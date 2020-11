Hjemmekontor gjør Christian (43) så effektiv at han glemmer lunsjen

Da hele Norge stengte ned i mars ble jobb og hverdagen snudd på hodet for mange nordmenn.

Elever måtte studere hjemmefra og arbeidstakere måtte gjøre hjemmet om til hjemmekontor. Det har skapt flere utfordringer for mange.

Arbeidstilsynet mottok tidligere i høst en rapport hvor det påpekes flere utfordringer rundt bruk av hjemmekontor. Blant annet psykososial belastning, flere livsstilssykdommer og stillesittende arbeid.

Etter at flere bedrifter åpnet igjen for å komme tilbake på arbeidsplassen i sommer, er tallene igjen på vei oppover og folk må nok en gang gjøre om hjemmet til hjemmekontor.

Der hvor mange kanskje sliter med konsentrasjon i hjemmet ble hjemmekontor redningen for Christian Skjelbred (43) og niesa hans Susanne Skjelbred (17).

Mer tilgjengelige ledere

Denne uken gikk Bergen og Oslo inn for lokale tiltak. Der ble det påbud om hjemmekontor hvor det er praktisk mulig.

Det fikk Christian Skjelbred fra Bergen til å juble.

Han jobber i et konsulentselskap som selger digitale løsninger til firmaer. Det krever mye møter med kunder. Den nye hverdagen har gjort Skjelbred mye mer effektiv.

– I jobben har jeg mange samtaler med ledere, og det merkes at ledere har en høyere tilgjengelighet enn før. Én-til-én møter kan man gjøre betraktelig mer effektivt gjennom videomøter, forteller Skjelbred.

KONTOR: Det som egentlig er spisestuen til Skjelbred har blitt hans favorittsted for jobb. Foto: Robert Reinlund / TV 2

– Glemmer lunsjen

Han tror mye av det skyldes konsentrasjon og smarte valg.

– Selvfølgelig er det uvurderlig viktig med kontakt med kolleger, men det er færre distraksjoner hjemme hvis man er målrettet. Mine kolleger og jeg har blant annet virtuelle kaffesamtaler som en gulrot og avbrekk. Jeg har blitt så fokusert på hjemmekontoret at jeg fort glemmer lunsjen, forteller han.

Til de som sliter med effektiviteten hjemme har han noen enkle tips.

Møt opp forberedt til hjemmekontoret og skaff deg oversikt over hvilke arbeidsoppgaver som burde prioriteres er hans første bud.

– Så snart man har oversikt over både dagens møter og målsettinger er mitt tips å ha et laserfokus på en oppgave av gangen til dagens mål er nådd.

Er målet for dagen nådd, og du sitter igjen med ekstratid, anbefaler han at det burde gå til å pleie trivselen med kollegaene bak den andre skjermen.

Korona fikset alt

TV 2 møter Susanne Skjelbred (17) på sitt ungdommelige hjemmekontor på Åsane i Bergen. I likhet med sin onkel Christian Skjelbred fikk hun en positiv opplevelse da hjemmekontor og hjemmeskole ble normalen.

LØfT: Susanne Skjelbred har opplevd et enormt løft med hjemmeskole under pandemien. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Skolen er et sted hvor det er mye bråk, sterkt lys og dårlig luft, det gjør at hun ofte får hodepine og må være hjemme fra skolen.

– Hjemmeskole var helt gull for meg. Vanligvis sto jeg opp 06:45, og stresset fordi jeg skulle dusje, kle på meg, spise frokost, pakke matpakke for å rekke bussen 07:40. Men med hjemmeskole kunne jeg sove helt til skolestart og slippe en stressende morgning, forteller Susanne til TV 2.

17-åringen merket at tiden plutselig ikke ble noe problem lenger.

– Jeg fikk gjort alt det jeg skulle på skolen, noe jeg ikke klarte tidligere. Om ikke korona hadde kommet, så er jeg usikker på om jeg hadde klart resten av skoleåret. Så jeg er veldig takknemlig for muligheten vi hadde, sier hun videre.

Ønsker mer hjemmeskole

I høst starten skoleåret igjen. Kunnskapsminister Guri Melby (V) uttalte tidligere denne uken at det var et mål om at det skal prioriteres å holde skolen åpne.

For Susannes del skulle hun ønske skolen tok med seg erfaringene fra våren, og ga elever muligheter for mer hjemmeskole.

– Jeg synes at vi selv etter pandemien er over at det skal være mulig med én eller flere dager med hjemmeskole. Jeg hadde i alle fall likt det, for da får jeg jobbe mer selvstendig, forteller hun.

Mange på hjemmekontor

Ifølge interesse-organisasjonen på jobb og ledelse, HR Norge, var det 30 prosent av Norges arbeidstakere på hjemmekontor i vår. Nå ligger tallet på 15 prosent, opplyser organisasjonen til TV 2.

Even Bolstad daglig leder sier mye har forandret seg siden i mars. Nå er det noen yrker som skiller seg ut.

– Før var det mange fra restaurant og læreryrket fordi de var i tvungen hjemmekontor. Nå er den typiske hjemmekontorarbeider høyt utdannet, har god inntekt og sysselsatt med kontorjobb i en stor by, forteller han.