilfeldighetene har ført til at det nå fortsatt er tre milliongevinster igjen, som kommer til å gå ut i løpet av de neste tre ukene.

– Man kan forklare det med at det er en slags bøtte med lodd, som nå snart er tom. Og at det fortsatt ligger igjen tre milliongevinster i bunnen av bøtta, hvor vinnersjansen nå er over tre ganger så stor. Folk har aldri trykket så mye på Røde Kors-knappen som nå, så mange vil tydeligvis ha tak i disse millionene, sier Gaute Langdal, daglig leder i Pantelotteriet.