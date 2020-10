Intern Sp-strategi: Vedum vil ikke gjøre PR-stunt med Støre

Jonas Gahr Støre er så upopulær at strategene i Senterpartiet frykter det kan skade oppslutningen til Trygve Slagsvold Vedum å gjøre intervjuer sammen med Ap-lederen, forteller kilder til TV 2.

– Hvorfor skal Norges mest populære politiker stille opp på bilder med en av de minst populære? spør en sentral Senterparti-kilde til TV 2.

TV 2 vet at Trygve Slagsvold Vedum så sent som fredag avslo en forespørsel fra Jonas Gahr Støres nye stabssjef, Siri Hytten, om å stille opp i et medieutspill med Støre.

Støre ønsket at Vedum og SV-leder Audun Lysbakken skulle stille opp sammen med ham på bilder og i et intervju med VG om regjeringens liberalisering av drosjenæringen, som trer i kraft 1. november.

Sps strategi: Si nei.

Men i Senterpartiet er vurderingen at de ikke har noe å tjene på å stille opp i intervjuer hvor de bidrar til å profilere Jonas Gahr Støre. Spesielt er kildene TV 2 har snakket med bekymret for hvordan Sps nåværende og potensielle velgere vil kunne reagere hvis de oppfatter at Vedum stiller seg bak Støre som den rødgrønne opposisjonens felles statsministerkandidat.

Derfor er Senterpartiets strategi å si nei til felles utspill med partilederne i Arbeiderpartiet og SV. I partiet er vurderingen at de er mest tjent med fokus på partiets egne politiske løsninger og at å stille opp til fellesintervjuer vil føre til spørsmål om samarbeid.

Senterpartiet mener de er det klareste alternativet til dagens regjering og at felles utspill med Ap kan risikere å gjøre partiet utydelig.

«Det er nok å gjøre når det gjelder å få frem egne saker og vår politikk om dagen. I dag hadde vi et eget politisk opplegg med taxinæringen om frislippet til regjeringen som rammer en allerede presset næring. Dette er en sak vi har jobbet med over tid. Ikke noe mer dramatikk enn det», skriver leder for kommunikasjonsavdelingen i Senterpartiets stortingsgruppe, Lars Vangen, i en tekstmelding til TV 2.

Ap: – Vi spør av og til

«Når det er saker vi er enige om, som kampen for anstendige arbeidsforhold i taxinæringa, spør vi av og til om våre samarbeidspartnere vil bli med på utspill. De velger selvsagt selv om de ønsker å være med, og det er helt uproblematisk når de takker nei», skriver kommunikasjonssjef Jarle Roheim Håkonsen i Aps stortingsgruppe til TV 2.

Men TV 2 kjenner til at den kalde skulderen fra Vedum har vekket frustrasjon i Arbeiderpartiet. Internt i Ap er vurderingen at det ville styrket Jonas Gahr Støres posisjon dersom han fikk de to andre partilederne med på slike felles utspill.

– Senterpartiet prøver å distansere seg fra oss, sier en sentral Ap-kilde til TV 2.

Den siste måneden har også frustrasjonen internt i Ap blitt forsterket etter at Trygve Slagsvold Vedum i et intervju med TV 2 nektet å svare på om Senterpartiet vil stille seg bak Støre som statsministerkandidat.

Blant annet svarte Vedum dette på spørsmål fra TV 2 om han mener Jonas Gahr Støre er en velgermagnet:

– Jeg og Jonas Gahr Støre samarbeider godt og han er en dyktig mann, svarte Vedum kort.

Felles front i 2005

Sist gang de rødgrønne vant valget sammen i 2005, satt de daværende partilederne Jens Stoltenberg (Ap), Kristian Halvorsen (SV) og Åslaug Haga (Sp) side ved side og presenterte felles politikk.

FELLES FRONT: De daværende partilederne Åslaug Haga (Sp), Jens Stoltenberg (Ap) og Kristin Halvorsen (SV) under en pressekonferanse om felles politikk i juli 2005. Foto: Terje Bendiksby

Før valget i 2013 jobbet også Høyre og partileder Erna Solberg strategisk med å arrangere felles presseutspill og medieopptredener med de fire partilederne på borgerlig side i et forsøk på å fremstå samlet.