Hilda (31) og Tor Magne (36) får ikke hentet hjem adoptivdøtrene: — Vi er maktesløse

— Det må være veldig vanskelig for barna å forstå. De har fått vite at de snart skal få se oss igjen, men de vet ikke når snart er, sier Hilda Birkelund Nøttveit (31) til TV 2 og fortsetter:

— Det er helt absurd hvordan UD åpner for at studenter kan komme hjem til jul, men ikke kan gi unntak for adopsjonsreiser der tre-fire år gamle barn venter på å få møte familien sin i Norge.

I likhet med rundt 30 andre norske adoptivforeldre, venter hun og mannen Tor Magne (36) spent på om de snart kan reise til Thailand for å hente hjem de to døtrene Alma (6) og Elise (5).

Fikk møte barna

Etter tre år med venting fikk de i mars i år endelig møte barna for første gang.

— Vi følte oss egentlig heldige som fikk hente hjem barna etter tre år. For noen tar denne prosessen enda lengre tid, sier Hilda.

Men så kom koronapandemien, noe som medførte stor bekymring hos paret.

BLE KJENT: Tor Magne Nøttveit (36) brukte den korte tiden han og kona fikk til å bli bedre kjent med adoptivbarna Alma (6) og Elise (5). Foto: Privat

— Det var et veldig fint møte med barna, men det var ekstra krevende med usikkerheten rundt pandemien. Vi så likevel for oss å kunne bruke sommeren til å bli ordentlig kjent som familie, fortsetter hun.

— Vi ga dem et løfte om at vi snart skulle ses igjen, sier Tor Magne.

Hilda legger til:

— De virket så fornøyde med å se mamma og pappa, og ikke minst da vi viste bilder av hvordan soverommene deres så ut.

KLARGJORT: Dette bildet viste Hilda og Tor Magne Nøttveit til de to jentene som skulle vært flyttet inn i juni. Nå står rommet tomt, fordi de ikke vet når de får hentet barna. Foto: Privat

Men i løpet av de siste syv månedene har de verken kunnet se eller snakke med barna.

Planen var at paret skulle reise til Thailand i juni for å hente barna hjem.

Men da sommeren endelig nærmet seg, så det mørkt ut for familien Nøttveit.

Frarådet alle unødvendige reiser

Utenriksdepartementet frarådet da alle reiser til utlandet som ikke var strengt nødvendige.

— Det er veldig rart at de sier på pressekonferanser at utdanning og barn må komme først. Det virker ikke slik for oss, sier paret.

— Man føler seg maktesløs. Vi ville gjort alt mulig for å hente barna. Men det har ikke vært noe annet å gjøre enn å vente, sier Tor Magne Nøttveit.

— Det er ikke kjekt. Det er veldig slitsomt. Vi må hele tiden være innstilt på å skulle vente, samtidig som at vi må være klare til å dra. Det er derfor vanskelig å planlegge noe som helst, sier Hilda.

— Vanskelig situasjon

Helge Solberg, leder i Verdens Barn Foto: Verdens Barn

Helge Solberg er leder i Verdens Barn, Norges eldste adopsjonsbyrå. Han frykter UD ikke vil komme til å endre reglene med det første.

— Kunnskapsdepartementet har allerede godtatt utenlandsreiser for studenter, så det er underlig at denne type reiser ikke blir ansett som en nødvendig reise, Solberg.

Han sier situasjonen er svært krevende for alle de involverte.

— Det er en vanskelig situasjon for foreldrene, men aller verst er det for barna som ikke vet når de får komme til Norge og se foreldrene, sier han.

Nå mener han det haster å gi tillatelse til disse reisene.

— Det handler om omsorg for barn, og det skal ikke ta unødvendig lang tid, understreker han.

For å få hentet barna hjem fra Thailand, er foreldrene også avhengige av at myndighetene der gir dem tillatelse til innreise til å hente hjem barna.

Adopsjonsbyrået estimerer at dette vil skje i løpet av kort tid, ettersom de for lengst har fått godkjennelse fra adopsjonsbyrået både i Norge og i Thailand.

Dekker ikke korona-relaterte kostnader

Den største stopperen for familien har imidlertid vært forsikringsselskapet, som ikke dekker korona-relaterte kostnader i utlandet.

For å komme inn i Thailand, må du nemlig ha en garanti på at du får dekket koronarelaterte kostnader på inntil 100.000 amerikanske dollar.

Men fordi flere av de store reiseforsikringene følger myndighetenes råd som fraråder alle ikke-nødvendige reiser til utlandet, får ikke familien dekket dette.

Vil ikke endre definisjonen

Utenriksdepartementet sier de ikke kommer ikke til å endre definisjonen av reiserådene.

På spørsmål om hvorfor adopsjonsreiser ikke blir definert som en «strengt nødvendig reise», svarer UD:

Siri R. Svendsen, pressetalsperson i Utenriksdepartementet Foto: Regjeringen

«Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land.»

«... Samtidig er et reiseråd et råd, ikke et forbud. Sikkerhet på reise er et individuelt ansvar, og det er opp til den enkelte å vurdere om en reise er strengt nødvendig eller ikke. Vi har forståelse for at dette er en vanskelig situasjon, og hver og en av oss kan ha ulike grunner til å vurdere en reise som strengt nødvendig», skriver Siri Svendsen, pressetalsperson i Utenriksdepartementet i en e-post til TV 2.

På bakgrunn av dette vil ikke Utenriksdepartementet definere hva som menes med strengt nødvendige reiser.

— Vår oppfatning er at forsikringsbransjen kan gjøre individuelle vurderinger. Vi vil oppfordre den enkelte til å ta kontakt med sitt forsikringsselskap for å avklare at man har en gjeldende forsikring, skriver hun videre.

— Må vurdere om hentereisen er nødvendig

Dette fikk familiepolitisk talsperson i FrP, Silja Hjemdal, til å reagere. Hun spurte statsråden hvordan han ville sikre at adoptivforeldre kan hente hjem barn fra utlandet, også i tider med covid-19.

Før helgen kom det skriftlige svaret som onsdag ble videreformidlet av NRK.

Ropstad skriver at han har stor forståelse for at situasjonen er vanskelig, men at hver enkelt må vurdere om hentereisen er nødvendig. Han viser til at det kan være lite hjelp å få fra norske utenriksstasjoner under pandemien.

LEI AV Å VENTE: Hilda og Tor Magne Nøttveit håper myndighetene snart kan endre reiserådene, slik at de får hentet hjem de to barna fra Thailand. Foto: Privat

Dette medfører at familien ikke får reise til Thailand, så lenge forsikringsselskapet selv ikke gir unntak for slike reiser.

Enkelte gjør unntak

Noen forsikringsselskaper har nå åpnet for å gi unntak for slike reiser, men med forbehold om at man flytter alle sine forsikringer over til dem. Enkelte har tatt sjansen på å reise uten forsikring, mens andre har kjøpt dyre forsikringer i utlandet.

— Vi har fått vite at selskaper som Gjensidige og Storebrand muligens kunne tilby forsikring som dekket koronasummen Thailand krever, men at vi da måtte flytte over alle våre forsikringer til dem. Vi er jo fornøyd med Frende, og vil egentlig ikke bytte, skriver Hilda Nøttveit i en SMS.

Til NRK sier Helge Solberg hos Verdens Barn, at det er et paradoks at flere norske forsikringsselskap nå tar ansvar, samtidig som norske myndigheter ikke klarer å si at dette er strengt nødvendige reiser.

— Hva slags signal sender dette til familiene dette gjelder? Og hvilke signaler sender det til myndighetene i de andre landene? spør han.

Også familien er skuffet over UDs avgjørelse:

— Nå har de akkurat gitt tillatelse til at studenter, som er over 18 år gamle, får komme hjem. Det er da veldig spesielt at tre-fireåringer som allerede har vært alt for lenge borte, ikke blir unntatt reiserådene, mener Hilda Nøttveit.

Følger de nasjonale reiserådene

Familiens forsikringsselskap, Frende, sier de tar utgangspunkt i UD sine reiseråd i sine forsikringsavtaler.

Kommunikasjonssjef i Frende, Heidi Tofterå Slettemoen Foto: Frende

— Våre reiseforsikringer dekker reiser til røde land, som Thailand, informerer Frendes kommunikasjonssjef, Heidi Tofterå Slettemoen.

Hun sier imidlertid at selskapet ikke kan dekke koronarelaterte hendelser, som familiene er helt avhengige av for å komme inn i Thailand.

— Det står på myndighetene

— Vi kan ikke påvirke beslutninger om et land skal stenge ned eller om sykehusene fylles opp. Man er derfor prisgitt helseapparatet i det landet man kommer til, fortsetter hun.

Slettemoen sier de har stor forståelse for den fortvilte situasjonen adoptivforeldrene befinner seg i, men at de lar kundene selv vurdere hva som er nødvendig reise for dem.

— Gjør dere noen unntak, som i dette tilfellet er adoptivfamilier?

— Vi lar kundene våre vurdere hva som er en nødvendig reise for dem, og det er derfor vanskelig å gjøre unntak. Det er myndighetene det står på her, siden reiseforsikringsdekningene i hovedsak følger deres reiseråd og unntak. I spesielle tilfeller gjør vi alltid individuelle vurderinger, svarer Slettemoen.

Hilda og Tor Magne Nøttveit har også selv forsøkt å ta kontakt med Frende. Da fikk de svar fra selskapet om at de ikke kunne gjøre unntak, fordi betingelsene var satt, også selv om dette var en annerledes reise.

Det skal imidlertid være vanskelig å få et unntak:

— Når vi skal gjøre individuelle vurderinger må vi kjenne alle fakta om reisen. Hvor skal de reise, hvordan er situasjonen der akkurat når reisen skal skje, hvordan er helsen til de som reiser, og en rekke andre faktorer som kan varierer fra reise til reise og fra uke til uke. Det er ikke reisebehovet alene som avgjør, det er mange forhold som spiller inn, skriver Slettemoen i en E-post til TV 2.

INGEN KONTAKT: Siden besøket i mars har ikke Hilda og Tor Magne Nøttveit hatt mulighet til å holde kontakten med barna Alma (6) og Elise (5). Foto: Privat

Vanskeligere å tilpasse seg

— Vi var redd for at denne saken ble en kasteball mellom forsikringsselskapet og UD, sier Hilda.

Hun og mannen frykter at den lange tiden gjør det vanskeligere for barna å tilpasse seg den norske kulturen og lære seg språket.

— Alma (6) skulle egentlig begynt på skolen her i høst, men nå vet vi ikke når hun får mulighet til det. De blir jo eldre for hver dag, sier hun.

Nå har de besluttet å bytte forsikringsselskap, selv om dette var noe de helst ville unngå. De håper at selskapet de bytter til vil gi dem gode nok betingelser, slik at de får hentet hjem barna.