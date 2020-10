Hun leverte døtrene i barnehagen. Så fikk hun skrekkbeskjeden

NICE, FRANKRIKE (TV 2): Hun var bare noen få meter unna terrorangrepet mot Notre Dame-kirken i Nice. Nå er tryggheten borte for Khadidja Brahimi (32).

Hun står stille utenfor kirken med tårer i øynene. Selv om hun risikerer en bot på 135 euro for å trosse nedstengningen, er Khadidja Brahimi villig til å betale det.

Hun måtte hedre ofrene for terroren torsdag og be en bønn for dem. Selv var hun bare minutter unna kirken da angrepet skjedde.

BER: Fredag gikk Khadidja til kirken for å be en bønn. For henne er det viktig å hedre ofrene etter terrorangrepet. Foto: Santiago Vergara/TV 2

– Mannen min ringte meg og varslet meg om terrorangrepet. Jeg ble veldig, veldig redd. Jeg har to barn, som jeg akkurat hadde fulgt til barnehagen, sier hun.

Khadidja minner om at det ikke er første gangen Nice er rammet av terror. Første angrepet var 14. juli i 2016 og krevde 86 menneskeliv. Tobarnsmoren passerer kirken hver dag. Hun bor med familien bare et par minutters gange unna.

Bestialske drap

Torsdag morges rett før klokken 07 gikk 21 år gamle Brahim fra Tunisia inn på jernbanestasjonen i Nice. Han skiftet klær og gjorde seg klar. Så fortsatte han til fots de få hundre metrene til kirken.

HEDRER OFRE: Kirken Notre-Dame de Nice badet i sol dagen etter angrepet. Mange bryter nedstengningen i Frankrike for å for å hedre de tre ofrene for terror Foto: Santiago Vergara/TV 2

Ved halv-ni tiden gikk han inn i Basilique Notre-Dame de Nice. En halvtime etter var tre mennesker drept på bestialsk vis. En 60 år gammel kvinne ble regelrett halshugget, opplyste den nasjonale statsadvokaten for terror-saker på en pressekonferanse torsdag kveld.

KIRKETJENER DREPT: Kirketjener Vincent Loqués hedres utenfor kirken i Nice. Han etterlater seg to døtre. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Brahim kom til Frankrike i begynnelsen av oktober. Han ble hardt skadd da politiet skjøt for å uskadeliggjøre ham inne i kirken.

– Føler meg ikke trygg

Etter angrepet har både president Emmanuel Macron, statsministeren og opposisjonsleder og leder for Nasjonal Samling, Marine Le Pen brukt uttrykket at «Frankrike er i krig med islamister». Mennesker som nok en gang har gjennomført dødelige angrep mot franske mål.

– Hvorfor dette hatet?

– Jeg vet virkelig ikke, det er vanskelig å forstå. Det er vanskelig å peke på en ting. Jeg tror mange nå vil ha svar på hvorfor dette skjer. Jeg føler meg ikke trygg. Jeg er redd og jeg er redd for barna mine, sier Khadidja.

Nå kommer tårene utenfor kirken. Hun spør om TV 2s team vil være med hjem på en kaffe. Bare et par minutters gange bor hun sammen med svigerfaren, ektemannen og de to døtrene på ett og to år.

Mannen er sjøkaptein og seiler luksusbåter for folk, som ikke selv kan seile. Fra takterrassen har de en fantastisk utsikt over byen ved Middelhavet.

Khadidja lever i en familie med både jøder og muslimer. Selv er hun ikke spesielt troende, selv om hun denne morgenen er utenfor kirken for å be en bønn for ofrene. Hun definerer seg som menneske, ikke som muslim.

32-åringen er født i Algerie og kom til Frankrike som seksåring. Hun er fransk statsborger og utdanner seg til sosialarbeider.

Nedstenging og terrorberedskap

Frankrike har nå startet en nesten full nedstengning av samfunnet, samtidig som landet er på det høyeste beredskapsnivået for terror. Det betyr at myndighetene forventer flere angrep.

– Det er bedre å være stengt inne i en leilighet, enn i en kiste. Det er mange som dør nå. Det er covid-19 og det er terror. Vi må være forsiktige, sier hun.

Første dagen av nedstengningen er det en del folk ute i gatene. Men det er en dag for sorg, og derfor ser myndighetene gjennom fingrene på brudd på nedstengingen.

– Jeg var nødt til å komme hit for å vise støtte til kirken. Selv om jeg skulle få bot. Vi må stå sammen, det er en tøff tid. Dette har ingenting med religion å gjøre, sier Khadidja.