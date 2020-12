På vei ned til butikken hører jeg plutselig fra baksetet:

– Hvis Lotto-rekka slår inn tell lørda´n, så skal jeg ta lappen og kjøpe meg en sånn, en.

Det er svigermor, Anne Møller. Hun har aldri hatt lappen, og aldri snakket om at hun savner den, heller. Før nå.

Siden datteren er gift med en biljournalist, får hun sitte på i ganske mange forskjellige biler.

Anne har spesiell smak. Hun ble for eksempel veldig lite imponert da jeg kom hjem med en Lamborghini Huracan.

Hennes kriterier pleier å handle om at det ser bra ut (og det defineres av hennes smak!), at det er god plass i baksetet, er lett å komme inn og ut, helst god bakkeklaring – og at det er romslig i bagasjerommet.

I utgangspunktet er nok ikke Mini noe for henne. Små, lave og gjerne ganske trange biler som dette jo er.

Men så kom jeg hjem med en John Cooper Works Clubman. Da var det gjort!

Når du er millionær – men vil kjøre Mini

Clubman betyr at du får seksdørs-utgaven - der bakdørene er splittet vertikalt. spesiell løsning, som ikke alltid er like praktisk.

– Sååå søt

– Jeg tror dette er min favoritt, av alle bilene du har hatt med deg hjem. Den er jo sååå søt. Se de fine lysene inne i dørhåndtakene og den stilige skjermen foran med det runde lyset rundt. Også ser den så søt ut utvendig også, sier svigers med uvanlig mye innlevelse.

Søt er stikkeordet, der altså. Og datteren ser ut til å dele smaken, hennes. Katharina er nemlig også veldig glad i Mini.

For noe som føles som 100 år siden, ville den kanskje blitt stemplet som konebil. Men det begrepet er virkelig ikke lov å trekke fram i 2020.

Eier du en Mini? Fortell oss om det her:

Ikke bare søt ...

Dessuten er den ikke bare søt. Den er tøff! Runde og uskyldige lykter til tross, så snakker vi her om "verstingmodellen" John Cooper Works All4. Aldri før har de laget en så heftig utgave av en Mini. Den har 306 hk – og som navnet indikerer: Firehjulsdrift.

Det siste er essensielt i en bil med så kraftig motor. Mini kjører jo ellers framhjulstrekk, og da ville nok mye av kreftene blitt spist opp av hjulspinn.

Nå er vi spent på hvordan bilen oppleves på veien? Og om den virkelig er en svigermors drøm?

Sjekk forvandlingen denne Minien har gjennomgått:

Søt, eller tøff? Det kommer vel an på øyet som ser ...

Hva er nytt?

Clubman har fått en facelift. Rent visuelt er det ikke så mye å merke seg. Men du får nye lykter foran og bak, litt annerledes design på fangerne – og multimediasystemet (hentet fra BMW) er blitt enda litt bedre.

Vanligvis er jo det alt. Kanskje får du også en noe modifisert motor – der effekten økes litt. Hos Mini er akkurat det annerledes. Motoren er nemlig ikke justert på – den er ganske enkelt byttet helt ut. Inn har kommet en 2-liters kraftpakke vi kjenner fra BMW M140i.

Det betyr at du får den kraftigste motoren i en Mini, noensinne. 306 hk og et dreiemoment på 450 Nm.

Det gjør den rask. 0-100 km/t tar kun 4,9 sekunder. Samtidig er oppgitt forbruk relativt fornuftig – 0,81 l/mil målt etter den nye og strengere WLTP-metoden.

Mini – bilen som fikk en voksen mann til å kappkjøre

Hva er styrker og svakheter her?

Mini med over 300 hk. Det høres unektelig morsomt ut! Og det er det. Girkassen er på grensen til brutal i Sport-modus, og lydbildet i testbilen er omtrent som på en rallybil. Her er det lett å glemme seg bort, og plutselig tro at du har et startnummer på siden av bilen. Det liker vi!

Den lysende, røde startbryteren er en lekker liten detalj i interiøret. Små, kule detaljer er det for øvrig mange av i denne bilen.

Styringen er direkte og fintfølende, såpass at den krever litt tilvenning. Men det fungerer godt når du blir vant med den. Gassresponsen i Sport er også fornøyelig. Her skjer det fort.

Clubman ligger lavt og fint på veien, men spesielt leken, blir den ikke. Mini har tunet ESP-en for å ikke bryte inn alt for mye. Men vi skulle gjerne hatt enda litt mer spillerom. Og kanskje også enda mer av kreftene til bakhjulene. Mini JCW-modellene er jo egentlig rampete og tidvis uregjerlige greier – og det er ment positivt. Denne føles trygg og udramatisk. Mer effektivitet – mindre adrenalin, er en ganske presis oppsummering.

At den ikke føles like leken som en Mini, har også noe mer størrelse og vekt, å gjøre. Denne bilen veier faktisk 1.550 kilo – og er 4,3 meter lang. Her har det skjedd ting, siden bilen du kunne parkere i en fyrstikkeske. Vi kan jo nevne at vanlige Mini JCW (den med tre dører) – veier over 300 kilo mindre.

Til hverdags gjør Clubman JCW en god jobb. Understellet er ikke for hardt satt opp, og siden det er justerbart, kan du jo styre litt selv. De fleste vil nok la den stå i Normal-modus mesteparten av tiden.

En komfortmester er den ikke, men det fungerer helt greit, så lenge ujevnhetene ikke blir for skarpe.

På langtur kan nok noen bli litt trøtt av sportseksosen. Da slipper du dem bare av på nærmeste rasteplass!

Bakseteplassen er bra til å være Mini. 360 liters bagasjerom er også mer enn godkjent. De sjarmerende todelte bakdørene er imidlertid ikke spesielt praktiske.

Merke de blanke enderørene – som sørger for friskt lydbildet.

Les hele testen av den nye Mini Cooper SE her:

Hva koster den?

Her kommer vi til det kanskje største ankepunktet på bilen. 691.000 kroner er prisen. Det er mye penger, selv for en så motorsterk Mini-modell.

Her skal det imidlertid nevnes at Mini byr på en veldig mye utstyr inkludert i prisen. Inkludert head up display, justerbart understell, sportseksos, JCW sportsseter og ratt, og mye annet.

Her kommer en av årets kuleste nyheter

Mini måler krefter med en god del heftige biler, fra Audi, BMW og Mercedes-Benz.

Hvem er konkurrentene?

Her må Mini tåle å måles opp mot Audi S3 og Mercedes-AMG A 35 4Matic, i tillegg til allerede nevnte BMW M135i xDrive. Det er spreke og tøffe biler å sammenlignes med.

Men Clubman JCW har, som de to andre, over 300 hk, firehjulsdrift og kombicoupe-design. Alle fire gjør 0-100 km/t på under 5 sekunder – og alle har et brukbart bagasjerom på over 320 liter.

Mercedesen er raskest (0-100 km/t på 4,7 sek), har størst bagasjerom (370 liter) og lavest forbruk (0,77 l/mil). BMW M135i xDrive har lavest startpris (613.000 kroner).

Test AMG A45 S: Minste modell og raskest i klassen

Vil naboen bli imponert?

Imponert er kanskje feil ord. Men du legges merke til i en Mini JCW Clubman. Vi liker at Mini holder fast på grunndesignet – selv om bilene etterhvert begynner å bli ganske store.

Mini byr på mye særpreg, også innvendig. Gode sportsseter gir nødvendig støtte og komfort. Multimediasystemet er hentet fra BMW - og fungerer ypperlig.

Sorry BMW– dette stemmer bare ikke helt

Broom mener:

Clubman er en kul bil. Utseendet har en sterk appell til mange. Den er også relativt praktisk, siden du får brukbare bakseter og et overraskende dypt bagasjerom.

Skal du først og fremst ha morobil, signert Mini, ville vi gått for Mini JCW. Den med tre dører, kun forhjulstrekk, mulighet for manuell girkasse og 2-literen på "bare" 231 hk – og startpris på bare 370.800 kroner.

Kjøregleden i JCW Clubman er nemlig ikke fullt så overbevisende som vi forventer i en motorsterk Mini.

Konkurrentene har ikke like mye særpreg – men byr på mer opplevd kvalitet, er hårfint raskere og har enda bedre komfort til daglig kjøring.

Svigers er naturligvis solgt. Men hun er ikke opptatt av at det skal gå fort, så hun kan nok heller finne seg en billigere Clubman-variant. Hvis Lotto-rekka slår inn tell lørda'n, da ...

Gulvet i bagasjerommet kan fjernes/senkes, og da blir det overraskende god plass her.

Les vår test av Mini JWC her

Hva mener eierne?

I Brooms bilguide, kan du lese hva norske bileiere synes om bilen sin. Her ligger det over 9.500 omtaler - og hver uke får vi inne nye.

Det ligger over 40 vurderinger av Mini. Av disse er fem om Clubman, som i snitt får 8,2 poeng av 10 mulige.

Klikk inn her for skrive en vurdering, du også. Det tar bare noen minutter.

Mini John Cooper Works Clubman All4 Motor: 2-liter R4 bensin Effekt: 306 hk / 450 Nm 0-100 km/t: 4,9 sekunder Toppfart: 250 km/t Forbruk: 0,81 liter/mil Lengde/bredde/høyde: 425 x 180 x 141 cm Vekt: 1.550 kg Bagasjerom: 360 liter Pris: 691.740 kroner

Visste du at:

– Den spesielle seksdørs-utgaven av Mini, Clubman, kom på markedet første gang tilbake i 1969.

– Man har klart å presse 28 personer inn i en Mini! Anbefales ikke å prøve hjemme ...

– Helt i starten hadde ikke Mini radio. Den var i stedet utstyrt med et aksebeger, fordi grunnleggeren av merket var en kjederøyker. Han mente radioen var unødvendig

Stor mann og liten bil: Vi tester mopedbil

Video: Her kan du nyte Mini-malistisk ferie:

Vi dro til Miami for å teste Minis nye elbil