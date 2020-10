Kritisk til munnbindråd: – FHI er ikke eksperter på dette temaet

Nå oppfordres du til å ikke forlate huset uten munnbind, slik at du har det klart dersom du kommer på steder hvor det er trengsel.

Men det florerer av ulike munnbind-råd og man kan fort gå seg vill i jungelen.

Må man bytte munnbind om man hopper av bussen og går på en ny?

Hva med når man forlater bordet på en restaurant og går på toalettet, bør man bytte munnbind da? Og ikke minst hvordan vasker man tøymunnbindet for at det skal bli virusfritt?

Når det gjelder det siste spørsmålet er Folkehelseinstituttets (FHI) hovedråd at man skal vaske tøymunnbind på 60 grader i vaskemaskin.

– Upraktisk

Seniorforsker Ingun G. Klepp, ved forbruksforskningsinstituttet SIFO ved Oslo Met, mener FHI her har bommet med sin informasjon til folket.

– Jeg er kritisk til FHI sitt råd om vasking av munnbind, fordi det ene rådet som gis er upraktisk og noe ikke alle kan følge, sier Klepp til TV 2.

Det var Aftenposten som omtalte saken først.

Klepp er ekspert på nordmenns vaskevaner og har blant annet skrevet bøker om temaet.

Hun syns det er merkelig at FHI ikke har kontaktet henne eller andre vaskeeksperter, før de gikk ut med råd til befolkningen.

KRITISK: Seniorforsker Ingun G. Klepp er kritisk til FHIs munnbindråd. Foto: Oslo Met

Forskeren mener at viruset dør både ved at man legger munnbindet bort i noen dager, bløtlegger det i kokende vann eller dampstryker det, da koronaviruset ikke overlever høye temperaturer.

– Ved FHI er de eksperter på virus og smitte, men de er ikke eksperter på vasking. De hevder at det bare er maskinvask på over 60 grader som er godt nok for å fjerne virus fra tøymunnbind. Det er jeg ikke enig i, sier Klepp.

Frykter private løsninger

Vaskeeksperten sier at det er stadig færre nordmenn som kjører vaskemaskinen på 60 grader.

Hun mener også at det er vanskelig å følge FHIs råd for studenter, som sjelden har tilgang på egen vaskemaskin.

– Enten burde FHI ha kommet med råd med flere alternativer, eller kommet med gode grunner for hvorfor det ikke er godt nok å bløtlegge i kokende vann eller legge munnbindet bort i flere dager, sier Klepp.

Hun mener at FHI nå sitter med så mye kunnskap om koronaviruset at de har mulighet til å komme med andre råd som er lettere for folk å følge.

– Latterlig

Klepp sier at når man anbefaler og pålegger folk å bruke munnbind, bør man ha krav på å vite hvordan vi forholder oss til rådene og de må være praktisk mulig for folk å følge.

– Jo dårligere og mindre praktiske rådene er, jo mer private løsninger tar man i bruk. Og det er jo ikke bra, sier Klepp.

Dersom man ikke har mulighet for å vaske tøymunnbind på over 60 grader, er det lett at man tyr til engangs munnbind. Noe Klepp mener ikke er et miljømessig blinkskudd.

– De som har vært smittet av covid-19 skal også ut i samfunnet igjen, og da er det mange klær som skal vaskes. Men det er langt fra alle klær som tåler 60 grader. Så her er det duket for en storstilt masseødeleggelse av klær. Skal for eksempel vinterjakken vaskes og ødelegges på 60 grader? Det er helt latterlig, sier vaskeforskeren.

Kan overleve på ulike stoff

Konstituert avdelingsdirektør Hanne-Merete Eriksen-Volle ved Folkehelseinstituttet opplyser at deres anbefalinger rundt tøymunnbind er basert på de minstekrav som er definert av en europeisk arbeidsgruppe.

– I dette kravet står det at tøymunnbind «til flergangsbruk skal tåle det antallet rengjøringssykluser som angis av produsenten (minst 5 rengjøringssykluser) ved en laveste vasketemperatur på 60 °C», sier Eriksen-Volle.

Riktig munnbindbruk Rengjør hendene før du tar på munnbind. Pass på at munnbindet sitter tett inntil ansiktet og godt over nesen. Klem munnbindet på hver side av neseryggen og dra det godt ned under haken. Munnbind skal alltid ha den fargede siden ut. Ikke ha det nedenfor nesen eller på haken. Ikke flytt det opp og ned. Briller skal være over munnbindet. Bruk hvert munnbind bare én gang. Bytt munnbind hvis det blir fuktig eller om du tar det av for å spise e.l. Når du tar av munnbindet, forsøk å kun berøre strikkene/knytebåndene Kast det brukte munnbindet i en (vanlig) søppelbøtte med én gang du tar det av. Rengjør hendene etter at du har tatt av eller berørt munnbindet.



Kilde: Helsenorge



– Hva med å legge munnbindet bort i noen dager, da viruset ikke klarer å overleve på porøse flater lenge?

– Munnbindet kan fått virus på yttersiden. Studier har vist at koronaviruset kan overleve på ulike stoff og flater. Hvor lenge avhenger av ulike forhold som temperatur, fuktighet og type materiale. Derfor anbefales vask mellom bruk, sier avdelingsdirektøren.

Engangsmunnbind fungerer best

– Er tøymunnbind like effektivt som engangsmunnbind?

– Som hovedregel; nei. Engangs medisinske munnbind er godkjent etter gjeldene standarder. De har ofte bedre filtreringsevne og sitter tetter rundt ansiktet. Tøymunnbind inkluderer mange ulike produkter og dermed har de ulik effektivitet. Ofte er filtreringsevne ukjent og tøymunnbind er oftest ikke testet i forhold til anbefalt standard. Men det er få studier om effekt av tøymunnbind, sier Eriksen-Volle.

– Hvor farlig er å bruke samme munnbind flere ganger?

– I forhold til risiko for å smitte andre, så bør ikke det være et stort problem. Men risikoen for selv å bli smittet kan øke dersom munnbindet har virus på utsiden, sier hun.

– Om man tar to busser, med en gåtur i mellom, kan man da bruke samme munnbind eller må man skifte?

– Dersom en ikke tar munnbindet av, så kan det sitte på mens en går mellom bussene og på den nye bussen. Munnbind en har tatt av bør en ikke benytte på nytt.

– Dersom man glemmer seg og tar på munnbindet, må man da skifte?

– Nei, men vi anbefaler at en rengjør hendene etter å ha berørt munnbindet, da man kan være virus på utsiden av munnbindet som da kommer på hendene, sier Eriksen-Volle.

Munnbindpåbud

Mandag utvidet Oslo kommune tiltakene for befolkningen til påbud om munnbind blant annet på butikker og kjøpesentre, der man ikke kan opprettholde minst en meter avstand.

Tiltakene trådte i kraft torsdag klokken 12.

Munnbindregler Det er påbudt å bruke munnbind hvis du er over 12 år når: Du skal i reisekarantene og bruker offentlig transport fra ankomststed til karantenested.

Du forlater Norge før reisekarantenetiden er over og benytter offentlig transport under utreisen.

Kommunelegen gjør særskilt vurdering av om du som er i smittekarantene kan få lov til å bruke offentlig transport for å komme deg til egnet karantenested.



Kilde: Helsenorge

Tirsdag innførte byrådet i Bergen de samme tiltakene og onsdag ble også nabokommunene til Bergen enige om nye koronatiltak.

Torsdag kom Drammen etter og innførte en rekke tiltak, blant annet å unngå kollektivtrafikk i rushtiden hvor det er trengsel. Mens det oppfordres til å bruke munnbind på ruter til og fra Oslo, der det ikke er mulig å holde én meter.

Politikerne i Lørenskog har gått enda lengre for sine innbyggere. Her er det innført krav om munnbind på butikken.

– Når du går inn i en butikk, er det ikke så lett å vurdere om det er én meters avstand til andre personer. Derfor skal du ta på munnbind uansett, sier ordfører Ragnhild Bergheim i Lørenskog kommune.