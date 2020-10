Stjernekampfavoritten gjør helomvending: – Vil mene det jeg synger

I 2013 gikk Knut Marius Djupvik helt til topps i sangkonkurransen The Voice på TV 2. På lørdag står han i Stjernekamp-finalen mot Sandra Lyng Haugen.

Til God kveld Norge innrømmer han at det er en konkurranse han har ønsket å være med på lenge.

– Når de først spurte så var jeg mildt sagt ganske klar, forteller han.

Han forteller at de siste 10 ukene har det vært «all or nothing». Deltakerne har vært innom sjangere som opera, hip-hop og country. Underveis har artister som Emil Solli-Tangen, Alex Rosén og Hege Øverseen røket ut en etter en.

Kjennes blytungt

I tillegg til sin deltakelse i NRK-programmet, ga Djupvik nylig ut sangen «Kan du Hjelpe me å Hjelpe».

– Den handler om folk som er rundt deg som du tydelig kjenner på kroppen at ikke har det bra, og som du har veldig lyst til å hjelpe.

33-åringen forteller at sangen er basert på hendelser fra eget liv, som er spredd utover et helt voksent liv. Han beskriver et ønske om å hjelpe, men at det har vært vanskelig å nå inn til de det gjelder.

– Av og til så føler jeg at den døra er helt stengt, og selv om du er lei deg og knust på den personens vegne så føler du deg helt maktesløs.

Det er noe som har frustrert Djupvik lenge. Nå ønsker han å uttrykke det gjennom musikken.

MUSIKALSK: Hjemme hos artisten finnes det mange instrumenter. På dette piano sitter han ofte og tester ut ulike toner. Foto: Celina Morken

– Tidligere skrev jeg alltid musikken først, og teksten til slutt. På den måten ofrer man på en måte teksten for musikken, forteller 32-åringen.

Det er han nå lei av. Djupvik forteller at han ønsker å synge om noe som betyr noe. Derfor har han gått over til å skrive tekster på eget morsmål.

– Jeg har lyst til å stå foran på scenen og mene det jeg synger om, hvert ord og hver setning, forteller han.

Nervene tok totalt overhånd

Djupvik er ekstremt fokusert før han går på scenen. Han liker å gå litt for seg selv for å prosessere de følelsene som dukker opp.

– Jeg tror det er veldig vanskelig å prate til meg og få svar fra meg. Jeg tror nok alle som har en samtale med meg innen en time før jeg skal på scenen, tenker at den er ganske verdiløs. Jeg smiler og sier ja, men jeg er ikke helt til stede, forteller han.

Da han skulle ta fatt på sjangeren opera tok nervene totalt overhånd. Opera er en sjanger han opp gjennom årene har lekt litt med på egenhånd - i dusjen eller alene i bilen.

– Jeg skjønte at operakvelden var en kveld jeg kunne få ut et visst potensiale, som jeg ikke visste om jeg hadde. Det var en kveld der det kunne smelle hvis jeg gjorde absolutt alt rett, både i forkant og den kvelden.

En halvtime før han skulle gå på scenen ble det for mye for artisten. Han måtte sette seg ned og begynne å tenke på dette som «ikke så viktig».

– Det er mange som sier sånn «det er jo ikke verdens undergang det her». Men det er det litt for meg. Jeg ser ikke helt den. Ikke snakk om dette verdens undergang greiene, for her skal vi ut å gjøre jobben.

Men denne kvelden måtte han endre tankegangen sin. Han forteller at han måtte prøve å lure seg selv til å tro at han sto i en annen situasjon.

– Jeg var helt avhengig av å roe nervene og pulsen, hvis jeg ikke hadde klart det vet jeg ikke hva som hadde skjedd, men det hadde ikke blitt bra. Derfor måtte jeg tenke at dette bare var en rutine, en hvilken som helst forestilling.

Sjonglerer lego og sangøving

I tillegg til å bruke nesten all sin våkne tid på sangkonkurransen, er han far til en på ett og en på tre år. Det krever mye tid og energi forteller han.

– Det er jo litt opp om natta, mating, levering og henting. Hun yngste har ikke begynt å gå enda, så hun vil helst bli båret overalt.

Han forteller at det er vanskelig å ta helt fri fra Stjernekamp.

– Mens jeg står og lager middag, mater ungene eller bygger lego, så driver jeg å pugger en eller annen låt, jeg driver hele tiden å ser for meg neste lørdag.

Etter lørdagens sending så tror han lufta vil gå ut av ballongen en liten periode. Han forteller at han kunne tenke seg noen rolige dager med familien, enten i rekkehuset på Ammerud eller på hytta.

–Det er så intenst nå at det er vanskelig å ta innover seg, aller først skal jeg selvfølgelig feire at det ikke finnes et gram igjen med krefter, men jeg tror jeg kommer til å kjenne på hvor intenst det har vært etterpå, avslutter han.