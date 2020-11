Plutselig gikk videoen til Bjørn Erik (28) viralt: – Ingen forstår hvordan det er mulig

Bjørn Erik Bergan har kjempet seg tilbake i jobb etter at han ble lam for to år siden. Nå har han fått uventet oppmerksomhet i sosiale medier.

De er mange som får sjokk når de ser Bjørn Erik Bergan komme kjørende i den 18 meter lange lastebilen sin.

For to år siden ble han alvorlig skadet etter en arbeidsulykke. Bjørn Erik skulle bare fikse noe på taket av lastebilen, men sklei og falt fire meter.

– Jeg husker ingenting fra selve ulykken, alt er bare svart. Da jeg våknet opp fortalte legene at jeg hadde brudd i ryggen, kraniet, skulderen og flere ribben, sier Bergan.

ALVORLIG SKADET: Bjørn Erik ble i all hast kjørt til Haukeland sykehus i Bergen med alvorlige skader. Foto: Privat

Ulykken førte til at Bjørn Erik ble lam fra livet og ned, og som 26-åring måtte han lære seg alt på nytt. Til tross for den alvorlige skaden bestemte han seg raskt for at han skulle tilbake i førersete på lastebilen.

– Målet er at det skal være akkurat som at ulykken ikke skjedde, bortsett fra at jeg nå sitter i rullestol, sier Bergan.

Fant nye løsninger

I juni sto den spesiallagde lastebilen klar og Bjørn Erik kunne endelig starte å jobbe igjen.

Ved hjelp av en spak på høyre side av setet kan Bjørn Erik gjøre det beina vanligvis gjør, gasse og bremse.

– Det er ikke så veldig annerledes enn vanlig bilkjøring, men det fleste kan ikke begripe hvordan det er mulig å kjøre lastebil når man er lam, sier Bergan.

Han bestemte seg derfor for å dokumentere sin nye hverdag ved å legge ut videoer på Instagram. På den ene videoen viser Bergan hvordan han kommer seg opp og ned i lastebilen.

BRUKER ARMENE: Bjørn Erik kjører lastebilen kun ved hjelp av armene. Foto: Petter Sørum-Johansen / TV 2

– Tok helt av

Målet med videoene var å vise venner og bekjente hvordan han jobbet, men det tok ikke lang tid før videoen ble fanget opp og delt videre på både Instagram, Facebook og Tiktok.

– Jeg skjønner fortsatt ikke hvordan det skjedde, men videoen har blitt sett og delt over hele verden, sier Bergan.

Videoen har over 49 millioner visninger på Facebook og har også blitt sett rundt 20 millioner ganger på Tiktok og Instagram.

Folk fra hele verden hyller nå Bjørn Erik for hans ståpåvilje og pågangsmot.

– Min nye helt. Jeg er så imponert over motet og viljen din. Stå på, skriver en bruker på facebook.

– Gir aldri opp

Bjørn Eriks kjæreste Venja Nilsen sier at hun fikk sjokk da hun hørte hvor mange som hadde sett videoen.

– Det har tatt helt av. I starten synes jeg det var helt sykt at videoen fikk en million visninger, og nå er det over 40 millioner, sier Nilsen.

STØTTESPILLER: Venja er Bjørn Eriks største støttespiller. Foto: Petter Sørum-Johansen / TV 2

Hun er utrolig imponert over alt Bjørn Erik har fått til etter han skadet seg.

– Det er veldig beundringsverdig at han er ute i full jobb allerede. Han har en enorm viljestyrke og nekter å la handikappet stoppe han fra å gjøre det han vil. Han gir aldri opp og det var derfor jeg falt for han, sier Nilsen.