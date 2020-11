Dette kan avgjøre kampen om Det hvite hus

Kampen om Det hvite hus nærmer seg slutten. Og én av de mest intense og spennende valgkampene i amerikansk historie får snart en avgjørelse.

Men før det, er det flere faktorer som må skje, for både Donald Trump og Joe Biden, før en av dem kan erklære seg som vinner.

Washington Post har listet opp tre punkter for hver av kandidatene.

Og for Donald Trump er det følgende som gjelder:

1. Trump må vinne Florida

Ifølge storavisen er dette Trumps mest logiske vei til seier. På grunn av sine 29 valgmenn er Florida den nest største vippestaten med tanke på valgmenn.

JAKTER SEIER: Donald Trump jakter seier, og er klar for fire nye år i Det hvite hus. Foto: Alex Brandon

Ved tidligere valg har denne staten blitt avgjort med rundt 1 prosentpoeng, og ståa kort tid før valget er at det er nesten helt likt.

– Flere veier

Doktorgradstipendiat ved Høyskolen Kristiania Ketil Raknes sier til TV 2 at Florida er et «must-win» for Trump.

– Joe Biden har per nå flere veier til Det hvite hus enn Trump. Hvis han taper Florida, så må han kompensere det tapet ved å vinne andre stater, sier Raknes.

Han understreker at Trump er avhengig av å overprestere massivt i forhold til meningsmålingene.

– Hvis Trump vinner, vil det være det flaueste som har skjedd på lang tid, for de som driver med meningsmålinger i USA, sier Raknes.

2. Trump må overprestere i Midtvesten/rustbeltet - igjen

Ved valget i 2016 vant Trump Pennsylvania, Wisconsin og Michigan med kun 130-140.000 stemmer til sammen, og dette avgjorde i praksis hele valget.

– Nå ligger han dårligere an i de statene enn han gjorde i 2016, understreker Raknes.

– Hans folk er sintere

Han sier at et generelt poeng i USA er at det er få mennesker som deltar i valg. Det betyr at det ligger en stor gevinst i å mobilisere velgere som vanligvis ikke stemmer.

– Hvis det skjer på begge sider, så nulles effektiviteten ut. Trump trenger at hans folk er sintere, og at de mobiliserer mer en demokratene, sier Raknes.

3. Meningsmålingene viser seg å være feil

For fire år siden pekte stort sett alle meningsmålingene i én retning, og det var seier for Hillary Clinton. Men som vi alle vet, endte det ikke slik. Trump tok innersvingen på sin demokratiske konkurrent, og vant til alles store overraskelse.

– De «motvillige» Trump-velgerne må stemme på ham. Dette er tradisjonelle republikanere som misliker Trumps stil, men som også synes Biden er for venstrevridd. Trump er avhengig av at disse stemmer heller enn å bli hjemme, sier seniorforsker ved Norce Hilmar Mjelde til TV 2.

– Bra for demokratene

Derfor trekker Washington Post frem at meningsmålingene kan være feil, også denne gangen. Og at vi dermed kan ende med en overraskende Trump-seier på nytt.

For Joe Biden er det dette som gjelder:

1. Holde fast på de statene han allerede leder i

Hovedpoenget for Biden er å ikke svikte på oppløpet, og holde fast på de statene han allerede har en klar ledelse i, skriver Washington Post.

LEDER: Donald Trump har hatt en stabil ledelse på meningsmålingene i lang tid. Foto: Luis Santana

– For Joe Biden handler det i stor grad om jo flere amerikanere som stemmer, jo bedre er det for Biden. Når valgdeltakelsen er høy, så er det bra for demokratene, sier Raknes.

– Den blå muren

USA-kommentator Thor Steinhovden sier til TV 2 at det er avgjørende for Biden å beholde de statene i Midtvesten som Hillary Clinton tapte i 2016.

– Da snakker vi særlig om Wisconsin, Michigan og Pennsylvania. Klarer han det, gjenbygger han den blå muren som vi snakket om for fire år siden. Da kan han også tape mange av de andre delstatene, men fortsatt vinne, understreker Steinhovden.

2. Vinne Florida

Også for Joe Biden er Florida en svært viktig stat å vinne. Men i motsetning til Trump, kan Biden fortsatt vinne valget, selv om han skulle tape i Florida.

– Det som er helt avgjørende er at den entusiasmen for å kaste Trump kan konverteres inn til at folk stemmer tidlig nok, og at de møter opp og stemmer slik at man unngår komplikasjoner med poststemmer, sier Steinhovden.

– Mystisk, ukjent granat

3. At Biden vinner stater som hadde vært utenkelige for fire år siden

Washington Post skriver at det for fire år siden hadde vært utenkelig for en demokrat å vinne stater som Arizona, Georgia eller Texas. Men ifølge meningsmålingene er alle disse i spill i år.

Steinhovden sier at det er et par viktige forskjeller fra valget i år, kontra for fire år siden. Færre ubestemte velgere er én av dem.

– Målingene har også flyttet mindre på seg over tid, og Biden er mindre upopulær enn det Clinton var. Trump er ikke lenger en mystisk, ukjent granat. Han er en president med fire år å forsvare, sier han og legger til:

– Per dags dato ser det veldig vanskelig ut for Trump, og det må et enhjørningsvalg til. Han må overraske ut av intet.