Berge roses etter tøff start: – At han tar straffen mot Liverpool, sier hva vi tenker om ham

Da han reiste til England og Sheffield fra belgiske Genk for en prislapp på over 200 millioner kroner ble ikke Sander Berge bare tidenes dyreste norske fotballspiller, han ble også Sheffield Uniteds rekordsignering. Presset og forventingene til den 195 centimeter høye nordmannen var skyhøye.

– Det har vært en veldig fin reise fra starten av. Jeg kom inn som en stor signering i klubben og man fikk en plass i hierarkiet. Jeg følte meg veldig ønsket i starten, men jeg ble kanskje litt passiv, selv om jeg skulle tatt litt mer plass, sier Berge til TV 2.

Selv om han stortrives nå, var det var ikke «bare bare» for en 21 år gammel gutt fra Norge å entre treningsanlegget til en av Englands mest ikoniske klubber en vinterdag i januar. I industribyen Sheffield handler det meste om rustfritt stål, snooker-VM, et ubrytelig samhold og hardt arbeid - akkurat som kravene i byens beste fotballklubb. Og blant hardbarka engelskmenn som Chris Basham og Billy Sharp, var det ikke like enkelt for en litt sjenert gutt fra Bærum å ta plass.

– Det var litt tøft å komme fra et ungt belgisk lag, det er noe annet enn Premier League. Jeg ble stående med litt høye skuldre, uten at jeg tok den plassen jeg egentlig burde ta som en ny storsignering, forteller en åpen Berge.

– Kunne nesten ikke puste

Men det var ingen tid til å synes synd på seg selv. Bare to dager etter at han ble presentert av klubben, var Berge i startoppstillingen mot Crystal Palace. Det ble en aldri så liten realitetssjekk.

– Den første kampen var veldig tøft. Det føltes ut som jeg var utslitt etter 20 minutter, forklarer Berge.

Og det var flere som bet seg merke i at Berges debut i Premier League var av det tøffe slaget.

– Sander kom av etter en liten time og han kunne nesten ikke puste på grunn av intensiteten og farten i Premier League, sier manager Chris Wilder, som samtidig minnes nordmannen debut som en av sine største opplevelser som Sheffield United-sjef.

- Debuten hans er et av mine høydepunkter i løpet av min tid her. Det er helt utrolig hvordan spillerne og fansen tok han til seg. Jeg tror ikke vi skal undervurdere hvor stor den dagen var for han, smiler Wilder.

Lockdown

Tross en bokstavelig talt brutal start for Berge, vant Sheffield United kampen 1-0. I ukene som fulgte fikk nordmannen mye tillit, dog uten å finne godfølelsen.

– Jeg ble kastet inn i en ny rolle, et helt annet trøkk og en helt annen intensitet. Så det tok litt tid, men det skjønte jeg også. Jeg fikk jo mye tillit. Jeg fikk erfare, prøve og mislykkes, minnes Berge.

Fire starter på fem kamper etter ankomsten til Sheffield var fasit for Berge, og det uten at 22-åringen følte at han fant godfølelsen. Så kom vendepunktet som endret alt: korona-lockdown.

– Under lockdown tenkte jeg at om jeg kommer over den kneika og knekker noen koder så ville det snu fort, forklarer Berge, som bestemte seg for å trene hardere enn noen gang.

– Han var en av få unge i klubben vår som i den perioden ikke kunne se familien og vennene sine, og han var langt hjemmefra. Det var en tøff periode for han, men han viste hva han var lagd av, sier manager Wilder, og fortsetter:

– Han har jobbet utrolig hardt gjennom lockdown-perioden, og det får han igjen for nå.

For i løpet av tre måneder i isolasjon snudde situasjonen totalt for Berge - og på den andre siden ventet det som skulle vise seg å bli en av Sheffield Uniteds aller viktigste spillere.

– Jeg følte meg mye bedre etter lockdown, og den selvtilliten har jeg tatt med meg inn i en ny sesong. Det føles ut som jeg har en viktig rolle, og da spiller du med en mye større trygghet, forklarer nordmannen.

– Mektig

Med tryggheten kom også de gode prestasjonene på fotballbanen og plutselig hadde Sheffield mer å by på enn VM i snooker. De kunne også by på en norsk midtbanegeneral av ypperste klasse, som nå blir pekt på som Sheffield Uniteds aller viktigste spiller.

– Jeg har tatt enorme steg fysisk og så har jeg blitt flinkere taktisk underveis i kampene, og vet i større grad når jeg skal presse og når jeg skal sitte av, sier Berge og fortsetter:

– I starten kjørte jeg bånn pinne hele veien, og da blir man løpende mellom og det føltes som om alt gikk for fort. Men det var bare jeg som løp rundt på en sånn måte at alt føles hektisk.

Men den tiden er det slutt på.

– Han var vår beste spillere i slutten av forrige sesongs, og denne sesongen også. Han har en stor framtid, skryter Wilder.

Bærumsgutten har vært et av få lyspunkt for Sheffield United så langt denne sesongen. For hovedpersonen selv toppet det seg i møte med regjerende seriemester Liverpool - der Berge for alvor fikk kjenne på tilliten fra manager Chris Wilder, da laget fikk straffe på stillingen 0-0.

– Det er mektig, det. Jeg har aldri vært noen særlig straffeskytter, jeg har alltid bare meldt meg på i en straffekonk, ler Berge.

Men denne gangen var det ingen påmelding. Beskjeden fra Wilder var krystallklar:

– Billy (Sharp) er vår straffesaker, men når han ikke er på banen er Sander mitt åpenbare valg, sier Wilder, og legger til:

- At han tar straffen mot Liverpool, sier hva vi tenker om ham.

– Var du nervøs?

– Nei, jeg rakk ikke tenke. Jeg skjønte egentlig ikke hva som skjedde, for jeg sto og lurte på om jeg kunne ta frisparket, og så var det plutselig straffe. Så det gikk ganske fort. Jeg er forholdsvis rolig, og jeg klarer å holde kontrollen, selv om det er Alisson i buret og vi ikke har vunnet en match enda. Det var digg å se den gå inn, det skal sies, smiler Berge.

Sander Berge scorer mot Liverpool

Trofé-drømmen

Det hører til historien at Liverpool snudde 0-1 til 2-1 på Anfield. Sheffield United måtte nok en gang reise tomhendte hjem til South Yorkshire, noe de har gjort litt for ofte så langt denne sesongen. Ett fattig poeng på seks kamper og en foreløpig 19. plass i Premier League er fasit for Berge og co.

– Ser man sånn på det så ser det jo litt bekmørkt ut, og det er fort gjort å havne i den fella. Vi må beholde roen og troen på at vi kan vinne og ikke tenke at det er et «must» for da tror jeg fort man blir litt engstelig, forklarer Berge.

Samtidig er Sheffields midtbaneelegant sikker på at laget kommer til å snu den vonde trenden.

– Det er hårfine marginer. Det er lett å si det i ettertid, men jeg føler vi har levert nok til å ta mellom seks og ti poeng, men nå står vi med ett. Når det er som det er må vi bare gå i oss selv, sier han og fortsetter:

– Det er ikke sånn at vi er milevis unna. Det eneste som må til er å bli bedre og tro mer på oss selv. Jeg føler at det fort kan komme en ketchupeffekt når vi først vinner.

Planen er å starte seiersmarsjen allerede i dagens kamp. Da venter Pep Guardiola og Manchester City på Bramall Lane.

– Jeg kom jo hit for å ta klubben ytterligere ett steg og bidra på den måten jeg kan. Jeg har stor tro på at vi kommer til å snu dette, sier Berge, som samtidig innrømmer at han har store planer for sin tilværelse i Nord-England.

– Først vil jeg gjerne vinne et trofé med Sheffield, en cup eller noe. Men nå er fokuset på å komme seg opp fra bunnen. Jeg har stor tro på oss, og det blir moro mot City, avslutter en smilende Berge.

LØRDAG: Se Sheffield United - Manchester City på TV 2 Sport Premium og Sumo fra klokken 13.00.