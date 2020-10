Slakter Stian Blipp: – Ble du såra?

Forfatter og influenser Linnea Myhre er aktuell med ny kjendis-podkast hvor hun tar et dypdykk i katastrofer og minneverdige hendelser fra norsk populærkultur siden begynnelsen av 2000-tallet.

I den forbindelse gjester hun kveldens Senkveld-sending.

Der forteller hun blant annet at hun har blitt mer forsiktig med hva hun sier om offentlige profiler. Under sendingen går hun igjennom Stian Blipp's TikTok-profil, det skapte reaksjoner.

– Må jo lage litt show

Analysen av profilen blir møtt med latter og Blipp som tuller med at han ikke lenger har noen hyggelige spørsmål til Myhre.

– Man skal jo lage litt underholdning og litt show også og da ser man jo an hvem man kan tulle med. Jeg antar jo at du er en man kan tulle med, sier hun til Blipp etter at hun har kritisert TikTok-profilen hans.

Selv om Myhre regner med at Blipp tåler en TikTok-slakt, vil hun høre om programlederen tok seg nær av det eller ikke.

– Samtidig så har jeg ikke spurt deg i etterkant: «Hva synes du om det?» Ble du såra?

Til dette svarer Blipp med en humoristisk undertone at han ikke ble såret, men følte seg truffet.

Fikk kick av å skrive om kjendiser

Myhre debuterte som forfatter i 2012 med romanen «Evig søndag» som hun fikk Tabuprisen for og har vært blogger siden ungdomstiden.

– Jeg begynte jo som blogger fra ingensteds og hadde ingen lesere. Da satt jeg jo som en ungdom på internett og mente ting. Det jeg fikk mye respons på da, var at det var gøy at noen mente noe om kjendiser som alle visste hvem var, sier forfatteren.

Myhre forklarer at hun skrev ting på internett uten å tenke over at noen kom til å lese det. Hun hevder at på den tiden forstod man ikke internett, men nå har hun blitt mer forsiktig.

– Jeg skrev jo mange ting som jeg antok at de jeg skrev om aldri kom til å lese, og som var langt over grensen, innrømmer Myhre og legger til:

– Men jeg fikk et eller annet kick av det fordi tilbakemeldingene var at det var gøy.

