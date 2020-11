Enighet rundt United-midtbanen: – Pogba tok aldri ansvaret

Se Manchester United-Arsenal søndag fra 17.00 på TV 2 Sumo og TV 2 Sport Premium!

Manchester United ser ut til å ha fått sesongen på rett kjøl, og forut for søndagens storkamp mot Arsenal står Ole Gunnar Solskjærs lag med fire kamper på rad uten tap i alle turneringer.

En av hovedgrunnene til at det igjen fungerer etter en slett sesongstart er at midtbanen igjen bidrar positivt, og nettopp dette aspektet har TV 2-ekspert Brede Hangeland tatt for seg inn mot gigantbataljen på Old Trafford.

Fernandes har slått tilbake

Den største grunnen til Manchester Uniteds suksess i kalenderåret 2020 har vært playmaker Bruno Fernandes, den nye sjefen i den viktige lagdelen.

Etter en strålende start i den røde djeveltrøyen, fikk portugiseren en «down-periode» over sommeren og i sesonginnledningen forrige måned, men virker nå å ha funnet tilbake til magien som gjorde at han tok Premier League med storm etter vinterens overgang.

– De siste ukene har han slått fryktelig tilbake, og er på toppnivået sitt igjen. Bruno er regissøren, han har så god timing, det er så gjennomtenkt alt det han gjør både med og uten ball, og han drar med seg laget til gode prestasjoner, sier Hangeland.

Særlig i de to Champions League-kampene som har blitt spilt i høst, har portugiseren vist sin klasse. Først scoret han på straffespark i Paris, før han i midtuken kom inn og var med på at de røde djevlene til slutt vant hele 5-0 mot RB Leipzig.

– Han kommer inn på 1-0 og tar tak i kampen på en enorm måte. Han inspirerer igjen laget sitt til å bli enda bedre, bare i kraft av at han er på banen. Når du ser detaljene i spillet til denne spilleren, så ser du en som rett og slett er en praktfull fotballspiller. Bruno Fernandes er sjefen med stor S, sier TV 2s fotballekspert.

United-supporter: – Pogba tok aldri det ansvaret

UNITED-KJENNER: Eivind Holth følger favorittklubben tett.

Manchester United Eivind Holth er også klar på at det er Fernandes som har overtatt rollen som sjefen på klubbens midtbane.

– Paul Pogba skulle vært sjefen, men det ansvaret tok han aldri. Nå er det Bruno Fernandes som styrer showet. Portugiseren bidrar med mer enn målpoeng. Han har en «edge» i personligheten sin som jeg er ganske sikker på at Solskjær verdsetter. Han stiller krav til lagkameratene og tar ansvar. Han er ikke redd for å si i fra når andre ikke gjør jobben sin og virker ryddig og rettferdig i etterkant, sier united.no-skribenten til TV 2.

Han poengtererer at Fernandes fikk kapteinsbindet mot PSG i den første Champions League-kampen i høst, og at Solskjær kommer til å gi sin nye midtbanestjerne det oppdraget ved flere anledninger også fremover.

Hangeland mener midtbanen må bygges rundt Bruno

Men som Holth nevner er det i Ole Gunnar Solskjærs lag imidlertid også en annen superstjerne som gjerne vil ha et ord med i laget når det gjelder det å være sjefen i et midtbaneledd som skal styres mot toppen av engelsk fotball.

– Mange har vært kritiske til Paul Pogba, men i midtuken mot Leipzig var det fenomenalt. Er ikke han også en sånn ledertype?

– Han har et fantastisk toppnivå, og han kan forhåpentligvis for United danne midtbane sammen med Bruno Fernandes. Men Pogba er for ustabil, han spiller for mye for seg selv og for lite for laget foreløpig. I den grad det ikke går an å kombinere en midtbane med de to, mener jeg Solskjær må bygge den rundt Bruno Fernandes. Men forhåpentligvis, som vi så i midtuken, så kan han komponere den med begge to. Men Bruno er sjefen, sier Hangeland i sin analyse.

Tror Pogba hadde vært solgt om det ikke var for korona

United-skribent Holth er også delt i sitt syn på den franske superstjernen, og mener korona-utbruddet som plutselig snudde på verden - og fotballverden - på hodet, er grunnen til at Pogba fremdeles er United-spiller i dag.

– Jeg er ganske sikker på at Pogba hadde vært et annet sted i dag uten pandemien. Klubben har utløst en forlengelsesopsjon på ett år til 2022, men det er nok mest av alt en økonomisk forsikring. Han ble vraket i tre kamper på rad mot Newcastle, PSG og Chelsea, før han fikk sjansen og slo tilbake mot RB Leipzig, sier han, og fortsetter:

– Det er ingen tvil om at Pogba holder høy klasse på sine beste dager, men det går for lenge mellom hver gang han briljerer. Fire år etter at han signerte snakkes det fortsatt om hvordan man skal få det beste ut av Pogba. Hvor mange midtbanespillere skal klubben kjøpe for å utløse potensialet hans? spør Holth retorisk.

FOKUSSKIFTE? Mange spør seg om det er plass til begge disse superstjernene på Manchester Uniteds midtbane.

Den ideelle midtbane?

Manchester United-journalisten er klar på at Pogba kommer til å spille mange kamper og «sikkert være god i flere av dem», men er også klar på at signeringene av Fernandes og Donny van de Beek kan tyde på at klubben ser for seg en fremtid uten franskmannen.

– Hvordan ser din ideelle Manchester United-midtbane ut?

– Basert på de siste kampene er jeg ganske sikker på at Solskjær ser på Fred-McTominay-Fernandes som sin sterkeste midtbane, og det er det vanskelig å være uenig i. Fred har virkelig funnet sin rolle foran forsvaret sammen med McTominay og hadde sin kanskje best kamp i United-trøya mot RB Leipzig. Mot antatt svakere motstand regner jeg imidlertid med at vi vil få se Pogba og/eller Van de Beek, sier Holth.

Hvordan konstellasjonen blir i helgens kamp gjenstår å se, men det er uansett duket for en durabelig duell søndag ettermiddag når Manchester United møter Arsenal på Old Trafford. En sjefsduell på midtbanen, i et klassisk Premier League-oppgjør!

