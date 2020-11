Nakstad: – Situasjonen kan være mer dramatisk enn det vi tror

Stadig settes nye dagsrekorder i antall bekreftet smittede på et døgn i Norge. Helsemyndighetene er enig om at det kommer til å bli verre, før det kan bli bedre.

Fredag våknet Norge opp til nok en dyster koronarekord med 495 nye smittetilfeller. Aldri før har det blitt registrert flere smittede her til lands. De fire siste døgnene ligger over toppnoteringer fra mars. Rekorder slås også daglig i hovedstaden.

På lørdag våknet man opp til nyheten om at det var ny smitterekord i Oslo, pålydende 149 smittede. Søndag morgen hadde det blitt rapportert om nye 81 smittede i hovedstaden.

Samtidig er smittetallene vi våkner opp til om morgenen, egentlig smitte som har skjedd for en til to uker siden. Vi må dermed forberede oss på å se høyere tall i tiden som kommer.

På den andre siden testes det langt flere nå enn da pandemien kom til Norge i mars. Situasjonen kan ha vært fem ganger verre da, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad.

Han legger likevel ikke skjul på at han er bekymret, og at vi kan nærme oss en mars-situasjon.

– Situasjonen er svært alvorlig. Dagens smittetall viser smitten forrige helg, så det er dessverre slik at situasjonen kan være mer dramatisk enn vi tror. Hvis vi ikke umiddelbart snur smittetrenden i Norge, kan vi ganske snart se tresifrede antall innleggelser på norske sykehus, sier han.

BEKYMRET: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad er bekymret for at vi vil se et økende antall innlagte på sykehus i tiden som kommer. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Haster med å snu utviklingen

Spør man FHI mener de at det vil ta opptil to uker før man kan se effekten av de nye tiltakene. Nakstad tror vi kan begynne å se virkningen om en ukes tid.

Når det gjelder sykehusinnleggelser opplyser han derimot at det kan ta opptil tre uker før det gjør utslag på statstikken. Det skyldes at det er et etterslep fra smittetidspunkt til innleggelse og registrering.

Nakstad forteller at det er en vanskelig balansekunst å finne riktig tidspunkt for å iverksette tiltak.

– Nå som vi ser at økningen skyter fart, så haster det med å få snudd smittetrenden. Vi har et mulighetsrom nå til å snu utviklingen før det får for store konsekvenser for helsetjenester og samfunnet, sier han.

– Når du sier for store konsekvenser, når anser du at vi er på bristepunktet?

– Enhver økning utover dagens nivå vil medføre at sykehusene må legge om driften sin. Jo flere innleggelser, jo større deler av den planlagte driften må legges ned, desto større risiko er det for at planlagte operasjoner og oppfølginger blir satt på pause, svarer Nakstad.

Mars-situasjon

Nakstad har tidligere vist til at sannsynligvis bare én av ti syke personer ble testet i mars. Nå anslår FHI at de fanger opp rundt halvparten av smittetilfellene, selv om det usikkerhet knyttet til tallene.

– Når vi tar høyde for dette og ser på dagens innleggelsestall, var det nok fire eller fem ganger flere syke på det verste i mars enn det vi ser i dag. Men på grunn av etterslepet, er vi ikke nødvendigvis så mange uker unna en mars-situasjon hvis smitten fortsetter øke i samme tempo, sier han.

– Flere andre land opplever nå andre bølge av koronaviruset. Hvilken smittesituasjon vil kategoriseres som andre bølge i Norge?

– Vi omtaler en bølge som en situasjon hvor det er utbredt smittespredning i hele samfunnet, ikke bare enkelt utbrudd, som medfører kraftig vekst i registeret smittetilfeller. Smitten sprer seg ukontrollert, mens R-tallet stiger, sier Nakstad.

– Hvor sannsynlig er det at smitteutbruddet utløser en smittebølge?

– Risikoen øker hvis vi ikke får kontroll på smittespredningen. Den kommende uka blir veldig avgjørende, sier han.

Portforbud?

I flere andre land har smittesituasjonen blitt så ukontrollerbar at myndighetene har sett seg nødt til å innføre portforbud. Det er også blant tiltakene i den norske verktøykassen, selv om det ikke er tallfestet når et slikt tiltak kan bli nødvendig i Norge.

– Dersom vi er i en situasjon hvor vi risikerer å overbelaste behandlingskapasiteten i sykehusene, vil vi sette i verk nødvendige tiltak fra beredskapsplanen. Portforbud er omtalt her, og må eventuelt vurderes, nasjonalt, regionalt eller lokalt, opplyser helseminister Bent Høie (H).

Det er mange forhold som avgjør hvordan helsemyndighetene vurderer alvoret av situasjonen.

Det avhenger blant annet av testaktivitet, isolasjon av syke, smittesporing, karantenetall, innleggelsestall, intensivtall og andelen smittet med koronavirus på sykehjem og sykehus.

HALVPARTEN: Avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet sier at modelleringen antyder at om lag halvparten av smittetilfellene blir diagnostisert. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Flere dødsfall

Folkehelseinstituttet sier at vi er i en situasjon der det er vekst i smittetallene, og også vekst i antall utbrudd som oppdages og håndteres.

Instituttet mener at smitten som oppdages ikke bare er et resultat av høy testaktivitet.

– Stigningen vi ser i Norge nå regner vi med at er reell, og ikke bare et resultat av at vi leter bedre. Det viktigste er å se utviklingen over tid, slik at det er den samlede situasjonen med stigning i antall smittede over flere uker som bekymrer oss, sier direktør Line Vold ved FHI.

Slik regner FHI R-tallet Hvis hvert tilfelle gir opphav til mer enn ett nytt tilfelle (altså en R-verdi over 1 ) så vi vi ha eksponentiell smitteutvikling dersom vi ikke snur utviklingen med tiltak.

Vi ser at R-verdien basert på antall nye tilfeller kanskje er 1,3 i noen deler av landet, men det er stor usikkerhet knyttet til disse tallene.

Dersom vi legger til grunn fortsatt utvikling med R = 1,3 så vil hvert tilfelle gir opphav til 1,3 nye. Det betyr at 100 tilfeller blir 286 nye fire ledd (ca. tre uker) lenger nede i smittekjeden.

Selv en R som bare er litt over 1 så vil det over tid gi mange smittede. Kilde: Line Vold ved Folkehelseinstituttet

I Norge nå ligger R-tallet, altså hvor mange en syk person smitter, på 1,3 i noen deler av landet.

Folkehelseinstituttet regner da at 100 syke kan bli til 286 nye smittetilfeller lenger ned i smittekjeden. Viruset har potensiale for rask spredning, og selv om R bare er litt over 1, så vil det over tid gi mange smittede.

– Jo lenger viruset spres på høye nivåer, jo større blir faren for at epidemien når de eldre aldersgruppene. Da følger en økning i antall innleggelser og dødsfall, sier hun.

Etter en vedvarende økning av smittetilfeller i begynnelsen av august og en økning i sykehusinnleggelser i oktober, betyr det at vi om noen få uker kan forvente noen flere dødsfall. Vold er likevel klar på at utviklingen går å snu.

– Vi kan klare å snu utviklingen dersom alle blir med på dugnaden. Likevel må vi forberede oss, både på sykehusene og i kommunene, for å møte en eventuell forverring av situasjonen, sier avdelingsdirektøren.

Ga ikke nok effekt

Nakstad forteller at helsemyndighetene har sett utviklingen komme i to måneder allerede.

– Vi foreslo inngripende tiltak før høstferien for å bryte smittetrenden. Vi har nok hatt effekt av tiltakene som ble innført da, blant annet i Oslo, men effekten har ikke vært stor nok til å få smittetallene til å gå nedover, sier han.

Bare for noen uker siden ble det lettet på flere nasjonale tiltak, og kort tid etter er det plutselig strengere enn på lenge.

– Dette viser at situasjonen kan snu veldig fort. Derfor må man hele tiden justere tiltak etter smittesituasjonen. Det har man klart bra hittil, og det er grunnen til at vi nå strammer inn betydelig nå, sier Nakstad.

For sene tiltak?

At regjeringen lettet på nasjonale tiltak, mener helseministeren ikke var på områdene hvor vi ser økt smittespredning.

Nå er det særlig i sammenhengene vi er sammen med familie, venner og kjente, og arbeidsreiser fra landene i Europa med veldig høy smittevekst, som driver tallene oppover.

Bent Høie forklarer at lettelser i nasjonale tiltak har vært under forutsetning at kommuner som har forhøyet smitte, innfører lokale smitteverntiltak inntil smittespredningen er under kontroll.

– Vi ønsker å være så åpne som mulig, men beholde kontrollen. Da skal tiltakene lettes på når vi kan det, og strammes inn når vi må det. Hvis alle nå klarer i tillegg til meteren og møte færre mennesker på fritiden kan vi sammen unngå strengere tiltak, mener Høie.

På spørsmål om de høye smittetallene kunne vært unngått, svarer helseministeren at han ikke vet.

– I tilfelle måtte vi trolig ha kommet med tiltakene tidligere, men da ville nok de blitt møtt med større motstand. Så sent som i begynnelsen av forrige uke var det jo noen små positive tegn til at smitten kanskje var i ferd med å snu, sier Høie.

TILTAK: Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) sier han er klar til å iverksette flere tiltak hvis situasjonen krever det. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Tre scenarioer i Norge

På våren brukte FHI fem ulike fasene for å beskrive utviklingen av epidemien i Norge. I langtidsplanen regjeringen la frem i mai, ble disse erstattet av tre mulige scenarier i stedet.

I scenario én har vi kontroll på smittespredningen. Vi ser lokale og nasjonale bølger av smitte, men hele tiden innenfor rammene av at helsetjenesten kan levere gode tjenester og begrense smitterisiko for helsepersonell.

I scenario to er forekomsten av syke så høy at vi ikke klarer å tilby gode helse- og omsorgstjenester til alle som trenger det.

I scenario tre er smittesituasjonen så krevende at internasjonalt samarbeid svekkes, internasjonale organisasjoner mister legitimitet, og flere internasjonale markeder blir dysfunksjonelle.

Ifølge Helse- og omsorgsdirektoratet befinner vi oss fortsatt på stadie én, som er der regjeringen ønsker at vi skal være, så lenge det ikke finnes en vaksine.

– Målet er å ha kontroll på smittespredningen gjennom tiltak og smittesporing. I slutten av forrige uke så vi en utvikling av smittetallene og antallet lokale utbrudd som gjorde det nødvendig å raskt å komme med nasjonale tiltak, sier Høie.

Samtidig peker helseministeren på at Norge fortsatt er blant de landene i Europa med lavest antall nye smittede.

– De tiltakene vi iverksetter nå, er nettopp for å prøve å unngå en slik kraftig økning i smitte som det vi ser i andre land, sier han.

Regjeringen sammen med helsemyndigheten vil kontinuerlig vurdere behov for nye tiltak, og opplyser at de er klar til å iverksette ytterligere hvis situasjonen krever det.