Hellas og Tyrkia rammet av jordskjelv: – Det ristet lenge

Det europeiske seismologiske senteret EMSC melder at det har gått et skjelv målt til 6.7 ved øygruppa Dodakanesene, fredag ettermiddag.

Det amerikanske jordskjelvovervåkningssystemet melder at skjelvet måles til 7.0.

Vise-borgemester i Øst-Samos, Michalis Misos, sa til kanalen ANT1 at jordskjelvet var veldig sterkt og varte dobbelt så lenge som jordskjelvet i Athen i 1999.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan skriver på Facebook at alle er berørte av jordskjelvet, og at de kjapt tok grep fir å starte de nødvendige arbeidene i regionen med relaterte institusjoner og ministre.

Fire mennesker er bekreftet omkommet og minst 120 er skadd i Tyrkia etter et kraftig jordskjelv nordøst for den greske øya Samos fredag, ifølge Tyrkias krisemyndighet AFAD.

Mange bygninger kollapset

Innenriksminister i Tyrkia, Süleyman Soylu, sier ifølge CNN at flere bygninger har rast sammen i byene Bornova og Bayrakli.

– Mange bygninger har rast sammen. Vi vet at en fire-etasjers bygning har kollapset, sier borgermesteren i Bornova, Mustafa İduğ, ifølge Sputnik.

Guvernøren i Izmir, Yavuz Selim Köşger sier ifølge CNN at det foreløpig ikke har blitt bekreftet at noen har dødd som følge av skjelvet.

CNN Hellas skriver at det heller ikke i Hellas er meldt om at noen har blitt skadet som følge av jordskjelvet. Kanalen skriver videre at brannvesenet i landet heller ikke har fått noen oppdrag i forbindelse med jordskjelvet.

Ifølge det tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu er et ukjent antall mennesker fanget under sammenraste bygninger.

Øyenvitner forteller også at det stiger opp røyk flere steder i Izmir, som har drøyt 4 millioner innbyggere og er Tyrkias tredje største by.

Tsunamivarsel

ANT 1 skriver også at det er vann i gatene på Samos, etter at en mindre tsunami traff øya.

Ifølge CNN gikk også tsunami-varselet på Samos, og flere av øyas innbyggere skal også ha fått beskjed om tsunami-faren på telefonen.

Etterskjelv

Et par minutter senere så var det et nytt jordskjelv ved øya Ikaria, nord for Dodakanesene, målt til 4.6.

Både Dodakanesene og Ikaria ligger ved Tyrkias vestkyst.

Aldri opplevd lignende

Arzu Ecer befant seg i Cesme da jordskjelvet oppstod. Hun forteller til TV 2 at det ristet ordentlig godt.

– Det stoppet aldri. Jeg stod på beina, og måtte holde meg til dørkarmen. Jeg har aldri opplevd lignende, sier hun.

Ecer bor til vanlig i Nannestad, men er i Tyrkia for å besøke familien. Nå befinner hun seg i Izmer.

– Akkurat nå er det roligere her, men jeg føler at beina ikke er 100 prosent ennå. Alt føles ganske rart ut nå, forteller Ecer.

Hun sier at alle hennes bekjente har det bra.

Ecer er oppvokst i dette området, og har tidligere følt på jordskjelv.

– Men aldri så sterkt, og så lenge, sier hun.

Arzu Ever måtte holde seg fast til dørkarmen da jordskjelvet inntraff. Aldri før har hun opplevd lignende jordskjelv, sier hun til TV 2. Foto: Privat

Fikk ikke kontakt

Ecers datter, Iren Naz Møller er i Norge, og har både mor og en venn i Cesme. Hun forteller at hun ikke fikk tak i vennen sin etter at hun var klar over jordskjelvet.

– Så han sendte meg melding, og sa det hadde vært et kraftig jordskjelv. Min mor bor 10 minutter unna. Da kastet jeg meg over telefonen, men fikk ikke tak i mamma, sier hun.

Iren Naz Møller kastet seg over telefonen for å få tak i både mor og en venn som befant seg i området. Foto: Privat

Men etter fire minutter ringte min mor opp igjen.

– Hun var kjempe stresset, og forklarte hva som skjedde, sier Møller, som selv har opplevd jordskjelv.

– I sommer opplevde jeg jordskjelv i samme by. Da var styrken på 4,1.