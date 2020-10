Simone (44) drept i knivangrepet i Nice

Det andre av tre ofre som ble drept i Notre-Dame-kirken i Nice torsdag, er identifisert.

Simone (44) fra Brasil klarte å flykte til en restaurant før hun døde av skadene hun ble påført i angrepet, og døde noe tid etter angrepet.

Mannen som ble drept inne i kirken heter Vincent Loquès. Han jobbet som kirketjener i Notre-Dame.

I tillegg ble også en foreløpig uidentifisert kvinne i 60-årene drept i angrepet. Hun fikk hodet skåret av, bekrefter påtalemyndigheten.

I tillegg til de tre drepte ble flere skadd.

Gjennom hele angrepet skal gjerningsmannen, en 21 år gammel tunisier, ha ropt «Allahu akbar» (gud er størst). Ifølge den franske statsadvokaten for antiterror, Jean-François Ricard, hadde angriperen med seg en koran, to telefoner og tre kniver.

– De tre ble drept utelukkende fordi de tilfeldigvis befant seg i denne kirken i det øyeblikket, sa Ricard på en pressekonferanse torsdag.

En 47 år gammel mann er pågrepet og avhøres av fransk politi, mistenkt for å ha hjulpet den antatte gjerningsmannen bak drapene i kirken i Nice torsdag.

Ifølge lokalavisen Nice Matin er 47-åringen mistenkt for å ha hjulpet den antatte gjerningsmannen, en 21 år gammel tunisier, ved å gi ham en telefon. Han ble pågrepet torsdag kveld.

Ifølge nyhetskanalen BFMTV er mannen mistenkt for å ha vært i kontakt med 21-åringen dagen før angrepet. Nyhetsbyrået AFPs kilder melder at 47-åringen er pågrepet slik at man kan avhøre ham.

Høy beredskap

Gjerningsmannen ligger fortsatt alvorlig skadd på sykehus, etter å ha blitt skutt av politiet under pågripelsen. Han skal ha ankommet Frankrike 9. oktober, bare noen uker etter å ha kommet til Europa via Lampedusa i Italia.

Franske myndigheter har hevet antiterrorberedskapen Vigipirate til høyeste nivå etter angrepet, som skjedde bare noen uker etter at historielæreren Samuel Paty fikk halsen skåret over etter å ha vist Muhammed-karikaturer i klasserommet. Torsdag ble også en person arrestert etter å ha skadd en vakt utenfor det franske konsulatet i Jeddah i Saudi-Arabia.

President Emmanuel Macron holder fredag et møte med regjeringen om situasjonen etter angrepet.

(NTB/TV 2)