Fysioterapi-studenten Henrik er toppscorer i Obos-ligaen: – Har vært interesse fra utlandet

– Det føles bra, men jeg skulle gjerne hatt noen flere mål. Jeg er ikke helt fornøyd med hvordan ting har blitt, sier Åsane-spiss Udahl til TV 2.

Åsane rykket opp til norsk fotballs nest øverste nivå sammen med Stjørdals-Blink og Grorud foran inneværende sesong. De to førstnevnte lagene har tatt for seg på ubeskjedent vis, og ligger på henholdsvis 5.- og 9.-plass på tabellen.

– Det er klart det er artig å score mål og være på toppen av toppscorerlisten, sier Lillebo, som til daglig jobber tilnærmet fullt som snekker ved siden av fotballen.

Mats Lillebo nyter å spille med barndomskameratene i Stjørdal-Blink. Foto: Ned Alley / NTB

Spisskollegaene står med 16 nettkjenninger hver. Sju runder gjenstår, og det spilles runde søndag ettermiddag.

Drømmer om å leve av fotballen

Udahl kan heller ikke vie hele hverdagen til fotball. Til daglig studerer han fysioterapi.

– For å si det sånn: Hadde jeg hatt den hverdagen til Lillestrøm, Sogndal- og Ranheim-spillerne, så hadde jeg gjort det enda bedre, sier 23-åringen, og fortsetter:

– Hverdagen min er langt fra optimal. Etter kamp og trening er det rett på skolebenken. Hadde rammene vært optimale, hadde jeg naturligvis prestert bedre.

Den tidligere Vålerenga og Follo-spissen havnet bak både Håkon Lorentzen og Joakim Hammersland i køen om spilletid under opprykkssesongen – hvor han endte på magre fire scoringer i 2. divisjon.

Kanskje kan det vente større ting for Åsane-spissen.

– Jeg håper at det skjer noe etter sesongen. Det har vært interesse fra både Obos-ligaen, Eliteserien og utlandet, men ingenting konkret foreløpig, sier Udahl.

Selvsikker

Denne sesongen har han endelig fått sjansen til å bevise hva han er god for.

– Før sesongen var forventningen å være helt der oppe. Om andre forventet det, er en helt annen sak. Det er nok en overraskelse for mange, men selv er jeg ikke overrasket, sier Udahl.

– Jeg fikk ufortjent lite spilletid i fjor. Jeg fikk fem minutter her og fem minutter der. Foran denne sesongen gjorde skader at jeg fikk sjansen. Derfra og ut har jeg scoret i så å si hver kamp.

Han er likevel ikke sikker på at han har erobret plassen for godt.

– Jeg har blitt byttet ut etter én time i de siste fem-seks kampene, så treneren er ikke helt overbevist ennå. Jeg får bare prøve å score enda flere mål.

Åsane-trener Morten Røssland svarer:

– Vi vet hva som bor i ham, men også at han er i en fase. Han går på skole, leser til eksamen og må kombinere det med å være toppidrettsutøver. Det er ingen lett sak. Men vi er trygge på ham. Det folk ikke ikke vet er at han har ett knepp til, og kommer til å bli enda bedre framover.

Tilbake i Stjørdal er Lillebo først og fremst takknemlig for muligheten til å spille for en klubb som betyr mye for ham.

– Det er klart det er spesielt å spille på et såpass høyt nivå sammen med spillere man har spilt med siden man var seks år. Vi har gått gradene fra 3. divisjon og oppover. Det betyr ekstra mye når man kjenner regionen og forutsetningene så godt, forklarer Lillebo.

Håper på overgang

Han tror at klubben hans har mye å lære av Ranheims reise til toppfotballen.

– De har gått opp løypa for oss. Vi har lært mye om hva som er lurt og ikke gjennom dem, men målet vårt er først og fremst å etablere oss i Obos-ligaen, sier Lillebo, som selv spilte i Ranheim i tre sesonger.

Nå trives han godt i Stjørdal-Blink, men utelukker ikke at noe kan skje etter sesongen.

Den 24. runden av Obos-ligaen spilles søndag.