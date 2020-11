– Jeg har gått i den fella selv

Johan H. Andresen, eier av selskapet Ferd og en av Norges aller rikeste, har i mange år investert i bedrifter som ansetter folk som har havnet utenfor arbeidslivet. Noen gir jobbtrening til ungdom med hull i cv'en, eller til folk over 50 år som har mistet jobben. Så er det bedriften Medarbeiderne, som gir arbeid til personer med tidligere rusproblemer. Eller Unicus, som rekrutterer it-konsulenter med Aspergers.

Lik alle andre

Men disse bedriftene kan ikke gi et tilbud til alle. Nå er det på tide at næringslivet ellers gir muligheter til de som har havnet litt utenfor, sier Andresen i TV 2-programmet Bare business.

– De mange, titusenvis av jobbene som trengs, er det helt vanlige bedrifter som må gi, sier han.

Og da må arbeidsgiverne tenke mye bredere i en ansettelsesprosess, sier Andresen.

– Arbeidsgivere må tenke annerledes. De må spørre: Trenger vi en til som er lik alle andre, eller trenger vi en som er annerledes? Man må se på søknadene en gang til. Er det noe her som er verdifullt for oss, som vi vanligvis ville lagt til side? Den beskjeden må gå ut, også til rekrutteringsbyråer som gjerne siler ut søkerne, sier Andresen.

Selv har han gitt klar beskjed til de ulike selskapene der Ferd er eier, nettopp å ha mer inkluderende ansettelser framover.

– Er det ikke en fare for at ledere i næringslivet sier at de skal være mer åpne, men så ender det med at de velger den mest strømlinjeformede kandidaten uansett?

– Jo. Og jeg har gått i den samme fella selv. Og vi skal selvfølgelig ikke bare velge folk som har en pussig cv, men sette sammen gode team med folk som kan utløse potensialet i hverandre, sier Andresen, som mener at topplederne i selskaper må sende ut signaler om bredere rekruttering.

– Det er fra toppen tonen settes, og det er de som har ansvaret, sier han.

– Mange er drittlei

Uansett hvilken bakgrunn en jobbsøker har - og hva som har gjort at man har falt utenfor arbeidslivet i kort eller lang tid - så er det mange som sliter i en søknadsprosess.

– Jeg vet at det er mange som er drittlei. De sender søknad etter søknad, og blir ikke innkalt til intervju engang. Der må arbeidsgivere ta et ansvar og innkalle flere til intervju. Det kan gi søkerne en tro på at det faktisk er mulig. Men uansett må man ikke gi opp, sier Andresen, og gir et råd:

– Du må tørre å trekke fram noe av deg selv som er annerledes. Se på det som en styrke. Ikke prøv å gjemme det bort fordi det er litt merkelig. Hva er potensialet i en egenskap eller en interesse du har? Det å stå fram som noe interessant - selv om det er merkelig eller litt pussig - det må man tørre.

– Blanke i øynene

Johan H. Andresen var den første næringslivslederen i Norge som satset på sosialt entreprenørskap, med støtte til bedrifter som gir sosial verdi, inkludering og nyskaping. Familiens investeringsselskap Ferd har stort eierskap i alt fra oljeservicegiganten Aibel til skismøring i Swix, og i Ferd er sosialt entreprenørskap nå et eget forretningsområde.

– Er det dette du virkelig brenner for, av alt det dere driver med?

– Ja, det å gjøre en forskjell, med det man eier, sier Andresen.

– Gjennom Ferd kan vi sette ressurser i arbeid, og gi folk muligheter. Vi kan teste ut ting. Vi kan investere i bedrifter som folk synes er virkelig snodige, og som mange ikke helt skjønner meningen med. Og det er ikke bare jeg som er engasjert, mange i bedriften er det. Og det å se den dynamikken, energien og at folk blir blanke i øynene - det liker jeg, sier Johan H. Andresen.

