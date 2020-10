Kastrati-straffen er klar

Det bekrefter Norges Fotballforbund (NFF) i en pressemelding.

«Disiplinærutvalget i NFF legger til grunn at uttrykket «soper» normalt vil oppfattes som en nedsettende uttalelse om en homofil mann,» heter det i pressemeldingen.

– Det synes jeg høres ut som en fornuftig sanksjon. Det er godt å se at dette blir tatt på alvor, og Kastrati har jo selv sagt at han var forberedt på å ta sin straff, sier TV 2 Sportens kommentator Mina Finstad Berg.

Tilbake i trening lørdag

Søndag i forrige uke kalte Flamur Kastrati Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo for «en jævla soper» under en Eliteserien-kamp. Siden ble han utestengt av eget lag, fra både trening og kamp, i påvente av NFFs reaksjon.

– Reaksjonen er enkel og grei. Jeg tar den, og kommer ikke til å gjøre noe mer med den. Som jeg har sagt tidligere, hadde jeg tatt alle mulige straffer. Om det var fire (kamper), åtte eller ti, sier Kastrati til TV 2.

Etter kampen la Kastrati seg flat i et intervju med VG, og hevdet at han ikke visste hva «soper» betydde. Siden har han meldt seg som ambassadør for Salam, organisasjonen for skeive muslimer.

– Hvordan har den siste uken vært?

– Den har vært utrolig tung, trist, lærerik og hektisk. Alt i ett, svarer Kristiansund-spilleren.

– Jeg skal bidra til å hjelpe til at man passer på hva man sier, og ikke bare kaster ut noe selv om han er litt frustrert. Jeg skal prøve å hjelpe til og bidra til at all diskriminering og rasisme forsvinner. Definitivt, lover Kastrati.

Sendte melding til Hagen

Mandag stod Tom Harald Hagen, som dømte Vålerenga-Kristiansund, frem som homofil. Kastrati forteller at han har sendt dommeren en melding i etterkant for å rose ham for åpenheten.

– Det er bare å ta av seg hatten. Det var en gledelig nyhet på en trist dag, på en måte. Så det er det bare til å hylle, og jeg synes det er helt fantastisk, sier Kastrati.

Kristiansund skriver på sine nettsider at Kastrati vil være tilbake i trening fra og med lørdag.

– Flamur var veldig tydelig tidligere i uken til oss at han skulle ta straffen NFF kom med. Det har vi vært samstemte om, og vi tar den til etterretning. Vi er glade for at de trodde på forklaringen om at det her var noe han ikke visste betydningen av, og at det var formildende i så måte, sier daglig leder i Kristiansund, Kjetil Thorsen, til TV 2.

Mildere straff

Disiplinærutvalget har lagt vekt på at det ikke kan utelukkes at Kastrati kan ha vært ukjent med hva «soper» betyr.

Ordet blir brukt som et skjellsord mot homofile menn, men utvalget peker på at Kastrati kan ha vokst opp i et miljø der det heller har betydd i retning av «idiot» eller «tulling».

I et normalt tilfelle ville en slik uttalelse kvalifisert til utestengelse i fem kamper. At både spiller og klubb har tatt avstand fra og beklaget uttalelsen, har gjort straffen mildere, forklarer fotballforbundet.

Også Sandnes Ulf-spilleren Johannes Nunez Godøy utestenges. Han er ilagt en karantene på tre kamper. I kjølvannet av Kastrati-saken gikk han ut med at også han hadde kalt en motspiller «jævla soper», uten å vite hva det betydde. Han er utestengt i tre kamper, opplyser NFF.

Grunnen til at Godøy får enda mildere straff, er at han selv opplyste om hetsen i sosiale medier og beklaget til Åsane-spilleren.