Vil vrake Espen Barth Eide fra Stortinget

Nominasjonskomiteen i Oslo Arbeiderparti har lagt fram sitt første forslag til stortingsliste foran neste års valg.

En stortingsrepresentant som ønsket gjenvalg glimrer med sitt fravær på lista: Espen Barth Eide.

Ønsket seg 3.plassen

Det er de fem øverste plassene som regnes som sikre. Ap har tradisjon for å sette annen hver kvinne og mann på lista. Det var derfor ventet at Espen Barth Eide skulle foreslås på enten 3.plassen eller 5.plassen. Komiteen har i stedet foreslått lederen av Oslo Arbeiderparti Frode Jacobsen på 3.plass, og Siri Gåsemyr Staalesen på 5.plass.

– Jeg hadde i utgangspunktet sagt at jeg var motivert men ville ha en sikker plass, og ville stille på 3.plassen. De kom tilbake til meg og tilbyde 5.plassen. Da tar jeg det til etterretning, sier Barth Eide til TV 2.

Han kjenner seg derfor ikke igjen at han er foreslått vraket.

– Hvorfor ville du ikke si ja til 5.plassen? Er det ikke litt defensivt å tenke at det ikke blir en sikker plass neste år?

– Jeg kommer uansett til å jobbe for at vi får inn så mange som mulig på Stortinget neste år, samtidig er jeg realistisk. Så er det ikke helt uvanlig at når man sier ja til gjenvalg så ønsker man en sikker plass, eller en sikrere plass, sier Barth Eide.

Leder av nominasjonskomiteen Tone Tellevik Dahl forklarer vurderingen slik:

– Komiteen innstilte i utgangspunktet Espen på samme plass som han har nå: 5 plass. Da han ble informert om dette takket han nei til plassen. Det tok komiteen til etterretning. Dette er første forslag fra oss. Nå får partilagene si hva de tenker om forslaget, sier Tellevik Dahl til TV 2.

Dissens om kvinnene

Zaineb Al-Samarai blir i dette utkastet foreslått på 2.plassen under Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Al-Samarai leder det største og mektigste lokallaget i Oslo Ap, Oslo Arbeidersamfunn, og har også blitt spilt inn av en rekke tunge lag til 2.plassen.

– Det viktigste for meg når det gjelder nominasjonen er å få en sikker plass, og komme inn på Stortinget.

Hun har tatt med TV 2 til Holmlia i Oslo der hun vokste opp.

– Jeg vil ta med det jeg har lært her, ta med meg historien min, og være en stemme for de som bor her og prøve å gjøre en forskjell, sier Al-Samarai.

Partiet har tradisjon for å sette annen hver kvinne og mann på lista, og det er totalt fire kvinner kjemper om en sikker plass på lista, og aller helst 2.plassen.

Nominasjonskomiteen er delt om 4. plassen, som også regnes som en sikker stortingsplass.

Et flertall har foreslått LO-topp Trine Lise Sundnes, mens et mindretall har foreslått Kamzy Gunaratnam.

Sundnes tar forslaget med godt mot. I en tekstmelding til TV 2 skriver hun:

– Jeg er jo glad for at et stort flertall av nominasjonskomiteen støtter meg. Nå blir det opp til lagene. Jeg vil stå på fram til nominasjonsmøtet!

Hun mener hun er best egnet til en sikker plass til Stortinget:

– Jeg mener jeg er best egnet fordi jeg kjenner arbeidslivet. Jeg har lang erfaring med arbeidsliv både nasjonalt og internasjonalt, sier Sundnes til TV 2.

Sundnes har i en årrekke vært leder i LO-forbundet Handel og kontor. Før det satt hun i LOs ledelse i 13 år, og siden 1. april i år har hun vært leder av internasjonal avdeling i LO.

– Groruddalsjente

En rekke små og store lokale lag har i høst spilt inn sine foretrukne kandidater. I første runde er Gunaratnam den som har blitt spilt inn av flest til den sikreste plassen. Nå får lagene muligheten til å si sin mening nok en gang.

Gunaratnam mener selv bakgrunnen hennes er noe av det som skiller henne fra de andre kandidatene.

ARVEN ETTER BØHLER?: Kamzy Gunaratnam mener hun kan representere Groruddalen på Stortinget neste høst. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

– Jeg er Groruddalsjente. Jeg er vokst opp i Groruddalen, og akkurat nå må Norges vakreste dal bli representert på Stortinget, sier Gunaratnam til TV 2.

Den viktigste støtten hun har er fra AUF i Oslo, som utgjør en betydelig andel av delegater på fylkeslagets nominasjonsmøte 1.desember.

Det er der det til slutt avgjøres hvem som blir partiets stortingskandidater i hovedstaden.

AUF i Oslo har gått inn for at både Gunaratnam og Zaineb Al-Samarai burde få sikker plass. Det vil si 2. og 4.plassen. De vil ikke at de to skal settes opp mot hverandre i en eventuell kampvotering.

– Vasser i gode kandidater

Siri Gåsemyr Staalesen er den eneste av Ap-kvinnene som kjemper om en plass, som allerede sitter på Stortinget. Hun håper å kunne bidra til kontinuitet og erfaring.

TØFF JOBB: Tone Tellevik-Dahl leder nominasjonskomiteen i Oslo Ap. Foto: Terje Pedersen/NTB

– Nå har jeg sittet på Stortinget i fire år, og har parlamentarisk erfaring Det tenker jeg betyr noe i forhold til det å gjøre jobben som stortingsrepresentant, sier Staalesen.

Det er Tone Tellevik Dahl som leder nominasjonskomiteen som legger fram sitt forslag mandag. Hun legger ikke skjul på at de har en krevende jobb foran seg.

– Partiet har ikke gjort det lett for oss. Vi vasser i god kandidater på hver sin måte, så dette blir ikke lett, sier Tellevik Dahl.

Nå skal alle lokallagene i Oslo Ap gi sin tilbakemelding til listen før et nytt utkast sendes ut.