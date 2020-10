Kong Harald (83) er friskmeldt

Fredag 9. oktober ble kong Harald operert på Rikshospitalet. Kongen har vært sykmeldt siden operasjonen, som var vellykket.

Fredag 30. oktober melder Slottet at kongen friskmeldes fra 1. november.

Kronprins Haakon har utført de konstitusjonelle oppgavene i kong Haralds fravær. Etter friskmeldingen vil kong Harald igjen utføre sine oppgaver som konge.

Operasjon

Kong Harald ble innlagt på Rikshospitalet den 25. september etter å ha hatt problemer med tung pust. Kongen ble blant annet testet for covid-19, som ble utelukket.

Mandag 28. september ble han skrevet ut fra sykehuset, mens sykmeldingen hans ble forlenget. Sykehuset fortsatte utredningen etter at kongen fikk reise hjem.

Torsdag 8. oktober ble det kjent at kong Harald skulle gjennomgå en hjerteklaffoperasjon. Dagen etter kunne kong Haralds livlege Bjørn Bendz fortelle at operasjonen hadde vært vellykket og at kongen hadde det bra.

– Han har sagt mye morsomt, som han pleier å gjøre. Han er den gode gamle kongen vår, sa Bendz.

Erstattet hjerteklaff

Bakgrunnen for operasjonen var at kong Harald gjennomgikk en operasjon av hjerteklaffen mellom hjertet og hovedpulsåren, den såkalte aortaklaffen, i 2005.

Kongens aortaklaff ble da erstattet av en kunstig hjerteklaff, laget av biologisk materiale. Slike kunstige biologiske hjerteklaffer har en levetid på mellom 10 og 15 år, og utredninger av kongen viste at det var nødvendig å erstatte den kunstige hjerteklaffen han fikk i 2005 med en ny kunstig klaff.

Fredag 9. oktober ble først en midlertidig pacemaker lagt inn, før en ny biologisk hjerteklaff ble satt inn via tilgangen i lyskepulsåren og plassert inne i den gamle klaffen.

Kongens livlege Bjørn Bendz, som har vært kong Haralds livlege siden juni i år Foto: Geir Olsen / NTB

Livlege Bendz uttalte i etterkant av operasjonen at han ikke trodde det ville bli behov for en ny operasjon med det første.

– Noen klaffer kan i verste fall vare 1-2 år, mens andre varer i 20 år. Kongens klaff varte i 15 år. Så når jeg sier at det er 10-15 års levetid, er det gjennomsnittet, forklarte Bendz.

– Levetiden på den nye klaffen er faktisk veldig lik den han fikk sist, den er bare litt slankere. Den kommer også til å vare i 10-15 år. Når den svikter, putter vi inn en ny og tilsvarende, bare enda mer moderne, sa livlegen.

Helseutfordringer

Kong Harald har hatt helseutfordringer ved flere anledninger det siste året. I desember 2019 måtte kongen stå over flere offisielle oppdrag da han ble sykmeldt med en virusinfeksjon.

8. januar i år ble kongen innlagt på Rikshospitalet på grunn av svimmelhet. Det ble ikke funnet alvorlig sykdom.

I desember 2003 fikk kong Harald diagnosen kreft i urinblæren. 8. desember samme år ble kreftsvulsten fjernet i det legene betegnet som en svært vellykket operasjon.

Etter operasjonen var kongen sykmeldt i flere måneder. I 2005, bare et knapt år etter friskmeldingen, ble han igjen rammet av sykdom. Denne gangen var det hjerteklaffen som sviktet, og kongen måtte gjennom to store operasjoner på Rikshospitalet.

En fredag i november 2017 ble kongen innlagt på Rikshospitalet med en infeksjon, men var ute igjen mandagen etter i fin form, meldte Slottet.