Så mye betaler kjendisene for Halloweenkostymene: – Helt sykt!

Halloweenfesten, som i fjor ble holdt på Bar Tjuvholmen, er en av norges største og mest omtalte kjendisfester. Den store begivenheten, som i år skulle holdes for fjerde gang, måtte avlyses på grunn av smittesituasjonen.

En av de som imponerte på kostymefronten i fjor var den tidligere Idol-vinneren Jorunn Stiansen (36).

Som et plaster på såret for den uteblivende festen, inviterte God kveld Norge de to Halloween-glade jentene i studio med Marte og Niklas. Se video øverst i saken.

Stiansen møtte opp i kappen hun brukte i fjor, og beklaget at hun verken hadde tid eller ferdighetene som skulle til for å få på seg «ansiktet».

Alexandra Joner på sin side var ikledd en heldekkende leopard-drakt og katteører.

I STUDIO: Alexandra Joner og Jorunn Stiansen besøkte God kveld Norge-studio. Se video i toppen av saken. Foto: Marie Myklebostad

– Ville være blå demon i en uke

Programleder Niklas Baarli benytter sjansen til å spørre Joner hvor glad hun er i Halloween.

– Jeg elsker det. Det er så gøy å kle seg ut å være en annen person. Jeg kødder ikke, for to år siden når jeg var en blå demon, så ville jeg ikke ta av meg sminken. Jeg ville bare gå på kaffebrenneriet og være en blå demon i en uke, ler hun.

Betalte store summer

I fjor satt Jorunn Stiansen ti timer hos sminkøren for å bli forvandlet om til Voldemort fra «Harry Potter»-filmene.

Da de i God kveld Norge-studio mimrer tilbake ved å se på klipp fra den store kvelden uttaler programleder Marte Bratberg «Æsj, Jorunn. Pene deg ser helt forferdelig ut».

Stiansen forteller at hun følte seg «styggfin».

– Det var så kjipt å våkne opp og ta av seg det trynet. Jeg prøvde å ligge helt stille for å la ansiktet være intakt

Ifølge henne selv skal hele kostyme ha kostet mellom 10 og 14 tusenlapper.

– Over 10 000 for å se stygg ut, spøker Marte Bratberg.

I fjor fortalte Stiansen at neste år skulle hun overgå seg selv og at hun allerede hadde begynte å planlegge kostyme for 2020.

Ingen visste hvem hun var

Alexandra Joner forteller at kjæresten hennes Runar Vatne (46) hadde pekt på Voldemort og lurt på «hvem den bittelille gutten var».

– Til det sa jeg «Det er hvert fall ikke min venn. Jeg kjenner ingen gutter som er 1.60 høy».

Til slutt bestemte hun seg for å gå bort og prikke Voldemort på ryggen for å komme til bunns i det. Først når hun hørte den karakteristiske dialekten skjønte hun at det var Jorunn Stiansen.

Stiansen forteller at hun så på det som en seier at folk ikke kjente henne igjen.

– Bruk jævlig mye penger

Avslutningsvis spør Niklas Baarli om tips til å «vinne Halloween».

– Bruk jævlig mye penger, spøker Alexandra Joner.

Hun er kjent for å være en av de som imponerer aller mest på sine egne fester. I fjor var hun kledd som «Medusa», hvorav kjæresten hennes var kledd ut som en stein for å matche kostymet hennes.

Leopardantrekket hun hadde på seg i God kveld Norge-studio, ville ikke vært bra nok for en av hennes fester erklærer hun.

Se klipp fra fjorårets Halloween-fest øverst i saken.