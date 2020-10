TV-tabben hun aldri glemmer: – Du er på!!!

Siri Lill Mannes jobbet i TV 2 fra kanalen gikk på lufta i 1992 til 2010. De siste elleve årene var hun nyhetsanker for kanalens kveldssendinger.

I dag er hun daglig leder i et selskap hun startet selv, SpeakLab, og driver med kurs i formidling.

– Jeg hadde vært nyhetsanker i veldig mange år. På ett tidspunkt så begynner du å lure på om det finnes noe mer som er like spennende. Og for meg så ble det å starte egen bedrift, sier hun i TV 2-programmet Presseklubben.

Tabben som gikk viralt

Hun har utallige timer bak seg med direktesendt TV. Stort sett gikk det smertefritt, men det er spesielt ett øyeblikk hun aldri glemmer.

Episoden skjedde like etter at hun hadde blitt nyhetsanker for 21-Nyhetene på TV 2.

– I alle mine år som nyhetsanker gjorde man alltid en test før sending hvor man leste gjennom overskriftene, for å sjekke at lyd og bilde passet sammen, forteller Mannes.

Denne kvelden var det bare ett problem: Ørepluggen der nyhetsankeret får beskjeder fra produsenten, var tom for batteri.

– Jeg får beskjed på øret om at akkurat i dag så dropper vi testen og går rett på sending. Den beskjeden kom aldri fram.

Etter at tabben var et faktum, og produsenten stadig ikke fikk kontakt med nyhetsankeret, smalt døren inn til nyhetsstudioet opp.

– Der står produsenten, helt rød i ansiktet, og brøler: «Siri, du er på!!!».

– Har gjort inntrykk

Hun ler godt av den helt spesielle episoden den dag i dag.

– Den har gjort inntrykk på mange, ler hun.

