Hei! Jeg vurderer å kjøpe en Isuzu D-Max, men ønsker å sette bakseter i den.

Har hørt noen rykter at etter et gitt årstall gjelder ikke "10 års-regelen" på gratis omregistrering fra vare til personbil, stemmer dette?

Jeg ønsker å kjøpe en litt nyere modell og på sikt få inn bakseter uten å måtte vinne i Lotto for å få få pickupen ombygd til familiebil.

Benny svarer:

Hei. Ja, det stemmer det du har hørt rundt dette. Tidligere var det slik at en varebil med grønne skilter, enten det var en pickup, SUV eller stasjonsvogn-varebil, hadde en gradvis nedtrapping av avgiften over en 10-års periode. Det ble litt billigere for hvert år.

Etter 10 år kunne man altså fjerne skillevegg, sette inn bakseter og bygge om til personbil – avgiftsfritt.

Dette har da også blitt gjort i stort omfang her i Norge. Biler som Toyota Landcruiser, Volvo 940, Hummer H2 – ja, det meste man kunne få bakseter inn i, ble ofte bygget om. Dette kunne være ganske god butikk.

Jeg gjorde selv dette med en SUV jeg hadde for noen år siden. Det var en ganske enkel jobb jeg gjorde på en søndag formiddag ute i vårsola.

Kanskje ble omfanget litt for stort for myndighetene?

Ikke vet jeg, men fra 2014 kom det i alle fall et nytt regelverk. Det fungerer på samme måte. Den store forskjellen, og ulempen, er at det nå er 30 år med bruksfradrag, istedenfor 10.

Da er bilen i prinsipp veteranbil før den kan bygges om avgiftsfritt. Det er neppe så attraktivt.

En varebil må nå være 30 år før man kan sette inn bakseter avgiftsfritt. Det kom en regelendring i 2014.

Varebiler kan selvfølgelig bygges om før det, men da må man betale en avgift. Vegvesenet har utarbeidet en avgifts-kalkulator som viser hvor mye avgifter som må betales. Den finner du her:

Mest fradrag på biler fra før 2014

Det som er viktig å tenke på er at avgiften beregnes fra første gangs registreringsdato i Norge. Det betyr at man må være spesielt oppmerksom på bruktimporterte biler. Er en bil for eksempel syv år gammel, men ble importert hit da den var to år gammel, blir bruksfradraget på fem år og ikke syv. Her kan det være fort gjort å gå på en «smell» om man ikke er oppmerksom nok.

Når det, som i ditt tilfelle, gjelder pickuper, er det også viktig å tenke på at disse ofte finnes i flere karosseri-varianter med ulike løsninger på bakdørene – alt etter lengden på førerhytta / lasteplanet.

Noen varianter har bare smale bakdører som åpnes mot kjøreretningen. Disse bilene har ofte ganske enkle benker som bakseter. Andre har lengre hytte, skikkelig bakdører og dermed plass til ordentlig baksete. Det går ofte på bekostning av lengden på lasteplanet. Det er med andre ord noen kompromisser ute og går her.

I ditt konkrete tilfelle tror jeg det er smart å velge en bil som er førstegangsregistrert i Norge før 01.01 i 2014. Da får du mest bruksfradrag på avgiftene.

Ønsker deg lykke til med tøff familiebil!

