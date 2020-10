PST: Skjerpet trussel fra islamisme

PST vurderer at trusselen fra ekstrem islamisme er skjerpet.

Terrortrusselnivået i Norge er fortsatt moderat, men Politiets sikkerhetstjeneste (PST) vurderer at trusselen fra ekstrem islamisme er skjerpet fra siste vurdering, heter det i den oppdaterte trusselvurderingen fredag.

– Bakgrunnen for skjerpelsen vi nå ser, er at spenningen mellom ytringsfrihet og det mange muslimer opplever som krenkelser av islam, vokser både i Norge og i Europa, skriver PST.

Skjerpet trussel

PST opererer med ulike grader av sannsynlighet, og vurderer det fortsatt som mulig at noen vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger i Norge, motivert av religiøse eller islamistiske motiver.

Arne Christian Haugstøyl, seksjonsleder for kontraterror, sier til TV 2 at den skjerpede trusselen fra ekstrem islamisme betyr at det er lite som skal til før trusselen blir løftet til sannsynlig, det nest høyeste nivået.

Skjerpingen av terrortrusselvurderingen skjer én dag etter terrorangrepet i Nice i Frankrike. Tre personer mistet livet i angrepet, og en av disse fikk hodet skåret av. Gjerningsmannen, en 21 år gammel tunisier, skal gjennom hele angrepet ha ropt «Allahu akbar».

Muhammed-karikaturer

Angrepet skjedde kun uker etter at historielæreren Samuel Paty fikk halsen skåret over etter å ha vist Muhammed-karikaturer i klasserommet. Frankrikes president Emmanuel Macron har forsvart karikaturene med henvisning til ytringsfrihet.

Ifølge PST kan utviklingen i Frankrike med republisering av Muhammed-karikaturene, påfølgende terrorhandlinger og debatten dette skaper i Norge, også bidra til å inspirere personer her i landet til terror.

Franske myndigheter har hevet antiterrorberedskapen til høyeste nivå etter knivangrepet i Notre-Dame-kirken i Nice torsdag. Natt til fredag ble to karikaturtegninger av profeten Muhammed hengt opp på vinduer i Bergen Moské.

– Det er sannsynlig at islamkritiske aktører i Norge vil fortsette å utøve handlinger som enkelte muslimer vil oppleve som krenkende, ifølge PST.

Ulike aktører på sosiale medier lager ifølge PST i tillegg falske nyheter om påståtte islamkrenkende handlinger i Norge.

– Dersom det er vanskelig for mottakere å skille mellom falske og ekte nyheter, kan dette bidra til å forsterke bildet av at Norge er et land der islam krenkes, skriver PST.

Symbolmål

I Norge er islamkritikere symbolmål, samt personer som formidler menneskerettigheter og ytringsfrihet. Kirker og synagoger er også aktuelle symbolske mål, ifølge PSTs oppdaterte trusselvurdering fredag ettermiddag.

– Det er sannsynlig at et eventuelt angrep motivert av ekstrem islamisme vil utføres av en enkeltperson, som angriper folkeansamlinger eller symbolmål som politi- og forsvarspersonell, skriver PST.

Angrepsmidlene i eventuelle angrep kan ifølge PST involvere hugg-/ stikkvåpen eller kjøretøy.

– Avvergede forsøk i Vesten viser imidlertid at også ekstreme islamister ofte forsøker å anvende improviserte eksplosive innretninger og skytevåpen, skriver PST.

I trusselvurderingen heter det at oppfattede krenkelser av islam er en sentral faktor i radikalisering til islamistisk og religiøst motivert terror.

– Al-Qaida og ISIL har dessuten nylig kommet med flere oppfordringer til muslimer i alle land om å hevne krenkelser. Majoriteten av muslimer tar imidlertid avstand til terror, skriver PST.