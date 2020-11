Arsenals gigantkjøp fyller 15 år gammelt tomrom

Thomas Partey har imponert i starten av Arsenal-karrieren og ser ut til å kunne være løsningen på et årelangt problem i Nord-London.

Storkampene kommer på rad og rekke i Premier League for tiden, og selv om tabellplasseringen i øyeblikket kanskje ikke forsvarer beskrivelsen er søndagens unntak på Old Trafford intet unntak.

Manchester United-Arsenal er en dyst det lukter fugl av, og TV 2s fotballekspert Brede Hangeland er ekstra spent på ett aspekt ved kampen: Midtbaneduellen.

For hvem skal egentlig være sjefene i den lagdelen hos to av engelsk fotballs største klubber?

– Du må ha en dirigent på midtbanen, en som styrer rytmen i spillet, som går foran som et godt eksempel, som omtrent alltid er på banen og som driver laget sitt framover. Arteta og Solskjær har jo brukt litt tid på å finne en midtbanesjef, men jeg mener at de etter hvert har funnet frem til rett mann, sier Hangeland i sin videopresentasjon før gigantduellen.

Vieira-erstatteren er endelig på plass

For Arsenals del blir det igjen viktig at Thomas Partey, som har tatt klubben med storm etter overgangen fra Atlético Madrid, viser seg fra sin beste side.

Ghaneseren er nemlig hentet til Arsenal for å tette et tomrom på midtbanen som i realiteten har eksistert siden 2005, da Patrick Vieira forlot Nord-London-klubben til fordel for eventyr i Serie A.

SISTE PL-TITTEL: Patrick Vieira løfter pokalen i 2004. Siden har ikke Arsenal vunnet Premier League. Foto: Max Nash/AP

– Arsenal har ikke hatt en ordentlig ledertype på midtbanen siden Patrick Vieira, og det er lenge siden. Men jeg synes at Arteta nå omsider har funnet sin mann når han henter Thomas Partey for 45 millioner pund fra Atlético Madrid. Han har riktignok bare spilt en 90-minutter i Premier League, men jeg så nok der og har sett nok av ham i Atlético Madrid til å vite at dette er mannen som kan stramme opp den midtbanen der, sier Hangeland.

Den tidligere Premier League-stopperen er klokkeklar på hva som kreves av en midtbanejef i Premier League, og på at Partey oppfyller de kravene.

– Han har en fysikk som minner om Vieira, og han spiller veldig enkelt og greit som ballsentralen i den rollen der. Du skal ikke gjør for mye ut av deg i en defensiv midtbanerolle. Du skal sørge for at rytmen er der i laget, sirkulere ballen fra høyre til venstre og gjøre lite feil. Samtidig som du skal være fysisk sterk og et naturlig samlingspunkt i midtbaneleddet, sier TV 2s fotballekspert.

Så tydelige tegn i sist Premier League-nederlag

Den tidligere Premier League-stopperen er klar på at nyervervelsen bør være sjef og omdreiningspunkt i Mikel Artetas lag, og at hans mindre og mindre sentrale rolle forrige helg også ble avgjørende for kamputfallet.

– De var klart bedre før pause da Partey var veldig involvert. Så datt han litt mer ut av kampen i 2. omgang, og Arsenal ble svakere. Men jeg tror at Arteta her har funnet sin mann, og at den midtbanen kommer til å bli bedre og bedre jo mer vi får se av Thomas Partey i Arsenal-laget, sier Hangeland.

Atlético-kjenner: – Han har egentlig det aller meste

En av dem som har fulgt Partey meget tett til nå i karrieren er Alexander Larsen, journalist og ansvarlig for Atlético Madrids norske supporterklubb.

Han trekker frem flere element ved ghaneserens spillestil som kan gjøre Partey til en virkelig publikumsfavoritt både hos Arsenal-fansen og i Premier League de neste sesongene.

DEDIKERT: Få har sett like mye til Thomas Partey som Alexander Larsen de siste sesongene. Foto: Privat

– Han er god til å bryte ball og er mer direkte i sin spillestil enn det for eksempel Rodri, som gikk fra Atlético til Manchester City, var. Han har også en helt enorm skuddfot, bra driv med ballen, er rask med ballen og har egentlig det aller meste en midtbanespiller bør ha, sier supporterlederen.

Larsen er imidlertid klar på at Partey må bli enda mer stabil på sitt toppnivå om han skal ta steget til å bli blant de aller beste i Europa i sin rolle.

– Muligheten for at han blir det, er meget god. Han har alle kvalitetene som tilsier det og han har uten tvil fysikken. Han er vant med å spille på midtbanen til Atlético som en av de to sentrale, og det er en knallhard oppgave, sier den 22-årige Atlético-supporteren.

Savnes i Madrid: – Tapet er enormt

Som en av to i en krevende Diego Simeone-midtbane har Partey vist nok til at Arsenal bladde opp over 500 millioner kroner for hans tjenester på overgangsvinduets siste dag i oktober. Etter debuten i Europaligaen forrige uke ble Partey-debuten trukket frem som «en av de beste jeg noensinne har sett» av tidligere Champions League-vinner og engelsk landslagsspiller Owen Hargreaves.

Nå mener Larsen at tomrommet etter Partey i Atlético er markant, og betydelig større hos Madrid-laget enn da nevnte Rodri også fant veien til engelsk fotball i fjor sommer.

– Han er god begge veier, elsket av Simeone og en av hans aller mest verdifulle spillere. Tapet av ham er enormt for Atlético. Thomas var den eneste spilleren på midtbanen med en evne til å ta seg forbi ledd og slå gjennom ledd, og langt mer populær hos Simeone enn det Rodri fordi han var og er mer direkte i sin spillestil, sier Peña Atlética de Noruega-lederen.

Kommer med advarsel etter trend

Nå tror Larsen at Arsenal vil dra nytte av Parteys kvaliteter i årene som kommer, men kommer også med en liten advarsel som bygger på historisk empiri fra andre som har forlatt Simeones lag de siste sesongene.

– Selv om jeg har troen på at han lykkes, så må det nevnes at det er ytterst få som faktisk klarer å levere like bra og bedre i en annen klubb etter å ha forlatt Atleti. Antoine Griezmann, Lucas Hernandez, Rodri, Diego Godin og Arda Turan er alle eksempler på spillere som har slitt delvis eller faktisk ganske mye etter å ha dratt, avslutter supporterlederen.

Søndag får Arsenals nye mann en ny tøff nøtt å bryne seg på. Bortekampen på Old Trafford er en av de Arsenal-fansen markerer av i kalenderen med en gang terminlisten er klar. Nå er dagen kommet.

STORE FORVENTNINGER: Thomas Partey forsterker Arsenal. Foto: Catherine Ivill/Reuters

