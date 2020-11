Mener denne mannen bør få sjansen av Lars Lagerbäck

Dersom Moldes Stian Gregersen hadde vært skadefri i år, spørs det om Bodø/Glimts suverene serieledelse hadde vært like suveren:

Samtlige Eliteserie-kamper han har startet, seks i tallet, har nemlig endt med Molde-seier. I disse kampene har Molde møtt blant annet Rosenborg, Brann og Bodø/Glimt.

I går fulgte han dessuten opp i Europa, der midtstopperen var en gigant i Moldes 1-0-seier over Rapid Wien. Så god var Stian Gregersen at TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen umiddelbart lanserte han som en kandidat for landslaget.

Dagen derpå følger han opp.

– Jeg mener han burde få sjansen. Og timingen kan ikke bli så mye bedre nå. Nå kommer det en uviktig kamp mot Israel før to Nations League-kamper venter. Jeg tipper at klubblagene ikke er så giret på at noen skal spille 90 minutter i tre kamper, så da vil det trolig bli sjansen å prøve litt forskjellige folk. Og siden Kristoffer Ajer ble skadet i går og fort går glipp av samlingen, så tenker jeg at Stian Gregersen absolutt burde kunne få en plass i troppen nå, sier Mathisen.

– Kan han være mannen som løser Norges forsvarsproblem?

– Nei, det tror jeg nok ikke. Før jeg kan si ja på det, så må jeg i alle fall se han mot bedre motstand. Nå får jo Molde virkelig testet seg mot Arsenal, så det kan jo gi litt svar på det. Men når det er sagt tror jeg det er veldig få spillere i verden som hadde klart å løse Norges forsvarsproblemer, og Stian Gregersen er ikke blant dem. All respekt for han altså, det han leverte i går var bunnsolid. Han leverte knapt en eneste feil og spilte egentlig en fenomenal kamp, sier Mathisen.

Allerede mandag tas landslagstroppen til de kommende kampene mot Israel, Romania og Østerrike ut.

Landslagsassistent Per Joar Hansen har torsdag ikke besvart TV 2s henvendelser om Stian Gregersen.

– Har tatt utrolige steg

Etter Moldes overbevisende seier over Rapid Wien torsdag, var Molde-trener Erling Moe tydelig på at midtstopperen hans har hatt en fenomenal utvikling.

– Han er en spiller som har tatt utrolige steg. Jeg fulgte ham tett da han var i Sverige, jeg syntes han tok kjempesteg der. Jeg visste han ville bli god for oss. Uheldigvis fikk han en langvarig skade, men han har klart å komme seg tilbake. Han har bevist at han er en meget god midtstopper, sier Moe.

Stian Gregersen var utleid til svenske Elfsborg i fjor. Der gjorde han det såpass godt at Molde hentet ham tilbake i år og ønsket å satse på han som makker til Martin Bjørnbak.

– Tja, jeg gjorde en god prestasjon i Sverige og Allsvenskan, så det er ikke så veldig overraskende, sier Stian Gregersen selv om at han har tatt årets Molde-lag med storm.

Mener Gregersen er undervurdert

Gregersen gikk nemlig rett inn på Molde-laget og startet de tre første seriekampene. Men så satte en kneskade ham på sidelinjen i flere måneder. De siste ukene har han endelig vært tilbake.

– Det var synd med det skadeavbrekket, for han var viktig for oss. Men så kom jo han tilbake som om ingenting hadde skjedd. Han har vært utrolig viktig for oss. Han er en fantastisk spiller som fortjener all skryt, sier torsdagens Molde-matchvinner Oho Omoijuanfo.

Han mener det er på høy tid at Gregersen får anerkjennelse.

– Han er egentlig litt undervurdert og burde få enda mer skryt, sier Molde-spissen.

Mot Rapid Wien var det ingen som kom seg forbi 25-åringen fra Kristiansund. Molde-trener Erling Moe påpeker at Stian Gregersen har noen kvaliteter som kanskje passer ekstra godt på den internasjonale scenen.

– Dersom vi ser på fysikken og farten, det er to gode ting å ha med seg. Det er ingen som løper fra ham. Han løper fra Bolly, sier Moe og sikter da til Molde-angriper Mathis Bolly.

For å sette det i perspektiv: Mathis Bolly var den raskeste spilleren på FIFA14...